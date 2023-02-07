https://ria.ru/20230207/sanktsii-1850169528.html

Во Франции высмеяли бесполезность антироссийских санкций

Во Франции высмеяли бесполезность антироссийских санкций - РИА Новости, 07.02.2023

Во Франции высмеяли бесполезность антироссийских санкций

Антироссийские санкции никак не повлияли на экономику России, напротив, они способствовали ее подъему, заявил лидер французской партии "Народный республиканский РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T04:09

2023-02-07T04:09

2023-02-07T04:09

цены на нефть

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франция

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twitter

евросоюз

санкции в отношении россии

владимир путин

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Антироссийские санкции никак не повлияли на экономику России, напротив, они способствовали ее подъему, заявил лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политический комментатор Франсуа Асселино в Twitter.По его подсчетам, поставки российской нефти в 2022 году увеличились на 11,9 процентов.Запад усилил санкционное давление на Москву из-за Украины. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Москва не раз заявляла, что решит все проблемы, которые ей создают конкуренты.

https://ria.ru/20230206/sanktsii-1850087404.html

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цены на нефть, россия, франция, индия, twitter, евросоюз, санкции в отношении россии, владимир путин