https://ria.ru/20230207/pomosch-1850257721.html

Шойгу назвал помощь Украине со стороны Запада беспрецедентной

Шойгу назвал помощь Украине со стороны Запада беспрецедентной - РИА Новости, 07.02.2023

Шойгу назвал помощь Украине со стороны Запада беспрецедентной

Помощь Украине со стороны Запада беспрецедентна, российские войска уничтожают ее на маршрутах доставки, заявил министр обороны Сергей Шойгу. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T13:08

2023-02-07T13:08

2023-02-07T17:02

специальная военная операция на украине

украина

сергей шойгу

россия

киев

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Помощь Украине со стороны Запада беспрецедентна, российские войска уничтожают ее на маршрутах доставки, заявил министр обороны Сергей Шойгу."Группировки российских войск продолжают перемалывать все поставляемое Киеву вооружение и технику — как на маршрутах его доставки, так и на боевых позициях", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

киев

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2023

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украина, сергей шойгу, россия, киев