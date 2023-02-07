https://ria.ru/20230207/siriya-1850225098.html

В сирийской провинции Хама завершили поисково-спасательную операцию

В сирийской провинции Хама завершили поисково-спасательную операцию - РИА Новости, 07.02.2023

В сирийской провинции Хама завершили поисково-спасательную операцию

Поисково-спасательная операция завершена в пострадавших от землетрясения районах провинции Хама в центральной части Сирии, заявил РИА Новости губернатор... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T11:44

2023-02-07T11:44

2023-02-07T11:56

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ДАМАСК, 7 фев – РИА Новости. Поисково-спасательная операция завершена в пострадавших от землетрясения районах провинции Хама в центральной части Сирии, заявил РИА Новости губернатор провинции Махмуд Занбуа."Поисково-спасательная операция на месте разрушений от землетрясения завершена. Число погибших достигло 48 человек",- сказал Занбуа.По словам губернатора ранения получили 75 граждан. Также полностью разрушено семиэтажное здание в городе Хама. В здании проживало 23 семьи, еще ряд зданий получили повреждения, их жители были эвакуированы в безопасное место."В районе Аль-Габ (север провинции Хама) из-землетрясения бы разрушен резервуар воды, в результате чего погиб ребенок и ранения получили четыре человека… В районе Эйн-Курум в поселении Херф Аль-Мусил полностью разрушилось трехэтажное здание, там погибли три человека", - рассказал губернатор.Занбуа отметил, что в провинции сформировано две экспертные комиссии, которые должны будут определить состояние поврежденных зданий. Параллельно подготовлены четыре центра временного размещения граждан."Провинцию также посетили российские военные, которые передали гуманитарную и продовольственную помощь",- добавил он.Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 700 человек, пострадали более 1430.

https://ria.ru/20230207/unesco-1850202345.html

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Екатерина Зайцева

в мире, сирия, турция, жилье, сильное землетрясение в турции и сирии