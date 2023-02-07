12:20 07.02.2023 (обновлено: 15:10 07.02.2023)
Сирийский Красный Крест призвал Запад снять санкции с Дамаска
Глава Красного креста САР призвал снять санкции для борьбы с последствиями землетрясения
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкДом, пострадавший в результате разрушительного землетрясения в Сирии
Дом, пострадавший в результате разрушительного землетрясения в Сирии. Архивное фото
ДАМАСК, 7 фев – РИА Новости. Сирийский Красный Крест призывает снять односторонние санкции с Дамаска для ликвидации последствий землетрясения. Сирия нуждается в поставках специальной техники и оборудования, заявил на пресс-конференции в Дамаске глава организации Халед Хбубати.
"Мы призываем снять блокаду и экономические санкции, введенные против Сирии, для ликвидации последствий разрушительного землетрясения… мы нуждаемся в тяжелом оборудовании, в машинах скорой помощи и пожарных расчетах для ускорения проведения поисково-спасательных операций. Для этого необходимо снять санкции с Сирии как можно скорей",- сказал Хбубати.
Утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. По последним данным, в Турции 3 419 человек погиб, пострадали более 20 тысяч. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 800 человек, пострадали более 1440.