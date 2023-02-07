https://ria.ru/20230207/putin-1850431488.html

Министр обороны Германии сделал выпад в адрес Путина

Министр обороны Германии сделал выпад в адрес Путина - РИА Новости, 07.02.2023

Министр обороны Германии сделал выпад в адрес Путина

Посетивший во вторник Киев глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус позволил себе резкие высказывания в отношении президента России Владимира Путина, РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T23:05

2023-02-07T23:05

2023-02-07T23:05

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германия

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борис писториус

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БЕРЛИН, 7 фев - РИА Новости. Посетивший во вторник Киев глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус позволил себе резкие высказывания в отношении президента России Владимира Путина, заявив в интервью газете Bild, что мир без него был бы лучше. Рабочая поездка Писториуса на Украину не анонсировалась. По информации СМИ, в среду он должен был прибыть в Польшу. Позднее министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал совместное фото с немецким коллегой и игрушечным танком Leopard 2. Ранее Писториус заявил о договоренности с несколькими европейскими странами о поставках 20-25 танков Leopard A1 к лету и более 100 - к началу 2024 года. Правительство ФРГ в конце января заявило о решении передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, Берлин согласился предоставить разрешение на реэкспорт Киеву немецких танков Leopard 2 тем странам, которые планируют такие поставки из своих запасов. Новый глава минобороны Германии Писториус вступил в должность 19 января текущего года. Это произошло после того, как Кристина Ламбрехт в начале года подала прошение о снятии с этой должности, объяснив свое решение "длившимся месяцами" пристальным вниманием немецких СМИ к ее персоне, которое мешало ей исполнять свои обязанности. По данным немецкой газеты Welt, в 2018 году Писториус призывал пересмотреть санкции ЕС против России. По его словам, они нанесли ущерб экономике страны и укрепили российские позиции. Также он был членом Германо-российской группы дружбы, созданной в сотрудничестве с Советом Федерации РФ, изучал русский язык. Российскую спецоперацию на Украине Писториус подверг резкой критике.

https://ria.ru/20230206/germaniya-1850078815.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, германия, украина, россия, борис писториус, владимир путин, алексей резников, bild, welt, евросоюз