https://ria.ru/20230207/sputniki-1850255789.html

В России создадут спутниковую систему всепогодного зондирования Земли

В России создадут спутниковую систему всепогодного зондирования Земли - РИА Новости, 07.02.2023

В России создадут спутниковую систему всепогодного зондирования Земли

Спутниковая система всепогодного дистанционного зондирования Земли создается в интересах Минобороны РФ, она будет способствовать повышению эффективности войск,... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T13:06

2023-02-07T13:06

2023-02-07T13:07

россия

земля

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей шойгу

безопасность

спутник

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Спутниковая система всепогодного дистанционного зондирования Земли создается в интересах Минобороны РФ, она будет способствовать повышению эффективности войск, заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу."Полученные данные будут способствовать повышению эффективности применения войск", - отметил он. Созданием системы занимается "Научно-производственное объединение имени Лавочкина", добавил министр обороны.Шойгу сообщил, что на совещании будет рассмотрен ход проведения опытно-конструкторских работ и определены основные сроки их выполнения. Детали не раскрываются.

https://ria.ru/20230206/kosmos-1849883241.html

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земля

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, земля, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, безопасность, спутник