https://ria.ru/20230207/smi-1850300343.html

Захарова прокомментировала заявления Борреля о запрете российских СМИ

Захарова прокомментировала заявления Борреля о запрете российских СМИ - РИА Новости, 07.02.2023

Захарова прокомментировала заявления Борреля о запрете российских СМИ

После слов верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля о "защите свободы слова" от российских СМИ соответствующие действия со... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T14:48

2023-02-07T14:48

2023-02-07T14:48

специальная военная операция на украине

в мире

россия

жозеп боррель

мария захарова

евросоюз

европарламент

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. После слов верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля о "защите свободы слова" от российских СМИ соответствующие действия со стороны европейских властей "заиграли новыми красками с оттенками неадекватности", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Боррель, выступая в Брюсселе на конференции по борьбе с дезинформацией, заявил, что считает запрет ряда российских СМИ в Европе "защитой свободы слова", по его мнению, по этому пути "необходимо идти вперед". "Раньше мы квалифицировали подобные действия как проявления либеральной диктатуры. Но в заявлениях Борреля они заиграли новыми красками с оттенками неадекватности", - написала Захарова в своем телеграм-канале, комментируя заявление главы евродипломатии.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.

https://ria.ru/20230117/obse-1845378630.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, жозеп боррель, мария захарова, евросоюз, европарламент, санкции в отношении россии, реакция на санкции