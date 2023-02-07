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МЧС России спасли девочку из-под обломков в сирийской Джебле

МЧС России спасли девочку из-под обломков в сирийской Джебле - РИА Новости, 07.02.2023

МЧС России спасли девочку из-под обломков в сирийской Джебле

Российские спасатели достали девятилетнюю девочку из-под обломков здания в сирийском городе Джебла, передает сирийское госагентство САНА. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T20:25

2023-02-07T20:25

2023-02-07T20:32

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сирия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сильное землетрясение в турции и сирии

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КАИР, 7 фев - РИА Новости. Российские спасатели достали девятилетнюю девочку из-под обломков здания в сирийском городе Джебла, передает сирийское госагентство САНА. Согласно сообщению агентства, девочку удалось спасти из полуразрушенного здания, ребенка доставили в больницу. Ранее в пресс-службе МЧС сообщили РИА Новости, что свыше 50 спасателей МЧС России, прибывших в Сирию для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения, направились в зону проведения поисковых работ.

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в мире, россия, сирия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сильное землетрясение в турции и сирии