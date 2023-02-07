Красный Крест Китая направит Турции и Сирии по 200 тысяч долларов
Красный Крест Китая направит Турции и Сирии по 200 тысяч долларов на спасательные работы
© AP Photo / Ghaith AlsayedПоследствия землетрясения в провинции Идлиб
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Последствия землетрясения в провинции Идлиб. Архивное фото
ПЕКИН, 7 фев – РИА Новости. Общество Красного Креста Китая направит по 200 тысяч долларов Турции и Сирии для поддержки проведения спасательных работ после сильнейшего землетрясения, жертвами которого стали тысячи человек, говорится в сообщении организации.
"Общество Красного Креста Китая приняло решение предоставить по 200 тысяч долларов турецкому обществу Красного Полумесяца и сирийскому обществу Красного Полумесяца в качестве экстренной гуманитарной помощи, чтобы поддержать их усилия по оказанию помощи и проведению спасательных работ при стихийном бедствии", - говорится в заявлении.
Отмечается, что председатель Красного Креста Китая Чэнь Чжу направил письма с соболезнованиями турецкому и сирийском обществам Красного Полумесяца.
"Общество Красного Креста Китая продолжит следить за развитием ситуации и в случае необходимости окажет дополнительную гуманитарную помощь", - указали в организации.
Утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. По последним данным, в Турции 2921 человек погиб, пострадали почти 16 тысяч. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 700 человек, пострадали более 1430.