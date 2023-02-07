https://ria.ru/20230207/shoygu-1850255522.html
Шойгу рассказал о наступлении ВС России в районе Угледара и Артемовска
Шойгу рассказал о наступлении ВС России в районе Угледара и Артемовска - РИА Новости, 07.02.2023
Шойгу рассказал о наступлении ВС России в районе Угледара и Артемовска
Вооруженные силы РФ на Донецком и Запорожском направлениях освободили Соледар, Клещеевку, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевку, успешно... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T13:05
2023-02-07T13:05
2023-02-07T15:08
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
россия
соледар
подгорное
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Вооруженные силы РФ на Донецком и Запорожском направлениях освободили Соледар, Клещеевку, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевку, успешно развиваются боевые действия в районах Угледара и Артемовска, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."В результате наступательных действий наших войск на Донецком и Запорожском направлениях освобождены населенные пункты Соледар, Клещеевка, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевка", - сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании."В настоящее время успешно развиваются боевые действия в районах Угледара и Артемовска", - добавил он.
https://ria.ru/20230207/ukraina-1850255884.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, россия, соледар, подгорное
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сергей Шойгу, Россия, Соледар, Подгорное
13:05 07.02.2023 (обновлено: 15:08 07.02.2023)
Шойгу рассказал о наступлении ВС России в районе Угледара и Артемовска
Глава Минобороны Шойгу: ВС России ведут успешные действия в районе Угледара и Артемовска