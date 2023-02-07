https://ria.ru/20230207/siriya-1850292926.html
В пострадавших сирийских провинциях разрушено более 150 зданий
В пострадавших сирийских провинциях разрушено более 150 зданий - РИА Новости, 07.02.2023
В пострадавших сирийских провинциях разрушено более 150 зданий
Землетрясение стало причиной полного разрушения около 150 зданий в разных провинциях Сирии, сотни домов повреждены, заявил РИА Новости глава гражданской обороны РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T14:27
2023-02-07T14:27
2023-02-07T18:56
в мире
сирия
сильное землетрясение в турции и сирии
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ДАМАСК, 7 фев – РИА Новости. Землетрясение стало причиной полного разрушения около 150 зданий в разных провинциях Сирии, сотни домов повреждены, заявил РИА Новости глава гражданской обороны САР Саид Авад."В Латакии полностью разрушено 65 зданий, в Алеппо - около 75, большинство из них в пять этажей. В Хаме около 10 полностью разрушены. Вдобавок к этому сотни в аварийном состоянии и могут обрушиться (в любой момент)", - сказал Авад.По словам собеседника агентства, поисково-спасательные мероприятия продолжаются. Присутствует острый дефицит специального оборудования для работы спасателей.Утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. По последним данным, в Турции 3 419 человек погиб, пострадали более 20 тысяч. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 800 человек, пострадали более 1440.
https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850231011.html
сирия
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры разбора завалов после землетрясения в лагере палестинских беженцев у Латакии
Кадры разбора завалов после землетрясения в лагере палестинских беженцев у Латакии
2023-02-07T14:27
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PT0M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Сирия, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
14:27 07.02.2023 (обновлено: 18:56 07.02.2023)
В пострадавших сирийских провинциях разрушено более 150 зданий
Глава гражданской обороны Сирии Авад заявил, что землетрясения разрушили более 150 зданий