https://ria.ru/20230207/spasateli-1850304097.html
Российские спасатели направились в зону проведения работ в Сирии
Российские спасатели направились в зону проведения работ в Сирии - РИА Новости, 07.02.2023
Российские спасатели направились в зону проведения работ в Сирии
Свыше 50 спасателей МЧС России, прибывших в Сирию для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения, направились в зону проведения поисковых работ,... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T14:56
2023-02-07T14:56
2023-02-07T14:57
в мире
сильное землетрясение в турции и сирии
сирия
турция
россия
реджеп тайип эрдоган
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Свыше 50 спасателей МЧС России, прибывших в Сирию для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения, направились в зону проведения поисковых работ, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. "Специалисты МЧС России, прибывшие сегодня в Сирийскую Арабскую Республику для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения, незамедлительно направились в район проведения поисково-спасательных работ. Более 50 спасателей, в том числе три кинологических расчета, будут проводить поиск и спасение пострадавших, находящихся под завалами", - рассказали в пресс-службе ведомства. Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 800 человек, пострадали более 1440.
https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850233661.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сильное землетрясение в турции и сирии, сирия, турция, россия, реджеп тайип эрдоган, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Сильное землетрясение в Турции и Сирии, Сирия, Турция, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
14:56 07.02.2023 (обновлено: 14:57 07.02.2023)
Российские спасатели направились в зону проведения работ в Сирии
Спасатели МЧС России, прибывшие в Сирию, направились в зону проведения поисковых работ