https://ria.ru/20230207/sanktsii-1850240485.html

Сирийский Красный Крест призвал Запад снять санкции с Дамаска

Сирийский Красный Крест призвал Запад снять санкции с Дамаска - РИА Новости, 07.02.2023

Сирийский Красный Крест призвал Запад снять санкции с Дамаска

Сирийский Красный Крест призывает снять односторонние санкции с Дамаска для ликвидации последствий землетрясения. Сирия нуждается в поставках специальной... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T12:20

2023-02-07T12:20

2023-02-07T15:10

в мире

сирия

дамаск (город)

сильное землетрясение в турции и сирии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850189132_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2f875f3afc70ebdf23d857643fabe4df.jpg

ДАМАСК, 7 фев – РИА Новости. Сирийский Красный Крест призывает снять односторонние санкции с Дамаска для ликвидации последствий землетрясения. Сирия нуждается в поставках специальной техники и оборудования, заявил на пресс-конференции в Дамаске глава организации Халед Хбубати."Мы призываем снять блокаду и экономические санкции, введенные против Сирии, для ликвидации последствий разрушительного землетрясения… мы нуждаемся в тяжелом оборудовании, в машинах скорой помощи и пожарных расчетах для ускорения проведения поисково-спасательных операций. Для этого необходимо снять санкции с Сирии как можно скорей",- сказал Хбубати.Утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. По последним данным, в Турции 3 419 человек погиб, пострадали более 20 тысяч. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 800 человек, пострадали более 1440.

https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850231011.html

сирия

дамаск (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сирия, дамаск (город), сильное землетрясение в турции и сирии