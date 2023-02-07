Министр обороны Германии сделал выпад в адрес Путина
Министр обороны ФРГ Писториус позволил себе жесткое высказывание в адрес президента Путина
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
БЕРЛИН, 7 фев - РИА Новости. Посетивший во вторник Киев глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус позволил себе резкие высказывания в отношении президента России Владимира Путина, заявив в интервью газете Bild, что мир без него был бы лучше.
"Без сомнения и совершенно точно", - ответил Писториус, отвечая на вопрос журналиста.
Рабочая поездка Писториуса на Украину не анонсировалась. По информации СМИ, в среду он должен был прибыть в Польшу. Позднее министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал совместное фото с немецким коллегой и игрушечным танком Leopard 2.
Ранее Писториус заявил о договоренности с несколькими европейскими странами о поставках 20-25 танков Leopard A1 к лету и более 100 - к началу 2024 года.
Правительство ФРГ в конце января заявило о решении передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, Берлин согласился предоставить разрешение на реэкспорт Киеву немецких танков Leopard 2 тем странам, которые планируют такие поставки из своих запасов.
Новый глава минобороны Германии Писториус вступил в должность 19 января текущего года. Это произошло после того, как Кристина Ламбрехт в начале года подала прошение о снятии с этой должности, объяснив свое решение "длившимся месяцами" пристальным вниманием немецких СМИ к ее персоне, которое мешало ей исполнять свои обязанности.
По данным немецкой газеты Welt, в 2018 году Писториус призывал пересмотреть санкции ЕС против России. По его словам, они нанесли ущерб экономике страны и укрепили российские позиции. Также он был членом Германо-российской группы дружбы, созданной в сотрудничестве с Советом Федерации РФ, изучал русский язык. Российскую спецоперацию на Украине Писториус подверг резкой критике.