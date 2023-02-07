https://ria.ru/20230207/smi-1850268805.html

Боррель назвал запрет российских СМИ в ЕС защитой свободы слова

Боррель назвал запрет российских СМИ в ЕС защитой свободы слова - РИА Новости, 07.02.2023

Боррель назвал запрет российских СМИ в ЕС защитой свободы слова

Запрет ряда российских СМИ в Европе следует считать защитой свободы слова, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T13:36

2023-02-07T13:36

2023-02-07T15:01

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БРЮССЕЛЬ, 7 фев — РИА Новости. Запрет ряда российских СМИ в Европе следует считать защитой свободы слова, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель."Делая это (запрет на работу российских СМИ. — Прим. ред.), мы не нападаем на свободу слова, а защищаем ее", — уточнил он, выступая на конференции по борьбе с дезинформацией, которая проходит в Брюсселе. По его мнению, Евросоюз в этом вопросе "должен действовать более амбициозно, укрепляя свою устойчивость". Боррель также напомнил, что во внешнеполитической службе ЕС уже действуют механизмы по обнаружению дезинформации."Но сегодня у меня есть ощущение, что мы делаем недостаточно, нам необходимо идти вперед. Надо понять, как эти кампании были организованы, определить акторов, источники распространения", — отметил он. На современном этапе манипулирование информацией приобрело новые черты, резюмировал глава евродипломатии.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия изданиям, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, обвиняли журналистов во вмешательстве в выборы в США и Франции, но не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными. По словам главы МИД Сергея Лаврова, Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру. Он призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.

https://ria.ru/20230207/tvitter-1850252879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, евросоюз, европарламент, обсе, жозеп боррель, сергей лавров, валерий фадеев, франция, россия, европа