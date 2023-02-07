https://ria.ru/20230207/rassledovanie-1850432695.html

Бастрыкину доложат о расследовании дела о нападении девочки с ножом в школе

Бастрыкину доложат о расследовании дела о нападении девочки с ножом в школе - РИА Новости, 07.02.2023

Бастрыкину доложат о расследовании дела о нападении девочки с ножом в школе

Главе Следственного комитета Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования по делам школьницы из подмосковных Химок, на которую напала одноклассница и... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T23:19

2023-02-07T23:19

2023-02-07T23:19

происшествия

химки

московская область (подмосковье)

александр бастрыкин

дети

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Главе Следственного комитета Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования по делам школьницы из подмосковных Химок, на которую напала одноклассница и нанесла ей "ножевые ранения", сообщается в телеграм-канале ведомства. Дела о покушении на убийство и по факту халатности должностных лиц возбуждены после поножовщины в Химках, где пострадала ученица. "Главой ведомства дано поручение руководителю ГСУ СКР по Московской области Александру Старикову доложить об обстоятельствах и первоначально установленных причинах произошедшего", - говорится в сообщении. Как уточняется, ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. Ранее в областном главке МВД сообщили, что словесный конфликт между двумя пятиклассницами в учебном заведении в подмосковных Химках закончился поножовщиной: одна из девочек нанесла другой "ножевые ранения", пострадавшую несовершеннолетнюю 2012 года рождения госпитализировали. В пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья сообщили, что девочка находится в крайне тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20230207/delo-1850351808.html

химки

московская область (подмосковье)

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, химки, московская область (подмосковье), александр бастрыкин, дети