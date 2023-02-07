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В Минздраве опровергли трудности с наличием препаратов для трансплантаций - РИА Новости, 07.02.2023
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В Минздраве опровергли трудности с наличием препаратов для трансплантаций
В Минздраве опровергли трудности с наличием препаратов для трансплантаций - РИА Новости, 07.02.2023
В Минздраве опровергли трудности с наличием препаратов для трансплантаций
Трудностей с лекарствами для трансплантации органов из-за санкций в России не наблюдается, заявил академик РАН, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T12:07
2023-02-07T12:07
общество
здоровье - общество
россия
сергей готье
российская академия наук
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Трудностей с лекарствами для трансплантации органов из-за санкций в России не наблюдается, заявил академик РАН, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И. Шумакова, главный внештатный специалист трансплантолог Минздрава России Сергей Готье. "Пока мы больших трудностей не испытываем. Мы можем предположить, что какие-то будут логистические затруднения в доставке лекарств, но пока у нас существует мониторинг дефектуры препаратов этого не наблюдается", - сказал Готье на пресс-конференции в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня". В январе в Минздраве России сообщали, что ситуация с производством и поставками лекарств в России стабильна, объемы ввода в гражданский оборот соответствуют, а по некоторым позициям даже превосходят среднегодовые.
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общество, здоровье - общество, россия, сергей готье, российская академия наук
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Сергей Готье, Российская академия наук
12:07 07.02.2023
 
В Минздраве опровергли трудности с наличием препаратов для трансплантаций

Академик Готье: сложностей с препаратами для трансплантаций в России не отмечается

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкУпаковки с препаратом
Упаковки с препаратом - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Упаковки с препаратом. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Трудностей с лекарствами для трансплантации органов из-за санкций в России не наблюдается, заявил академик РАН, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И. Шумакова, главный внештатный специалист трансплантолог Минздрава России Сергей Готье.
"Пока мы больших трудностей не испытываем. Мы можем предположить, что какие-то будут логистические затруднения в доставке лекарств, но пока у нас существует мониторинг дефектуры препаратов этого не наблюдается", - сказал Готье на пресс-конференции в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".
В январе в Минздраве России сообщали, что ситуация с производством и поставками лекарств в России стабильна, объемы ввода в гражданский оборот соответствуют, а по некоторым позициям даже превосходят среднегодовые.
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