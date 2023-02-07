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Минобороны Турции уточнило, что пожар в порту Искендеруна пока не потушен - РИА Новости, 07.02.2023
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Минобороны Турции уточнило, что пожар в порту Искендеруна пока не потушен
Минобороны Турции уточнило, что пожар в порту Искендеруна пока не потушен - РИА Новости, 07.02.2023
Минобороны Турции уточнило, что пожар в порту Искендеруна пока не потушен
Минобороны Турции после сообщения об успешно потушенном пожаре изменило изначальное заявление, уточнив, что пока идет борьба с огнем с применением вертолетов и... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T21:00
2023-02-07T21:00
в мире
турция
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СТАМБУЛ, 7 фев - РИА Новости. Минобороны Турции после сообщения об успешно потушенном пожаре изменило изначальное заявление, уточнив, что пока идет борьба с огнем с применением вертолетов и самолета. Пожар на территории порта возник в понедельник вечером в контейнерах с грузом, которые перевернулись во время землетрясения. Сейчас порт не работает, при землетрясении повреждена его инфраструктура. В изначальном пресс-релизе минобороны в Twitter указывалось, что "пожар в порту Искендерун потушен благодаря усилиям вертолетов сухопутных войск и самолета ВВС Турции". Позднее текст сообщения изменился. "Вертолеты сухопутных войск и самолет ВВС Турции с воздуха начали тушить пожар в порту Искендерун", - говорится в измененном твите.
https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850404941.html
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в мире, турция
В мире, Турция
21:00 07.02.2023
 
Минобороны Турции уточнило, что пожар в порту Искендеруна пока не потушен

Минобороны Турции опровергло информацию о том, что пожар в порту Искендеруна потушили

© AP Photo / Serdar OzsoyПожар в порту Искендерун в Турции
Пожар в порту Искендерун в Турции - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© AP Photo / Serdar Ozsoy
Пожар в порту Искендерун в Турции
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 7 фев - РИА Новости. Минобороны Турции после сообщения об успешно потушенном пожаре изменило изначальное заявление, уточнив, что пока идет борьба с огнем с применением вертолетов и самолета.
Пожар на территории порта возник в понедельник вечером в контейнерах с грузом, которые перевернулись во время землетрясения. Сейчас порт не работает, при землетрясении повреждена его инфраструктура.
В изначальном пресс-релизе минобороны в Twitter указывалось, что "пожар в порту Искендерун потушен благодаря усилиям вертолетов сухопутных войск и самолета ВВС Турции".
Позднее текст сообщения изменился. "Вертолеты сухопутных войск и самолет ВВС Турции с воздуха начали тушить пожар в порту Искендерун", - говорится в измененном твите.
Спасательные работы на месте разрушенного в результате землетрясения здания в турецком городе Диярбакыр - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
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