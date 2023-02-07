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Шойгу назвал помощь Украине со стороны Запада беспрецедентной
Шойгу назвал помощь Украине со стороны Запада беспрецедентной - РИА Новости, 07.02.2023
Шойгу назвал помощь Украине со стороны Запада беспрецедентной
Помощь Украине со стороны Запада беспрецедентна, российские войска уничтожают ее на маршрутах доставки, заявил министр обороны Сергей Шойгу. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T13:08
2023-02-07T13:08
2023-02-07T17:02
специальная военная операция на украине
украина
сергей шойгу
россия
киев
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Помощь Украине со стороны Запада беспрецедентна, российские войска уничтожают ее на маршрутах доставки, заявил министр обороны Сергей Шойгу."Группировки российских войск продолжают перемалывать все поставляемое Киеву вооружение и технику — как на маршрутах его доставки, так и на боевых позициях", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, сергей шойгу, россия, киев
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сергей Шойгу, Россия, Киев
13:08 07.02.2023 (обновлено: 17:02 07.02.2023)
Шойгу назвал помощь Украине со стороны Запада беспрецедентной
Шойгу заявил, что ВС России перемалывают западную технику на Украине на маршрутах доставки