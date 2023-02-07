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В России создадут спутниковую систему всепогодного зондирования Земли - РИА Новости, 07.02.2023
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В России создадут спутниковую систему всепогодного зондирования Земли
В России создадут спутниковую систему всепогодного зондирования Земли - РИА Новости, 07.02.2023
В России создадут спутниковую систему всепогодного зондирования Земли
Спутниковая система всепогодного дистанционного зондирования Земли создается в интересах Минобороны РФ, она будет способствовать повышению эффективности войск,... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T13:06
2023-02-07T13:07
россия
земля
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
безопасность
спутник
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Спутниковая система всепогодного дистанционного зондирования Земли создается в интересах Минобороны РФ, она будет способствовать повышению эффективности войск, заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу."Полученные данные будут способствовать повышению эффективности применения войск", - отметил он. Созданием системы занимается "Научно-производственное объединение имени Лавочкина", добавил министр обороны.Шойгу сообщил, что на совещании будет рассмотрен ход проведения опытно-конструкторских работ и определены основные сроки их выполнения. Детали не раскрываются.
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россия, земля, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, безопасность, спутник
Россия, Земля, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сергей Шойгу, Безопасность, Спутник
13:06 07.02.2023 (обновлено: 13:07 07.02.2023)
 
В России создадут спутниковую систему всепогодного зондирования Земли

В интересах Минобороны России создадут спутниковую систему всепогодного зондирования Земли

© Fotolia / VadimsadovskiСпутники на Земной орбите
Спутники на Земной орбите - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© Fotolia / Vadimsadovski
Спутники на Земной орбите. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Спутниковая система всепогодного дистанционного зондирования Земли создается в интересах Минобороны РФ, она будет способствовать повышению эффективности войск, заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу.
"Рассмотрим вопрос переоснащения орбитальной группировки космических аппаратов военного назначения. В рамках решения этой задачи осуществляется разработка и создание спутниковой системы всепогодного дистанционного зондирования Земли", - сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании.
"Полученные данные будут способствовать повышению эффективности применения войск", - отметил он. Созданием системы занимается "Научно-производственное объединение имени Лавочкина", добавил министр обороны.
Шойгу сообщил, что на совещании будет рассмотрен ход проведения опытно-конструкторских работ и определены основные сроки их выполнения. Детали не раскрываются.
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