Бастрыкину доложат о расследовании дела о нападении девочки с ножом в школе
Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о нападении девочки с ножом в школе Химок
© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Главе Следственного комитета Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования по делам школьницы из подмосковных Химок, на которую напала одноклассница и нанесла ей "ножевые ранения", сообщается в телеграм-канале ведомства.
Дела о покушении на убийство и по факту халатности должностных лиц возбуждены после поножовщины в Химках, где пострадала ученица.
"Главой ведомства дано поручение руководителю ГСУ СКР по Московской области Александру Старикову доложить об обстоятельствах и первоначально установленных причинах произошедшего", - говорится в сообщении.
Как уточняется, ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее в областном главке МВД сообщили, что словесный конфликт между двумя пятиклассницами в учебном заведении в подмосковных Химках закончился поножовщиной: одна из девочек нанесла другой "ножевые ранения", пострадавшую несовершеннолетнюю 2012 года рождения госпитализировали. В пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья сообщили, что девочка находится в крайне тяжелом состоянии.