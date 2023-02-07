https://ria.ru/20230207/sammit-1850315027.html
Президент Мали примет участие в саммите Россия-Африка в Петербурге
Президент Мали примет участие в саммите Россия-Африка в Петербурге - РИА Новости, 07.02.2023
Президент Мали примет участие в саммите Россия-Африка в Петербурге
Президент Мали Ассими Гоита поучаствует в саммите "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге в 2023 году, это даст новую динамику отношениям Москвы и Бамако, заявил... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T15:18
2023-02-07T15:18
2023-02-07T15:18
в мире
мали
москва
санкт-петербург
абдулай диоп
сергей лавров
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БАМАКО, 7 фев - РИА Новости. Президент Мали Ассими Гоита поучаствует в саммите "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге в 2023 году, это даст новую динамику отношениям Москвы и Бамако, заявил глава МИД страны Абдулайе Диоп."Президент Гоита имеет свое счастье подтвердить свое участие в саммите "Россия – Африка", который будет проходить в Санкт-Петербурге. Это позволит нам еще больше укрепить наши отношения и дать им новую динамику", - сказал Диоп в ходе совместной пресс-конференции с главой российского МИД Сергеем Лавровым.
https://ria.ru/20230203/tuadera-1849419346.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мали, москва, санкт-петербург, абдулай диоп, сергей лавров
В мире, Мали, Москва, Санкт-Петербург, Абдулай Диоп, Сергей Лавров
Президент Мали примет участие в саммите Россия-Африка в Петербурге
Глава МИД Мали Диоп: президент республики Гоита примет участие в саммите Россия-Африка