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При взрыве газа в доме в Ефремове спасли семерых человек

При взрыве газа в доме в Ефремове спасли семерых человек - РИА Новости, 08.02.2023

При взрыве газа в доме в Ефремове спасли семерых человек

Четыре человека остаются под завалами после взрыва бытового газа в пятиэтажке в Тульской области, спасены семеро, сообщил начальник ГУ МЧС по региону Алексей... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-07T18:30

2023-02-07T18:30

2023-02-08T08:44

происшествия

тула

тульская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в жилом доме в ефремове

алексей дюмин

жилье

ефремов

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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Четыре человека остаются под завалами после взрыва бытового газа в пятиэтажке в Тульской области, спасены семеро, сообщил начальник ГУ МЧС по региону Алексей Павлов.Ранее МЧС информировало о пяти спасенных и о двоих, предположительно, оставшихся под завалами."На данный момент у нас спасено семь человек, к сожалению, четыре человека остаются под завалами", - сказал Павлов в эфире телеканала "Россия 24".По данным областной прокуратуры, вечером во вторник произошел взрыв в пятиэтажном пятиподъездном панельном жилом доме №2 по улице Химиков в Ефремове, обрушился первый подъезд. Жильцы дома эвакуированы, организован пункт временного размещения. По данным МЧС, четыре человека погибли. Правительство Тульской области сообщало, что губернатор Алексей Дюмин выехал на место ЧП.

https://ria.ru/20221119/gaz-1832695253.html

тула

тульская область

ефремов

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происшествия, тула, тульская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в жилом доме в ефремове , алексей дюмин, жилье, ефремов