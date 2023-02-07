https://ria.ru/20230207/progress-1850182260.html

"Прогресс МС-20" отстыковался от МКС перед затоплением

"Прогресс МС-20" отстыковался от МКС перед затоплением - РИА Новости, 07.02.2023

"Прогресс МС-20" отстыковался от МКС перед затоплением

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-20" отстыковался от Международной космической станции (МКС), через несколько часов он сойдет с орбиты и будет затоплен РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T08:16

2023-02-07T08:16

2023-02-07T17:20

космос - риа наука

тихий океан

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-20" отстыковался от Международной космической станции (МКС), через несколько часов он сойдет с орбиты и будет затоплен в несудоходном районе Тихого океана, трансляция идет на сайте "Роскосмоса". Двигательная установка корабля должна включиться на торможение в 11.04 мск, после чего он сойдет с орбиты и разрушится. Несгораемые элементы конструкции корабля должны в 11.45 мск упасть в двух тысячах четырехстах километрах от столицы Новой Зеландии Веллингтона. "Прогресс МС-20" прилетел на ракете, получившей имя "Донбасс", и пристыковался к МКС 3 июня 2022 года. Корабль четыре раза уводил МКС от столкновения с космическим мусором и пять раз корректировал орбиту в плановом режиме. Сейчас в составе станции есть еще один российский грузовик - "Прогресс МС-21". Он будет отстыкован от МКС 18 февраля. Первый российский пуск по программе МКС в 2023 году намечен на 9 февраля - с космодрома Байконур стартует ракета "Союз-2.1а" с очередным грузовиком - "Прогресс МС-22".

https://ria.ru/20230118/mks-1845814181.html

https://ria.ru/20221023/kosmos-1826010471.html

тихий океан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, тихий океан, роскосмос, международная космическая станция (мкс)