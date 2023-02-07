https://ria.ru/20230207/sanktsii-1850169528.html
Во Франции высмеяли бесполезность антироссийских санкций
Во Франции высмеяли бесполезность антироссийских санкций - РИА Новости, 07.02.2023
Во Франции высмеяли бесполезность антироссийских санкций
Антироссийские санкции никак не повлияли на экономику России, напротив, они способствовали ее подъему, заявил лидер французской партии "Народный республиканский РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T04:09
2023-02-07T04:09
2023-02-07T04:09
цены на нефть
россия
франция
индия
twitter
евросоюз
санкции в отношении россии
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/56/1507255606_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_d339d0f2997c9292b43e30850fbede11.jpg
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Антироссийские санкции никак не повлияли на экономику России, напротив, они способствовали ее подъему, заявил лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политический комментатор Франсуа Асселино в Twitter.По его подсчетам, поставки российской нефти в 2022 году увеличились на 11,9 процентов.Запад усилил санкционное давление на Москву из-за Украины. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Москва не раз заявляла, что решит все проблемы, которые ей создают конкуренты.
https://ria.ru/20230206/sanktsii-1850087404.html
россия
франция
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/56/1507255606_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9f222f7c786795baf9ee7dd4759d8354.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, россия, франция, индия, twitter, евросоюз, санкции в отношении россии, владимир путин
Цены на нефть, Россия, Франция, Индия, Twitter, Евросоюз, Санкции в отношении России, Владимир Путин
Во Франции высмеяли бесполезность антироссийских санкций
Французский политик Асселино: санкции против Москвы идут на пользу благосостоянию России