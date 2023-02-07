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Тульские власти помогут семьям погибших при ЧП в Ефремове - РИА Новости, 07.02.2023
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Тульские власти помогут семьям погибших при ЧП в Ефремове
Тульские власти помогут семьям погибших при ЧП в Ефремове - РИА Новости, 07.02.2023
Тульские власти помогут семьям погибших при ЧП в Ефремове
Материальную поддержку окажут семьям погибших, пострадавших и потерявших жилье при взрыве газа в пятиэтажке в городе Ефремов Тульской области, сообщило... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T19:32
2023-02-07T20:00
происшествия
жилье
тульская область
россия
алексей дюмин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в жилом доме в ефремове
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Материальную поддержку окажут семьям погибших, пострадавших и потерявших жилье при взрыве газа в пятиэтажке в городе Ефремов Тульской области, сообщило правительство региона. Как отмечают власти, по поручению губернатора Алексея Дюмина создан штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей в результате взрыва в подъезде многоквартирного дома в Ефремове. В штаб вошли представители МЧС, минздрава, строительного блока, социальной защиты. "Сейчас главная задача - оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Все жильцы дома будут размещены в пунктах временного размещения, где им предоставят питание, теплые вещи, медико-психологическую помощь. Семьям погибших, пострадавших и потерявших жилье будет оказана материальная поддержка", - цитирует Дюмина пресс-служба областного правительства.По данным властей, в пострадавшем от взрыва пятиэтажном доме зарегистрированы 234 человека, в том числе 34 ребенка. Вечером во вторник в тульском городе Ефремове произошел взрыв в пятиэтажном пятиподъездном панельном доме №2 по улице Химиков, обрушился первый подъезд. Жильцы дома эвакуированы, организован пункт временного размещения. По данным МЧС, четыре человека погибли, спасены семеро, под завалами остается ещё один человек, пострадали трое. Согласно информации минздрава РФ, двое пострадавших, мужчина и ребенок, доставлены в больницу, их жизнь вне опасности.
https://ria.ru/20230207/liniya-1850393934.html
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происшествия, жилье, тульская область, россия, алексей дюмин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в жилом доме в ефремове
Происшествия, Жилье, Тульская область, Россия, Алексей Дюмин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в жилом доме в Ефремове
19:32 07.02.2023 (обновлено: 20:00 07.02.2023)
 
Тульские власти помогут семьям погибших при ЧП в Ефремове

Тульские власти помогут семьям погибших при взрыве газа в многоэтажке в Ефремове

© РИА Новости / Ольга Тихонова / Перейти в медиабанкОбрушение в результате взрыва бытового газа подъезда пятиэтажного панельного жилого дома в городе Ефремов Тульской области
Обрушение в результате взрыва бытового газа подъезда пятиэтажного панельного жилого дома в городе Ефремов Тульской области - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Ольга Тихонова
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Обрушение в результате взрыва бытового газа подъезда пятиэтажного панельного жилого дома в городе Ефремов Тульской области
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Материальную поддержку окажут семьям погибших, пострадавших и потерявших жилье при взрыве газа в пятиэтажке в городе Ефремов Тульской области, сообщило правительство региона.
Как отмечают власти, по поручению губернатора Алексея Дюмина создан штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей в результате взрыва в подъезде многоквартирного дома в Ефремове. В штаб вошли представители МЧС, минздрава, строительного блока, социальной защиты.
Обрушение подъезда дома в Ефремове: среди спасенных есть ребенок
© РИА Новости / Ольга Тихонова / Перейти в медиабанк

Взрыв прогремел в доме №2 по улице Химиков в Ефремове во вторник вечером, обрушился подъезд.

Обрушение в результате взрыва бытового газа подъезда пятиэтажного панельного жилого дома в городе Ефремов Тульской области
1 из 8

Взрыв прогремел в доме №2 по улице Химиков в Ефремове во вторник вечером, обрушился подъезд.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
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© РИА Новости / Ольга Тихонова / Перейти в медиабанк

Погибли четыре человека. Еще пятерых, в том числе ребенка, удалось спасти.

Обрушение подъезда жилого дома в Ефремове
2 из 8

Погибли четыре человека. Еще пятерых, в том числе ребенка, удалось спасти.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
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© РИА Новости / Дмитрий Агафонов / Перейти в медиабанк

Бригады скорой помощи были на месте уже через шесть минут после вызова.

Обрушение подъезда жилого дома в Ефремове
3 из 8

Бригады скорой помощи были на месте уже через шесть минут после вызова.

© РИА Новости / Дмитрий Агафонов
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© РИА Новости / Ольга Тихонова / Перейти в медиабанк

Двоих пострадавших отправили в больницу, их жизни ничто не угрожает.

Обрушение подъезда жилого дома в Ефремове
4 из 8

Двоих пострадавших отправили в больницу, их жизни ничто не угрожает.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
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© РИА Новости / Ольга Тихонова / Перейти в медиабанк

К ликвидации последствий происшествия привлекли 80 человек и 16 единиц техники.

Представители аварийных служб на месте обрушения в результате взрыва бытового газа подъезда пятиэтажного панельного жилого дома в городе Ефремов Тульской области
5 из 8

К ликвидации последствий происшествия привлекли 80 человек и 16 единиц техники.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
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© РИА Новости / Дмитрий Агафонов / Перейти в медиабанк

Жильцов эвакуировали из дома и организовали для них пункт временного размещения.

Обрушение подъезда жилого дома в Ефремове
6 из 8

Жильцов эвакуировали из дома и организовали для них пункт временного размещения.

© РИА Новости / Дмитрий Агафонов
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© РИА Новости / Ольга Тихонова / Перейти в медиабанк

Тульские власти пообещали материальную помощь семьям погибших, пострадавших и потерявших жилье.

Обрушение подъезда жилого дома в Ефремове
7 из 8

Тульские власти пообещали материальную помощь семьям погибших, пострадавших и потерявших жилье.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
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© РИА Новости / Ольга Тихонова / Перейти в медиабанк

Следственный комитет возбудил уголовное дело. На месте обрушения работают следователи и криминалисты.

Обрушение в результате взрыва бытового газа подъезда пятиэтажного панельного жилого дома в городе Ефремов Тульской области
8 из 8

Следственный комитет возбудил уголовное дело. На месте обрушения работают следователи и криминалисты.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
Перейти в медиабанк
1 из 8

Взрыв прогремел в доме №2 по улице Химиков в Ефремове во вторник вечером, обрушился подъезд.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
Перейти в медиабанк
2 из 8

Погибли четыре человека. Еще пятерых, в том числе ребенка, удалось спасти.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
Перейти в медиабанк
3 из 8

Бригады скорой помощи были на месте уже через шесть минут после вызова.

© РИА Новости / Дмитрий Агафонов
Перейти в медиабанк
4 из 8

Двоих пострадавших отправили в больницу, их жизни ничто не угрожает.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
Перейти в медиабанк
5 из 8

К ликвидации последствий происшествия привлекли 80 человек и 16 единиц техники.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
Перейти в медиабанк
6 из 8

Жильцов эвакуировали из дома и организовали для них пункт временного размещения.

© РИА Новости / Дмитрий Агафонов
Перейти в медиабанк
7 из 8

Тульские власти пообещали материальную помощь семьям погибших, пострадавших и потерявших жилье.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
Перейти в медиабанк
8 из 8

Следственный комитет возбудил уголовное дело. На месте обрушения работают следователи и криминалисты.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
Перейти в медиабанк
"Сейчас главная задача - оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Все жильцы дома будут размещены в пунктах временного размещения, где им предоставят питание, теплые вещи, медико-психологическую помощь. Семьям погибших, пострадавших и потерявших жилье будет оказана материальная поддержка", - цитирует Дюмина пресс-служба областного правительства.
По данным властей, в пострадавшем от взрыва пятиэтажном доме зарегистрированы 234 человека, в том числе 34 ребенка.
Вечером во вторник в тульском городе Ефремове произошел взрыв в пятиэтажном пятиподъездном панельном доме №2 по улице Химиков, обрушился первый подъезд. Жильцы дома эвакуированы, организован пункт временного размещения. По данным МЧС, четыре человека погибли, спасены семеро, под завалами остается ещё один человек, пострадали трое. Согласно информации минздрава РФ, двое пострадавших, мужчина и ребенок, доставлены в больницу, их жизнь вне опасности.
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