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Сенат Франции принял резолюцию с призывом увеличить поставки оружия Украине
Сенат Франции принял резолюцию с призывом увеличить поставки оружия Украине - РИА Новости, 07.02.2023
Сенат Франции принял резолюцию с призывом увеличить поставки оружия Украине
Сенат Франции во вторник большинством голосов принял резолюцию с призывом к властям страны увеличить поставки оружия Украине. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T19:30
2023-02-07T19:30
2023-02-07T19:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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эммануэль макрон
себастьян лекорню
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ПАРИЖ, 7 фев - РИА Новости. Сенат Франции во вторник большинством голосов принял резолюцию с призывом к властям страны увеличить поставки оружия Украине. "Результат голосования: 324 голосов "за", 16 - "против", - говорится в сообщении Сената в Twitter. Инициатором резолюции с призывом увеличить поставки вооружений Украине стал французский сенатор, глава группы в Сенате "Группа независимых" Клод Малюре и ряд его коллег. "Если Европа хочет прочного мира на континенте, она должна выучить язык силы… Пришло время перевооружить наши демократии перед лицом тирании 21 века. На этот путь нам указывает героический народ Украины", - заявил сенатор, выступая во вторник во французском Сенате. На днях президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает никаких вариантов в плане дальнейших поставок вооружений Украине, в том числе танков Leclerc и боевых самолётов. В феврале французские власти обещали отправить Киеву первые колесные танки AMX10-RC. Также в этом месяце Киев и Париж договорились о поставках радаров MG-200 для украинской ПВО. Кроме того, министр обороны Франции Себастьян Лекорню анонсировал поставку Киеву дополнительных 12 гаубиц CAESAR. В 2022 году Франция поставила Украине 18 артиллерийских установок CAESAR. Президент страны Эммануэль Макрон сообщал, что Франция вместе с Данией работает над поставкой Украине еще шести гаубиц CAESAR. Кроме того, Париж уже направил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Французские СМИ передавали, что Украине были направлены переносные противотанковые ракетные комплексы "Мистраль" и "Милан", около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Киев, Эммануэль Макрон, Себастьян Лекорню, Twitter, Технологии
Сенат Франции принял резолюцию с призывом увеличить поставки оружия Украине
Сенат Франции принял резолюцию с призывом к властям увеличить поставки оружия Украине