https://ria.ru/20230207/smi-1850300343.html
Захарова прокомментировала заявления Борреля о запрете российских СМИ
Захарова прокомментировала заявления Борреля о запрете российских СМИ - РИА Новости, 07.02.2023
Захарова прокомментировала заявления Борреля о запрете российских СМИ
После слов верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля о "защите свободы слова" от российских СМИ соответствующие действия со... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T14:48
2023-02-07T14:48
2023-02-07T14:48
специальная военная операция на украине
в мире
россия
жозеп боррель
мария захарова
евросоюз
европарламент
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. После слов верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля о "защите свободы слова" от российских СМИ соответствующие действия со стороны европейских властей "заиграли новыми красками с оттенками неадекватности", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Боррель, выступая в Брюсселе на конференции по борьбе с дезинформацией, заявил, что считает запрет ряда российских СМИ в Европе "защитой свободы слова", по его мнению, по этому пути "необходимо идти вперед". "Раньше мы квалифицировали подобные действия как проявления либеральной диктатуры. Но в заявлениях Борреля они заиграли новыми красками с оттенками неадекватности", - написала Захарова в своем телеграм-канале, комментируя заявление главы евродипломатии.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
https://ria.ru/20230117/obse-1845378630.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, жозеп боррель, мария захарова, евросоюз, европарламент, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Жозеп Боррель, Мария Захарова, Евросоюз, Европарламент, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
Захарова прокомментировала заявления Борреля о запрете российских СМИ
Захарова: слова Борреля о СМИ придают действиям ЕС новые краски с оттенками неадекватности
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости.
После слов верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля о "защите свободы слова" от российских СМИ соответствующие действия со стороны европейских властей "заиграли новыми красками с оттенками неадекватности", заявила
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Боррель, выступая в Брюсселе на конференции по борьбе с дезинформацией, заявил
, что считает запрет ряда российских СМИ в Европе "защитой свободы слова", по его мнению, по этому пути "необходимо идти вперед".
"Раньше мы квалифицировали подобные действия как проявления либеральной диктатуры. Но в заявлениях Борреля они заиграли новыми красками с оттенками неадекватности", - написала Захарова в своем телеграм-канале, комментируя заявление главы евродипломатии.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.