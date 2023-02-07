В Ярославле наградили мужчин, спасших ребенка и беременную при пожаре
Мэр Ярославля Молчанов наградил мужчин, спасших беременную женщину и ребенка при пожаре
© Кадр видео очевидцаСпасение женщины из горящей квартиры в Ярославле
© Кадр видео очевидца
Спасение женщины из горящей квартиры в Ярославле
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Мэр Ярославля Артем Молчанов вручил благодарственные письма трем мужчинам, участвовавшим в спасении из горящей квартиры ребенка и его беременной матери.
В соцсетях появилось видео, как мужчины, стоя на перилах лоджии на втором этаже многоэтажки, помогают выбраться из окна на третьем этаже, откуда валит черный дым, беременной женщине и втаскивают ее на второй этаж. В ГУМЧС РФ по региону рассказали РИА Новости, что на кадры не попало, как сначала мужчины спасли из квартиры маленького мальчика.
"Сегодня наградил благодарственными письмами мэрии трёх отважных ярославцев - Евгения Воеводина, Кирилла Соловьёва и Виталия Трубникова. Этих мужчин вы наверняка видели в видеоролике, облетевшем всю страну. В минувшую субботу в квартире на улице Звёздной случился пожар. На третьем этаже оказалась заблокирована огнём и дымом беременная женщина и её ребёнок. Не раздумывая, мужчины бросились на помощь", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Молчанов опубликовал видео, как вручает героям благодарственные письма мэрии. "За смелые и решительные действия, мужество и героизм, проявленные при спасении при пожаре", - зачитывает на церемонии вручения представитель мэрии.
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