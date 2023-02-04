https://ria.ru/20230204/pozhar-1849742163.html
В Ярославле соседи спасли из горящей квартиры женщину и ребенка
В Ярославле соседи спасли из горящей квартиры женщину и ребенка - РИА Новости, 04.02.2023
В Ярославле соседи спасли из горящей квартиры женщину и ребенка
Соседи спасли беременную женщину и ребенка из окна горящей квартиры на третьем этаже дома в Ярославле, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Ярославской... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T14:49
2023-02-04T14:49
2023-02-04T14:55
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происшествия
ярославль
ярославская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 фев - РИА Новости. Соседи спасли беременную женщину и ребенка из окна горящей квартиры на третьем этаже дома в Ярославле, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Ярославской области. В соцсетях появилось видео, как мужчины, стоя на перилах лоджии на втором этаже многоэтажки, помогают выбраться из окна на третьем этаже, откуда валит черный дым, беременной женщине и втаскивают ее на второй этаж. В ГУМЧС по региону рассказали агентству, что пожар произошел в Ярославле на улице Звёздной. Одним из спасителей оказался пожарный, бывший в тот момент не на службе. "Сотрудник рассказал, что вышел из дома и увидел, как из окна квартиры на третьем этаже валит черный дым, понял, что нужно спасать людей через окно. Он позвал на помощь. Мужчины проникли в квартиру на втором этаже и помогли спастись сначала маленьком ребенку, а затем его беременной маме", - рассказал собеседник. По его словам, к этому времени подоспели пожарные подразделения. Выяснилось, что возгорание возникло на кухне, его площадь составила девять квадратных метров. Огонь потушили, пострадавших нет. Собеседник отметил, что поступок очевидцев, принявших участие в спасении людей, достоин поощрения, и в областном ГУ МЧС рассмотрят этот вопрос.
https://ria.ru/20230126/pozhar-1847612612.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ярославль, ярославская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Происшествия, Ярославль, Ярославская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
14:49 04.02.2023 (обновлено: 14:55 04.02.2023)
В Ярославле соседи спасли из горящей квартиры женщину и ребенка
В Ярославле соседи спасли беременную женщину и ребенка из окна горящей квартиры
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 фев - РИА Новости. Соседи спасли беременную женщину и ребенка из окна горящей квартиры на третьем этаже дома в Ярославле, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Ярославской области.
В соцсетях появилось видео, как мужчины, стоя на перилах лоджии на втором этаже многоэтажки, помогают выбраться из окна на третьем этаже, откуда валит черный дым, беременной женщине и втаскивают ее на второй этаж.
В ГУМЧС по региону рассказали агентству, что пожар произошел в Ярославле
на улице Звёздной. Одним из спасителей оказался пожарный, бывший в тот момент не на службе.
"Сотрудник рассказал, что вышел из дома и увидел, как из окна квартиры на третьем этаже валит черный дым, понял, что нужно спасать людей через окно. Он позвал на помощь. Мужчины проникли в квартиру на втором этаже и помогли спастись сначала маленьком ребенку, а затем его беременной маме", - рассказал собеседник.
По его словам, к этому времени подоспели пожарные подразделения. Выяснилось, что возгорание возникло на кухне, его площадь составила девять квадратных метров. Огонь потушили, пострадавших нет.
Собеседник отметил, что поступок очевидцев, принявших участие в спасении людей, достоин поощрения, и в областном ГУ МЧС рассмотрят этот вопрос.