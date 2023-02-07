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Красный Крест Китая направит Турции и Сирии по 200 тысяч долларов - РИА Новости, 07.02.2023
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Красный Крест Китая направит Турции и Сирии по 200 тысяч долларов
Красный Крест Китая направит Турции и Сирии по 200 тысяч долларов - РИА Новости, 07.02.2023
Красный Крест Китая направит Турции и Сирии по 200 тысяч долларов
Общество Красного Креста Китая направит по 200 тысяч долларов Турции и Сирии для поддержки проведения спасательных работ после сильнейшего землетрясения,... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T08:18
2023-02-07T08:18
в мире
китай
турция
сирия
реджеп тайип эрдоган
красный полумесяц
красный крест
сильное землетрясение в турции и сирии
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ПЕКИН, 7 фев – РИА Новости. Общество Красного Креста Китая направит по 200 тысяч долларов Турции и Сирии для поддержки проведения спасательных работ после сильнейшего землетрясения, жертвами которого стали тысячи человек, говорится в сообщении организации. "Общество Красного Креста Китая приняло решение предоставить по 200 тысяч долларов турецкому обществу Красного Полумесяца и сирийскому обществу Красного Полумесяца в качестве экстренной гуманитарной помощи, чтобы поддержать их усилия по оказанию помощи и проведению спасательных работ при стихийном бедствии", - говорится в заявлении. Отмечается, что председатель Красного Креста Китая Чэнь Чжу направил письма с соболезнованиями турецкому и сирийском обществам Красного Полумесяца. "Общество Красного Креста Китая продолжит следить за развитием ситуации и в случае необходимости окажет дополнительную гуманитарную помощь", - указали в организации. Утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. По последним данным, в Турции 2921 человек погиб, пострадали почти 16 тысяч. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 700 человек, пострадали более 1430.
https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850139514.html
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в мире, китай, турция, сирия, реджеп тайип эрдоган, красный полумесяц, красный крест, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Китай, Турция, Сирия, Реджеп Тайип Эрдоган, Красный полумесяц, Красный Крест, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
08:18 07.02.2023
 
Красный Крест Китая направит Турции и Сирии по 200 тысяч долларов

Красный Крест Китая направит Турции и Сирии по 200 тысяч долларов на спасательные работы

© AP Photo / Ghaith AlsayedПоследствия землетрясения в провинции Идлиб
Последствия землетрясения в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Последствия землетрясения в провинции Идлиб. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 7 фев – РИА Новости. Общество Красного Креста Китая направит по 200 тысяч долларов Турции и Сирии для поддержки проведения спасательных работ после сильнейшего землетрясения, жертвами которого стали тысячи человек, говорится в сообщении организации.
"Общество Красного Креста Китая приняло решение предоставить по 200 тысяч долларов турецкому обществу Красного Полумесяца и сирийскому обществу Красного Полумесяца в качестве экстренной гуманитарной помощи, чтобы поддержать их усилия по оказанию помощи и проведению спасательных работ при стихийном бедствии", - говорится в заявлении.
Отмечается, что председатель Красного Креста Китая Чэнь Чжу направил письма с соболезнованиями турецкому и сирийском обществам Красного Полумесяца.
"Общество Красного Креста Китая продолжит следить за развитием ситуации и в случае необходимости окажет дополнительную гуманитарную помощь", - указали в организации.
Утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. По последним данным, в Турции 2921 человек погиб, пострадали почти 16 тысяч. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 700 человек, пострадали более 1430.
Спасательные работы на месте разрушенного в результате землетрясения здания в турецком городе Диярбакыр - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
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В миреКитайТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганКрасный полумесяцКрасный КрестСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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