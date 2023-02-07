Рейтинг@Mail.ru
Шойгу рассказал о потерях Киева в январе - РИА Новости, 07.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230207/spetsoperatsiya-1850256800.html
Шойгу рассказал о потерях Киева в январе
Шойгу рассказал о потерях Киева в январе - РИА Новости, 07.02.2023
Шойгу рассказал о потерях Киева в январе
За январь ВСУ потеряли более шести тысяч военных, заявил министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T13:08
2023-02-07T14:10
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей шойгу
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846818476_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_502c3dfe6293f94a58b385828389deb0.jpg
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. За январь ВСУ потеряли более шести тысяч военных, заявил министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании.По его словам, противник несет значительные потери, несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран."Группировки российских войск продолжают перемалывать все поставляемое Киеву вооружение и технику — как на маршрутах его доставки, так и на боевых позициях", — сказал Шойгу.Министр обороны отметил успехи вооруженных сил на Донецком и Запорожском направлениях: российские военные освободили Соледар, Клещеевку, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевку, ведут наступательные действия в районе Угледара и Артемовска.Шойгу также подчеркнул, что США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт поставками тяжелого вооружения и призывами к Киеву захватывать российские территории.Украина понимает невозможность победить Россию военным путем, поэтому продолжает тактику устрашения, нанося удары по мирному населению, добавил министр."Вооруженные силы Украины наносят удары по жилым кварталам, больницам, местам скопления мирного населения, совершают террористические акты на государственных и социальных объектах", — высказался Шойгу.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230207/seversk-1850199653.html
https://ria.ru/20230206/artemovsk-1850148598.html
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846818476_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ed54f0579e74887c2af60e0a167dc68c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, сергей шойгу, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), киев, украина, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Шойгу, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Киев, Украина, Владимир Путин, НАТО
13:08 07.02.2023 (обновлено: 14:10 07.02.2023)
 
Шойгу рассказал о потерях Киева в январе

Министр обороны Шойгу заявил, что потери ВСУ за январь составили более 6500 военных

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные в Артемовске
Украинские военные в Артемовске - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© AP Photo / LIBKOS
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. За январь ВСУ потеряли более шести тысяч военных, заявил министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании.

"Только за первый месяц текущего года они (потери Киева. — Прим. ред.) составили более 6500 военнослужащих, 26 самолетов, семь вертолетов, 208 беспилотных летательных аппаратов, 341 танк и другие боевые бронированные машины, 40 боевых машин реактивных систем залпового огня", — уточнил глава ведомства.

По его словам, противник несет значительные потери, несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран.
"Группировки российских войск продолжают перемалывать все поставляемое Киеву вооружение и технику — как на маршрутах его доставки, так и на боевых позициях", — сказал Шойгу.
Стрельба из российской самоходной артиллерийской установки Гиацинт - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Вчера, 10:18Специальная военная операция на Украине
Российские войска достигли успехов под Северском
Министр обороны отметил успехи вооруженных сил на Донецком и Запорожском направлениях: российские военные освободили Соледар, Клещеевку, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевку, ведут наступательные действия в районе Угледара и Артемовска.
Шойгу также подчеркнул, что США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт поставками тяжелого вооружения и призывами к Киеву захватывать российские территории.
"Фактически такие шаги втягивают страны НАТО в конфликт и могут привести к непредсказуемому уровню его эскалации", — указал глава Минобороны.
Украина понимает невозможность победить Россию военным путем, поэтому продолжает тактику устрашения, нанося удары по мирному населению, добавил министр.
Дым над Артемовском - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
6 февраля, 21:31Специальная военная операция на Украине
Офицер ВСУ сообщил, что российская армия заняла больше трети Артемовска
"Вооруженные силы Украины наносят удары по жилым кварталам, больницам, местам скопления мирного населения, совершают террористические акты на государственных и социальных объектах", — высказался Шойгу.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
6 февраля, 16:27Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.02.2023
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСергей ШойгуРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)КиевУкраинаВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала