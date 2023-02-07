https://ria.ru/20230207/port-1850417941.html

Минобороны Турции уточнило, что пожар в порту Искендеруна пока не потушен

Минобороны Турции уточнило, что пожар в порту Искендеруна пока не потушен - РИА Новости, 07.02.2023

Минобороны Турции уточнило, что пожар в порту Искендеруна пока не потушен

Минобороны Турции после сообщения об успешно потушенном пожаре изменило изначальное заявление, уточнив, что пока идет борьба с огнем с применением вертолетов и... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T21:00

2023-02-07T21:00

2023-02-07T21:00

в мире

турция

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СТАМБУЛ, 7 фев - РИА Новости. Минобороны Турции после сообщения об успешно потушенном пожаре изменило изначальное заявление, уточнив, что пока идет борьба с огнем с применением вертолетов и самолета. Пожар на территории порта возник в понедельник вечером в контейнерах с грузом, которые перевернулись во время землетрясения. Сейчас порт не работает, при землетрясении повреждена его инфраструктура. В изначальном пресс-релизе минобороны в Twitter указывалось, что "пожар в порту Искендерун потушен благодаря усилиям вертолетов сухопутных войск и самолета ВВС Турции". Позднее текст сообщения изменился. "Вертолеты сухопутных войск и самолет ВВС Турции с воздуха начали тушить пожар в порту Искендерун", - говорится в измененном твите.

https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850404941.html

турция

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, турция