https://ria.ru/20230207/smi-1850268805.html
Боррель назвал запрет российских СМИ в ЕС защитой свободы слова
Боррель назвал запрет российских СМИ в ЕС защитой свободы слова - РИА Новости, 07.02.2023
Боррель назвал запрет российских СМИ в ЕС защитой свободы слова
Запрет ряда российских СМИ в Европе следует считать защитой свободы слова, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T13:36
2023-02-07T13:36
2023-02-07T15:01
в мире
евросоюз
европарламент
обсе
жозеп боррель
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валерий фадеев
франция
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БРЮССЕЛЬ, 7 фев — РИА Новости. Запрет ряда российских СМИ в Европе следует считать защитой свободы слова, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель."Делая это (запрет на работу российских СМИ. — Прим. ред.), мы не нападаем на свободу слова, а защищаем ее", — уточнил он, выступая на конференции по борьбе с дезинформацией, которая проходит в Брюсселе. По его мнению, Евросоюз в этом вопросе "должен действовать более амбициозно, укрепляя свою устойчивость". Боррель также напомнил, что во внешнеполитической службе ЕС уже действуют механизмы по обнаружению дезинформации."Но сегодня у меня есть ощущение, что мы делаем недостаточно, нам необходимо идти вперед. Надо понять, как эти кампании были организованы, определить акторов, источники распространения", — отметил он. На современном этапе манипулирование информацией приобрело новые черты, резюмировал глава евродипломатии.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия изданиям, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, обвиняли журналистов во вмешательстве в выборы в США и Франции, но не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными. По словам главы МИД Сергея Лаврова, Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру. Он призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, евросоюз, европарламент, обсе, жозеп боррель, сергей лавров, валерий фадеев, франция, россия, европа
В мире, Евросоюз, Европарламент, ОБСЕ, Жозеп Боррель, Сергей Лавров, Валерий Фадеев, Франция, Россия, Европа
13:36 07.02.2023 (обновлено: 15:01 07.02.2023)
Боррель назвал запрет российских СМИ в ЕС защитой свободы слова
Глава дипломатии ЕС Боррель назвал запрет российских СМИ в Европе защитой свободы слова
БРЮССЕЛЬ, 7 фев — РИА Новости. Запрет ряда российских СМИ в Европе следует считать защитой свободы слова, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.
"Делая это (запрет на работу российских СМИ. — Прим. ред.), мы не нападаем на свободу слова, а защищаем ее", — уточнил он, выступая на конференции по борьбе с дезинформацией, которая проходит в Брюсселе.
По его мнению, Евросоюз в этом вопросе "должен действовать более амбициозно, укрепляя свою устойчивость". Боррель также напомнил, что во внешнеполитической службе ЕС уже действуют механизмы по обнаружению дезинформации.
"Но сегодня у меня есть ощущение, что мы делаем недостаточно, нам необходимо идти вперед. Надо понять, как эти кампании были организованы, определить акторов, источники распространения", — отметил он.
На современном этапе манипулирование информацией приобрело новые черты, резюмировал глава евродипломатии.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия изданиям, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT.
Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, обвиняли журналистов во вмешательстве в выборы в США и Франции, но не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
По словам главы МИД Сергея Лаврова, Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру. Он призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.