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Президент Мали примет участие в саммите Россия-Африка в Петербурге - РИА Новости, 07.02.2023
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Президент Мали примет участие в саммите Россия-Африка в Петербурге
Президент Мали примет участие в саммите Россия-Африка в Петербурге - РИА Новости, 07.02.2023
Президент Мали примет участие в саммите Россия-Африка в Петербурге
Президент Мали Ассими Гоита поучаствует в саммите "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге в 2023 году, это даст новую динамику отношениям Москвы и Бамако, заявил... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T15:18
2023-02-07T15:18
в мире
мали
москва
санкт-петербург
абдулай диоп
сергей лавров
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БАМАКО, 7 фев - РИА Новости. Президент Мали Ассими Гоита поучаствует в саммите "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге в 2023 году, это даст новую динамику отношениям Москвы и Бамако, заявил глава МИД страны Абдулайе Диоп."Президент Гоита имеет свое счастье подтвердить свое участие в саммите "Россия – Африка", который будет проходить в Санкт-Петербурге. Это позволит нам еще больше укрепить наши отношения и дать им новую динамику", - сказал Диоп в ходе совместной пресс-конференции с главой российского МИД Сергеем Лавровым.
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в мире, мали, москва, санкт-петербург, абдулай диоп, сергей лавров
В мире, Мали, Москва, Санкт-Петербург, Абдулай Диоп, Сергей Лавров
15:18 07.02.2023
 
Президент Мали примет участие в саммите Россия-Африка в Петербурге

Глава МИД Мали Диоп: президент республики Гоита примет участие в саммите Россия-Африка

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкУчастники экономического форума "Россия - Африка" в Сочи
Участники экономического форума Россия - Африка в Сочи - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Участники экономического форума "Россия - Африка" в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАМАКО, 7 фев - РИА Новости. Президент Мали Ассими Гоита поучаствует в саммите "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге в 2023 году, это даст новую динамику отношениям Москвы и Бамако, заявил глава МИД страны Абдулайе Диоп.
"Президент Гоита имеет свое счастье подтвердить свое участие в саммите "Россия – Африка", который будет проходить в Санкт-Петербурге. Это позволит нам еще больше укрепить наши отношения и дать им новую динамику", - сказал Диоп в ходе совместной пресс-конференции с главой российского МИД Сергеем Лавровым.
Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
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Президент ЦАР планирует лично приехать на саммит Россия-Африка
 
В миреМалиМоскваСанкт-ПетербургАбдулай ДиопСергей Лавров
 
 
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