https://ria.ru/20230207/preparaty-1850234538.html

В Минздраве опровергли трудности с наличием препаратов для трансплантаций

В Минздраве опровергли трудности с наличием препаратов для трансплантаций - РИА Новости, 07.02.2023

В Минздраве опровергли трудности с наличием препаратов для трансплантаций

Трудностей с лекарствами для трансплантации органов из-за санкций в России не наблюдается, заявил академик РАН, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T12:07

2023-02-07T12:07

2023-02-07T12:07

общество

здоровье - общество

россия

сергей готье

российская академия наук

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Трудностей с лекарствами для трансплантации органов из-за санкций в России не наблюдается, заявил академик РАН, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И. Шумакова, главный внештатный специалист трансплантолог Минздрава России Сергей Готье. "Пока мы больших трудностей не испытываем. Мы можем предположить, что какие-то будут логистические затруднения в доставке лекарств, но пока у нас существует мониторинг дефектуры препаратов этого не наблюдается", - сказал Готье на пресс-конференции в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня". В январе в Минздраве России сообщали, что ситуация с производством и поставками лекарств в России стабильна, объемы ввода в гражданский оборот соответствуют, а по некоторым позициям даже превосходят среднегодовые.

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общество, здоровье - общество, россия, сергей готье, российская академия наук