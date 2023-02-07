08:16 07.02.2023 (обновлено: 17:20 07.02.2023)
"Прогресс МС-20" отстыковался от МКС перед затоплением
Космический грузовик "Прогресс МС-20" отстыковался от МКС перед затоплением в Тихом океане
© Фото : РоскосмосКорабль "Прогресс МС-20" отстыковался от модуля "Звезда" российского сегмента МКС
© Фото : Роскосмос
Корабль "Прогресс МС-20" отстыковался от модуля "Звезда" российского сегмента МКС
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-20" отстыковался от Международной космической станции (МКС), через несколько часов он сойдет с орбиты и будет затоплен в несудоходном районе Тихого океана, трансляция идет на сайте "Роскосмоса".
Двигательная установка корабля должна включиться на торможение в 11.04 мск, после чего он сойдет с орбиты и разрушится. Несгораемые элементы конструкции корабля должны в 11.45 мск упасть в двух тысячах четырехстах километрах от столицы Новой Зеландии Веллингтона.
"Прогресс МС-20" прилетел на ракете, получившей имя "Донбасс", и пристыковался к МКС 3 июня 2022 года. Корабль четыре раза уводил МКС от столкновения с космическим мусором и пять раз корректировал орбиту в плановом режиме.
Сейчас в составе станции есть еще один российский грузовик - "Прогресс МС-21". Он будет отстыкован от МКС 18 февраля.
Первый российский пуск по программе МКС в 2023 году намечен на 9 февраля - с космодрома Байконур стартует ракета "Союз-2.1а" с очередным грузовиком - "Прогресс МС-22".
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