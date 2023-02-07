https://ria.ru/20230207/prizyvy-1850239983.html

Жителя Калужской области задержали за призывы расправляться с военкомами

Жителя Калужской области задержали за призывы расправляться с военкомами - РИА Новости, 07.02.2023

Жителя Калужской области задержали за призывы расправляться с военкомами

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Калужской области, который в Telegram призывал к терактам и насилию над военкомами, сообщает региональное УФСБ во... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T12:19

2023-02-07T12:19

2023-02-07T12:19

калужская область

киров

россия

происшествия

фсб

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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Калужской области, который в Telegram призывал к терактам и насилию над военкомами, сообщает региональное УФСБ во вторник. По данным следствия, житель города Киров в Telegram "разместил материалы с призывами к осуществлению террористической, а также экстремистской деятельности..., призывал к совершению терактов, а также к организации насилия над лицами, уполномоченными вести мобилизационную кампанию". Уголовное дело возбуждено по статьям о публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности. Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября 2022 года по указу президента и завершился в конце октября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, частичная мобилизация была нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.

https://ria.ru/20230203/ekstremizm-1849475555.html

https://ria.ru/20230207/islamisty-1850205356.html

калужская область

киров

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

калужская область, киров, россия, происшествия, фсб