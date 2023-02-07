https://ria.ru/20230207/spasateli-1850304097.html

Российские спасатели направились в зону проведения работ в Сирии

Российские спасатели направились в зону проведения работ в Сирии - РИА Новости, 07.02.2023

Российские спасатели направились в зону проведения работ в Сирии

Свыше 50 спасателей МЧС России, прибывших в Сирию для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения, направились в зону проведения поисковых работ,... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T14:56

2023-02-07T14:56

2023-02-07T14:57

в мире

сильное землетрясение в турции и сирии

сирия

турция

россия

реджеп тайип эрдоган

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Свыше 50 спасателей МЧС России, прибывших в Сирию для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения, направились в зону проведения поисковых работ, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. "Специалисты МЧС России, прибывшие сегодня в Сирийскую Арабскую Республику для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения, незамедлительно направились в район проведения поисково-спасательных работ. Более 50 спасателей, в том числе три кинологических расчета, будут проводить поиск и спасение пострадавших, находящихся под завалами", - рассказали в пресс-службе ведомства. Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 800 человек, пострадали более 1440.

https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850233661.html

сирия

турция

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сильное землетрясение в турции и сирии, сирия, турция, россия, реджеп тайип эрдоган, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)