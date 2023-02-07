https://ria.ru/20230207/spasenie-1850239603.html

В Ярославле наградили мужчин, спасших ребенка и беременную при пожаре

В Ярославле наградили мужчин, спасших ребенка и беременную при пожаре - РИА Новости, 07.02.2023

В Ярославле наградили мужчин, спасших ребенка и беременную при пожаре

Мэр Ярославля Артем Молчанов вручил благодарственные письма трем мужчинам, участвовавшим в спасении из горящей квартиры ребенка и его беременной матери. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T12:18

2023-02-07T12:18

2023-02-07T12:18

хорошие новости

общество

ярославль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850241550_0:157:804:609_1920x0_80_0_0_c8ba4e3e8d92a0a9c72cb963c47475b8.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Мэр Ярославля Артем Молчанов вручил благодарственные письма трем мужчинам, участвовавшим в спасении из горящей квартиры ребенка и его беременной матери. В соцсетях появилось видео, как мужчины, стоя на перилах лоджии на втором этаже многоэтажки, помогают выбраться из окна на третьем этаже, откуда валит черный дым, беременной женщине и втаскивают ее на второй этаж. В ГУМЧС РФ по региону рассказали РИА Новости, что на кадры не попало, как сначала мужчины спасли из квартиры маленького мальчика. "Сегодня наградил благодарственными письмами мэрии трёх отважных ярославцев - Евгения Воеводина, Кирилла Соловьёва и Виталия Трубникова. Этих мужчин вы наверняка видели в видеоролике, облетевшем всю страну. В минувшую субботу в квартире на улице Звёздной случился пожар. На третьем этаже оказалась заблокирована огнём и дымом беременная женщина и её ребёнок. Не раздумывая, мужчины бросились на помощь", - написал мэр в своем Telegram-канале. Молчанов опубликовал видео, как вручает героям благодарственные письма мэрии. "За смелые и решительные действия, мужество и героизм, проявленные при спасении при пожаре", - зачитывает на церемонии вручения представитель мэрии.

https://ria.ru/20220912/nagrada-1816233326.html

ярославль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, ярославль