https://ria.ru/20230204/pozhar-1849742163.html

В Ярославле соседи спасли из горящей квартиры женщину и ребенка

В Ярославле соседи спасли из горящей квартиры женщину и ребенка - РИА Новости, 04.02.2023

В Ярославле соседи спасли из горящей квартиры женщину и ребенка

Соседи спасли беременную женщину и ребенка из окна горящей квартиры на третьем этаже дома в Ярославле, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Ярославской... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T14:49

2023-02-04T14:49

2023-02-04T14:55

хорошие новости

происшествия

ярославль

ярославская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 фев - РИА Новости. Соседи спасли беременную женщину и ребенка из окна горящей квартиры на третьем этаже дома в Ярославле, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Ярославской области. В соцсетях появилось видео, как мужчины, стоя на перилах лоджии на втором этаже многоэтажки, помогают выбраться из окна на третьем этаже, откуда валит черный дым, беременной женщине и втаскивают ее на второй этаж. В ГУМЧС по региону рассказали агентству, что пожар произошел в Ярославле на улице Звёздной. Одним из спасителей оказался пожарный, бывший в тот момент не на службе. "Сотрудник рассказал, что вышел из дома и увидел, как из окна квартиры на третьем этаже валит черный дым, понял, что нужно спасать людей через окно. Он позвал на помощь. Мужчины проникли в квартиру на втором этаже и помогли спастись сначала маленьком ребенку, а затем его беременной маме", - рассказал собеседник. По его словам, к этому времени подоспели пожарные подразделения. Выяснилось, что возгорание возникло на кухне, его площадь составила девять квадратных метров. Огонь потушили, пострадавших нет. Собеседник отметил, что поступок очевидцев, принявших участие в спасении людей, достоин поощрения, и в областном ГУ МЧС рассмотрят этот вопрос.

https://ria.ru/20230126/pozhar-1847612612.html

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Варвара Скокшина

происшествия, ярославль, ярославская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)