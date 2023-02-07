https://ria.ru/20230207/pomosch-1850400487.html

Тульские власти помогут семьям погибших при ЧП в Ефремове

Тульские власти помогут семьям погибших при ЧП в Ефремове - РИА Новости, 07.02.2023

Тульские власти помогут семьям погибших при ЧП в Ефремове

Материальную поддержку окажут семьям погибших, пострадавших и потерявших жилье при взрыве газа в пятиэтажке в городе Ефремов Тульской области, сообщило... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T19:32

2023-02-07T19:32

2023-02-07T20:00

происшествия

жилье

тульская область

россия

алексей дюмин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в жилом доме в ефремове

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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Материальную поддержку окажут семьям погибших, пострадавших и потерявших жилье при взрыве газа в пятиэтажке в городе Ефремов Тульской области, сообщило правительство региона. Как отмечают власти, по поручению губернатора Алексея Дюмина создан штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей в результате взрыва в подъезде многоквартирного дома в Ефремове. В штаб вошли представители МЧС, минздрава, строительного блока, социальной защиты. "Сейчас главная задача - оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Все жильцы дома будут размещены в пунктах временного размещения, где им предоставят питание, теплые вещи, медико-психологическую помощь. Семьям погибших, пострадавших и потерявших жилье будет оказана материальная поддержка", - цитирует Дюмина пресс-служба областного правительства.По данным властей, в пострадавшем от взрыва пятиэтажном доме зарегистрированы 234 человека, в том числе 34 ребенка. Вечером во вторник в тульском городе Ефремове произошел взрыв в пятиэтажном пятиподъездном панельном доме №2 по улице Химиков, обрушился первый подъезд. Жильцы дома эвакуированы, организован пункт временного размещения. По данным МЧС, четыре человека погибли, спасены семеро, под завалами остается ещё один человек, пострадали трое. Согласно информации минздрава РФ, двое пострадавших, мужчина и ребенок, доставлены в больницу, их жизнь вне опасности.

https://ria.ru/20230207/liniya-1850393934.html

тульская область

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Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

происшествия, жилье, тульская область, россия, алексей дюмин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в жилом доме в ефремове