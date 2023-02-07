https://ria.ru/20230207/sputniki-1850255789.html
В России создадут спутниковую систему всепогодного зондирования Земли
В России создадут спутниковую систему всепогодного зондирования Земли - РИА Новости, 07.02.2023
В России создадут спутниковую систему всепогодного зондирования Земли
Спутниковая система всепогодного дистанционного зондирования Земли создается в интересах Минобороны РФ, она будет способствовать повышению эффективности войск,... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T13:06
2023-02-07T13:06
2023-02-07T13:07
россия
земля
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
безопасность
спутник
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Спутниковая система всепогодного дистанционного зондирования Земли создается в интересах Минобороны РФ, она будет способствовать повышению эффективности войск, заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу."Полученные данные будут способствовать повышению эффективности применения войск", - отметил он. Созданием системы занимается "Научно-производственное объединение имени Лавочкина", добавил министр обороны.Шойгу сообщил, что на совещании будет рассмотрен ход проведения опытно-конструкторских работ и определены основные сроки их выполнения. Детали не раскрываются.
https://ria.ru/20230206/kosmos-1849883241.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, земля, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, безопасность, спутник
Россия, Земля, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сергей Шойгу, Безопасность, Спутник
13:06 07.02.2023 (обновлено: 13:07 07.02.2023)
В России создадут спутниковую систему всепогодного зондирования Земли
В интересах Минобороны России создадут спутниковую систему всепогодного зондирования Земли
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Спутниковая система всепогодного дистанционного зондирования Земли создается в интересах Минобороны РФ, она будет способствовать повышению эффективности войск, заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу.
"Рассмотрим вопрос переоснащения орбитальной группировки космических аппаратов военного назначения. В рамках решения этой задачи осуществляется разработка и создание спутниковой системы всепогодного дистанционного зондирования Земли", - сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании.
"Полученные данные будут способствовать повышению эффективности применения войск", - отметил он. Созданием системы занимается "Научно-производственное объединение имени Лавочкина", добавил министр обороны.
Шойгу сообщил, что на совещании будет рассмотрен ход проведения опытно-конструкторских работ и определены основные сроки их выполнения. Детали не раскрываются.