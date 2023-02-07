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Сирийский Красный Крест призвал Запад снять санкции с Дамаска - РИА Новости, 07.02.2023
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Сирийский Красный Крест призвал Запад снять санкции с Дамаска
Сирийский Красный Крест призвал Запад снять санкции с Дамаска - РИА Новости, 07.02.2023
Сирийский Красный Крест призвал Запад снять санкции с Дамаска
Сирийский Красный Крест призывает снять односторонние санкции с Дамаска для ликвидации последствий землетрясения. Сирия нуждается в поставках специальной... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T12:20
2023-02-07T15:10
в мире
сирия
дамаск (город)
сильное землетрясение в турции и сирии
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ДАМАСК, 7 фев – РИА Новости. Сирийский Красный Крест призывает снять односторонние санкции с Дамаска для ликвидации последствий землетрясения. Сирия нуждается в поставках специальной техники и оборудования, заявил на пресс-конференции в Дамаске глава организации Халед Хбубати."Мы призываем снять блокаду и экономические санкции, введенные против Сирии, для ликвидации последствий разрушительного землетрясения… мы нуждаемся в тяжелом оборудовании, в машинах скорой помощи и пожарных расчетах для ускорения проведения поисково-спасательных операций. Для этого необходимо снять санкции с Сирии как можно скорей",- сказал Хбубати.Утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. По последним данным, в Турции 3 419 человек погиб, пострадали более 20 тысяч. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 800 человек, пострадали более 1440.
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сирия
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в мире, сирия, дамаск (город), сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Сирия, Дамаск (город), Сильное землетрясение в Турции и Сирии
12:20 07.02.2023 (обновлено: 15:10 07.02.2023)
 
Сирийский Красный Крест призвал Запад снять санкции с Дамаска

Глава Красного креста САР призвал снять санкции для борьбы с последствиями землетрясения

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкДом, пострадавший в результате разрушительного землетрясения в Сирии
Дом, пострадавший в результате разрушительного землетрясения в Сирии - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Дом, пострадавший в результате разрушительного землетрясения в Сирии. Архивное фото
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ДАМАСК, 7 фев – РИА Новости. Сирийский Красный Крест призывает снять односторонние санкции с Дамаска для ликвидации последствий землетрясения. Сирия нуждается в поставках специальной техники и оборудования, заявил на пресс-конференции в Дамаске глава организации Халед Хбубати.
"Мы призываем снять блокаду и экономические санкции, введенные против Сирии, для ликвидации последствий разрушительного землетрясения… мы нуждаемся в тяжелом оборудовании, в машинах скорой помощи и пожарных расчетах для ускорения проведения поисково-спасательных операций. Для этого необходимо снять санкции с Сирии как можно скорей",- сказал Хбубати.
Утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. По последним данным, в Турции 3 419 человек погиб, пострадали более 20 тысяч. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 800 человек, пострадали более 1440.
Разбор завалов после землетрясения в Сирии - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Вчера, 11:59
Число жертв землетрясения в Сирии возросло до 812 человек
 
В миреСирияДамаск (город)Сильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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