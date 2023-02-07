https://ria.ru/20230207/shoygu-1850255522.html

Шойгу рассказал о наступлении ВС России в районе Угледара и Артемовска

Шойгу рассказал о наступлении ВС России в районе Угледара и Артемовска - РИА Новости, 07.02.2023

Шойгу рассказал о наступлении ВС России в районе Угледара и Артемовска

Вооруженные силы РФ на Донецком и Запорожском направлениях освободили Соледар, Клещеевку, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевку, успешно... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T13:05

2023-02-07T13:05

2023-02-07T15:08

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей шойгу

россия

соледар

подгорное

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Вооруженные силы РФ на Донецком и Запорожском направлениях освободили Соледар, Клещеевку, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевку, успешно развиваются боевые действия в районах Угледара и Артемовска, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."В результате наступательных действий наших войск на Донецком и Запорожском направлениях освобождены населенные пункты Соледар, Клещеевка, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевка", - сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании."В настоящее время успешно развиваются боевые действия в районах Угледара и Артемовска", - добавил он.

https://ria.ru/20230207/ukraina-1850255884.html

россия

соледар

подгорное

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, россия, соледар, подгорное