https://ria.ru/20230207/pomosch-1850182837.html

Красный Крест Китая направит Турции и Сирии по 200 тысяч долларов

Красный Крест Китая направит Турции и Сирии по 200 тысяч долларов - РИА Новости, 07.02.2023

Красный Крест Китая направит Турции и Сирии по 200 тысяч долларов

Общество Красного Креста Китая направит по 200 тысяч долларов Турции и Сирии для поддержки проведения спасательных работ после сильнейшего землетрясения,... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T08:18

2023-02-07T08:18

2023-02-07T08:18

в мире

китай

турция

сирия

реджеп тайип эрдоган

красный полумесяц

красный крест

сильное землетрясение в турции и сирии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1850113099_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c627b4ef46296a83d87df85136def844.jpg

ПЕКИН, 7 фев – РИА Новости. Общество Красного Креста Китая направит по 200 тысяч долларов Турции и Сирии для поддержки проведения спасательных работ после сильнейшего землетрясения, жертвами которого стали тысячи человек, говорится в сообщении организации. "Общество Красного Креста Китая приняло решение предоставить по 200 тысяч долларов турецкому обществу Красного Полумесяца и сирийскому обществу Красного Полумесяца в качестве экстренной гуманитарной помощи, чтобы поддержать их усилия по оказанию помощи и проведению спасательных работ при стихийном бедствии", - говорится в заявлении. Отмечается, что председатель Красного Креста Китая Чэнь Чжу направил письма с соболезнованиями турецкому и сирийском обществам Красного Полумесяца. "Общество Красного Креста Китая продолжит следить за развитием ситуации и в случае необходимости окажет дополнительную гуманитарную помощь", - указали в организации. Утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. По последним данным, в Турции 2921 человек погиб, пострадали почти 16 тысяч. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 700 человек, пострадали более 1430.

https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850139514.html

китай

турция

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, турция, сирия, реджеп тайип эрдоган, красный полумесяц, красный крест, сильное землетрясение в турции и сирии