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Шойгу рассказал о наступлении ВС России в районе Угледара и Артемовска - РИА Новости, 07.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230207/shoygu-1850255522.html
Шойгу рассказал о наступлении ВС России в районе Угледара и Артемовска
Шойгу рассказал о наступлении ВС России в районе Угледара и Артемовска - РИА Новости, 07.02.2023
Шойгу рассказал о наступлении ВС России в районе Угледара и Артемовска
Вооруженные силы РФ на Донецком и Запорожском направлениях освободили Соледар, Клещеевку, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевку, успешно... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T13:05
2023-02-07T15:08
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
россия
соледар
подгорное
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Вооруженные силы РФ на Донецком и Запорожском направлениях освободили Соледар, Клещеевку, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевку, успешно развиваются боевые действия в районах Угледара и Артемовска, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."В результате наступательных действий наших войск на Донецком и Запорожском направлениях освобождены населенные пункты Соледар, Клещеевка, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевка", - сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании."В настоящее время успешно развиваются боевые действия в районах Угледара и Артемовска", - добавил он.
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вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, россия, соледар, подгорное
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сергей Шойгу, Россия, Соледар, Подгорное
13:05 07.02.2023 (обновлено: 15:08 07.02.2023)
 
Шойгу рассказал о наступлении ВС России в районе Угледара и Артемовска

Глава Минобороны Шойгу: ВС России ведут успешные действия в районе Угледара и Артемовска

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу во время инспектирования работы группировки российских войск
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время инспектирования работы группировки российских войск - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время инспектирования работы группировки российских войск. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Вооруженные силы РФ на Донецком и Запорожском направлениях освободили Соледар, Клещеевку, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевку, успешно развиваются боевые действия в районах Угледара и Артемовска, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"В результате наступательных действий наших войск на Донецком и Запорожском направлениях освобождены населенные пункты Соледар, Клещеевка, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевка", - сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании.
"В настоящее время успешно развиваются боевые действия в районах Угледара и Артемовска", - добавил он.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Вчера, 13:06Специальная военная операция на Украине
Украина понимает невозможность победить Россию военным путем, заявил Шойгу
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей ШойгуРоссияСоледарПодгорное
 
 
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