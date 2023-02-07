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Во Франции высмеяли бесполезность антироссийских санкций - РИА Новости, 07.02.2023
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Во Франции высмеяли бесполезность антироссийских санкций
Во Франции высмеяли бесполезность антироссийских санкций - РИА Новости, 07.02.2023
Во Франции высмеяли бесполезность антироссийских санкций
Антироссийские санкции никак не повлияли на экономику России, напротив, они способствовали ее подъему, заявил лидер французской партии "Народный республиканский РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T04:09
2023-02-07T04:09
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Антироссийские санкции никак не повлияли на экономику России, напротив, они способствовали ее подъему, заявил лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политический комментатор Франсуа Асселино в Twitter.По его подсчетам, поставки российской нефти в 2022 году увеличились на 11,9 процентов.Запад усилил санкционное давление на Москву из-за Украины. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Москва не раз заявляла, что решит все проблемы, которые ей создают конкуренты.
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цены на нефть, россия, франция, индия, twitter, евросоюз, санкции в отношении россии, владимир путин
Цены на нефть, Россия, Франция, Индия, Twitter, Евросоюз, Санкции в отношении России, Владимир Путин
04:09 07.02.2023
 
Во Франции высмеяли бесполезность антироссийских санкций

Французский политик Асселино: санкции против Москвы идут на пользу благосостоянию России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Антироссийские санкции никак не повлияли на экономику России, напротив, они способствовали ее подъему, заявил лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политический комментатор Франсуа Асселино в Twitter.

""Санкции против России", оказывается, идут России на пользу! Две самые густонаселенные страны мира, Китай и Индия, в значительной степени заменили ЕС, население которого падает. Конкурентоспособность Евросоюза будет падать с такой же скоростью", — написал политик.

По его подсчетам, поставки российской нефти в 2022 году увеличились на 11,9 процентов.
Запад усилил санкционное давление на Москву из-за Украины. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Москва не раз заявляла, что решит все проблемы, которые ей создают конкуренты.
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Цены на нефтьРоссияФранцияИндияTwitterЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВладимир Путин
 
 
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