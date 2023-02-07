https://ria.ru/20230207/spetsoperatsiya-1850256800.html

Шойгу рассказал о потерях Киева в январе

Шойгу рассказал о потерях Киева в январе - РИА Новости, 07.02.2023

Шойгу рассказал о потерях Киева в январе

За январь ВСУ потеряли более шести тысяч военных, заявил министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T13:08

2023-02-07T13:08

2023-02-07T14:10

специальная военная операция на украине

безопасность

сергей шойгу

россия

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

киев

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. За январь ВСУ потеряли более шести тысяч военных, заявил министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании.По его словам, противник несет значительные потери, несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран."Группировки российских войск продолжают перемалывать все поставляемое Киеву вооружение и технику — как на маршрутах его доставки, так и на боевых позициях", — сказал Шойгу.Министр обороны отметил успехи вооруженных сил на Донецком и Запорожском направлениях: российские военные освободили Соледар, Клещеевку, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевку, ведут наступательные действия в районе Угледара и Артемовска.Шойгу также подчеркнул, что США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт поставками тяжелого вооружения и призывами к Киеву захватывать российские территории.Украина понимает невозможность победить Россию военным путем, поэтому продолжает тактику устрашения, нанося удары по мирному населению, добавил министр."Вооруженные силы Украины наносят удары по жилым кварталам, больницам, местам скопления мирного населения, совершают террористические акты на государственных и социальных объектах", — высказался Шойгу.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230207/seversk-1850199653.html

https://ria.ru/20230206/artemovsk-1850148598.html

россия

киев

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, сергей шойгу, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), киев, украина, владимир путин, нато