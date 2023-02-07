https://ria.ru/20230207/sammit-1850315027.html

Президент Мали примет участие в саммите Россия-Африка в Петербурге

Президент Мали примет участие в саммите Россия-Африка в Петербурге - РИА Новости, 07.02.2023

Президент Мали примет участие в саммите Россия-Африка в Петербурге

Президент Мали Ассими Гоита поучаствует в саммите "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге в 2023 году, это даст новую динамику отношениям Москвы и Бамако, заявил... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T15:18

2023-02-07T15:18

2023-02-07T15:18

в мире

мали

москва

санкт-петербург

абдулай диоп

сергей лавров

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БАМАКО, 7 фев - РИА Новости. Президент Мали Ассими Гоита поучаствует в саммите "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге в 2023 году, это даст новую динамику отношениям Москвы и Бамако, заявил глава МИД страны Абдулайе Диоп."Президент Гоита имеет свое счастье подтвердить свое участие в саммите "Россия – Африка", который будет проходить в Санкт-Петербурге. Это позволит нам еще больше укрепить наши отношения и дать им новую динамику", - сказал Диоп в ходе совместной пресс-конференции с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

https://ria.ru/20230203/tuadera-1849419346.html

мали

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санкт-петербург

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, мали, москва, санкт-петербург, абдулай диоп, сергей лавров