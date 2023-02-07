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Бастрыкину доложат о расследовании дела о нападении девочки с ножом в школе - РИА Новости, 07.02.2023
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Бастрыкину доложат о расследовании дела о нападении девочки с ножом в школе
Бастрыкину доложат о расследовании дела о нападении девочки с ножом в школе - РИА Новости, 07.02.2023
Бастрыкину доложат о расследовании дела о нападении девочки с ножом в школе
Главе Следственного комитета Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования по делам школьницы из подмосковных Химок, на которую напала одноклассница и... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T23:19
2023-02-07T23:19
происшествия
химки
московская область (подмосковье)
александр бастрыкин
дети
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Главе Следственного комитета Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования по делам школьницы из подмосковных Химок, на которую напала одноклассница и нанесла ей "ножевые ранения", сообщается в телеграм-канале ведомства. Дела о покушении на убийство и по факту халатности должностных лиц возбуждены после поножовщины в Химках, где пострадала ученица. "Главой ведомства дано поручение руководителю ГСУ СКР по Московской области Александру Старикову доложить об обстоятельствах и первоначально установленных причинах произошедшего", - говорится в сообщении. Как уточняется, ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. Ранее в областном главке МВД сообщили, что словесный конфликт между двумя пятиклассницами в учебном заведении в подмосковных Химках закончился поножовщиной: одна из девочек нанесла другой "ножевые ранения", пострадавшую несовершеннолетнюю 2012 года рождения госпитализировали. В пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья сообщили, что девочка находится в крайне тяжелом состоянии.
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химки
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происшествия, химки, московская область (подмосковье), александр бастрыкин, дети
Происшествия, Химки, Московская область (Подмосковье), Александр Бастрыкин, Дети
23:19 07.02.2023
 
Бастрыкину доложат о расследовании дела о нападении девочки с ножом в школе

Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о нападении девочки с ножом в школе Химок

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Главе Следственного комитета Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования по делам школьницы из подмосковных Химок, на которую напала одноклассница и нанесла ей "ножевые ранения", сообщается в телеграм-канале ведомства.
Дела о покушении на убийство и по факту халатности должностных лиц возбуждены после поножовщины в Химках, где пострадала ученица.
"Главой ведомства дано поручение руководителю ГСУ СКР по Московской области Александру Старикову доложить об обстоятельствах и первоначально установленных причинах произошедшего", - говорится в сообщении.
Как уточняется, ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее в областном главке МВД сообщили, что словесный конфликт между двумя пятиклассницами в учебном заведении в подмосковных Химках закончился поножовщиной: одна из девочек нанесла другой "ножевые ранения", пострадавшую несовершеннолетнюю 2012 года рождения госпитализировали. В пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья сообщили, что девочка находится в крайне тяжелом состоянии.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Вчера, 17:18
Бастрыкину доложат о расследовании дела о получении ребенком колотых ран
 
ПроисшествияХимкиМосковская область (Подмосковье)Александр БастрыкинДети
 
 
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