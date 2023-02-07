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Жителя Калужской области задержали за призывы расправляться с военкомами - РИА Новости, 07.02.2023
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Жителя Калужской области задержали за призывы расправляться с военкомами
Жителя Калужской области задержали за призывы расправляться с военкомами - РИА Новости, 07.02.2023
Жителя Калужской области задержали за призывы расправляться с военкомами
Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Калужской области, который в Telegram призывал к терактам и насилию над военкомами, сообщает региональное УФСБ во... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T12:19
2023-02-07T12:19
калужская область
киров
россия
происшествия
фсб
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Калужской области, который в Telegram призывал к терактам и насилию над военкомами, сообщает региональное УФСБ во вторник. По данным следствия, житель города Киров в Telegram "разместил материалы с призывами к осуществлению террористической, а также экстремистской деятельности..., призывал к совершению терактов, а также к организации насилия над лицами, уполномоченными вести мобилизационную кампанию". Уголовное дело возбуждено по статьям о публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности. Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября 2022 года по указу президента и завершился в конце октября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, частичная мобилизация была нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.
https://ria.ru/20230203/ekstremizm-1849475555.html
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калужская область, киров, россия, происшествия, фсб
Калужская область, Киров, Россия, Происшествия, ФСБ
12:19 07.02.2023
 
Жителя Калужской области задержали за призывы расправляться с военкомами

Против жителя Кирова возбудили дело за призывы к терактам и насилию над военкомами

© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в медиабанкСотрудники ФСБ России во время задержания
Сотрудники ФСБ России во время задержания - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
Сотрудники ФСБ России во время задержания. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Калужской области, который в Telegram призывал к терактам и насилию над военкомами, сообщает региональное УФСБ во вторник.
По данным следствия, житель города Киров в Telegram "разместил материалы с призывами к осуществлению террористической, а также экстремистской деятельности..., призывал к совершению терактов, а также к организации насилия над лицами, уполномоченными вести мобилизационную кампанию".
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
3 февраля, 12:13
Жителя Крыма задержали за призывы убивать силовиков
Уголовное дело возбуждено по статьям о публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности.
Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября 2022 года по указу президента и завершился в конце октября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, частичная мобилизация была нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.
Задержание членов террористической организации в Москве и Красноярске - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Вчера, 10:37
В Москве и Красноярске задержали четырех исламистов
 
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