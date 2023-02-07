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Посол Шри-Ланки заявила о переговорах Москвы и Коломбо о кредите на топливо - РИА Новости, 07.02.2023
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Посол Шри-Ланки заявила о переговорах Москвы и Коломбо о кредите на топливо
Посол Шри-Ланки заявила о переговорах Москвы и Коломбо о кредите на топливо - РИА Новости, 07.02.2023
Посол Шри-Ланки заявила о переговорах Москвы и Коломбо о кредите на топливо
Шри-Ланка и Россия ведут переговоры о кредите на топливо, Коломбо ждет решения от Москвы, заявила РИА Новости посол страны в Москве Джанита Лиянаге. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T08:28
2023-02-07T08:28
россия
шри-ланка
москва
экономика
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Шри-Ланка и Россия ведут переговоры о кредите на топливо, Коломбо ждет решения от Москвы, заявила РИА Новости посол страны в Москве Джанита Лиянаге."Предыдущий президент страны попросил о кредите на топливо. Россия очень дружелюбна по отношению к Шри-Ланке, в том числе она помогала нам во времена гражданской войны на Шри-Ланке, предоставляла кредиты. Но его просьба все еще актуальна и обсуждается с российским правительством, сейчас мы ждем решения от Москвы", - сказала Лиянаге.Шри-Ланка сейчас, отметила она, медленно оправляется от топливного и валютного кризисов, которые разразились минувшим летом. По ее словам, "в какой-то степени" с ними удалось справиться."Распределение топлива сейчас идет по квотам с помощью QR-кодов: в зависимости от вида транспорта водители получают разное количество топлива", - рассказала глава дипмиссии. Само топливо, уточнила Лиянаге, поступает на остров без затруднений."Резюмируя, я могу сказать, что в какой-то степени мы справились с кризисами - власти могут управлять страной, ситуация становится лучше", - заключила она.
https://ria.ru/20230203/podderzhka-1849635571.html
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россия, шри-ланка, москва, экономика
Россия, Шри-Ланка, Москва, Экономика
08:28 07.02.2023
 
Посол Шри-Ланки заявила о переговорах Москвы и Коломбо о кредите на топливо

Посол Шри-Ланки в России заявила о переговорах Москвы и Коломбо о кредите на топливо

© Фото : Unsplash / Yunesh Shalika Вид на Коломбо, Шри-Ланка
Вид на Коломбо, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© Фото : Unsplash / Yunesh Shalika
Вид на Коломбо, Шри-Ланка. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Шри-Ланка и Россия ведут переговоры о кредите на топливо, Коломбо ждет решения от Москвы, заявила РИА Новости посол страны в Москве Джанита Лиянаге.
"Предыдущий президент страны попросил о кредите на топливо. Россия очень дружелюбна по отношению к Шри-Ланке, в том числе она помогала нам во времена гражданской войны на Шри-Ланке, предоставляла кредиты. Но его просьба все еще актуальна и обсуждается с российским правительством, сейчас мы ждем решения от Москвы", - сказала Лиянаге.
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Шри-Ланка сейчас, отметила она, медленно оправляется от топливного и валютного кризисов, которые разразились минувшим летом. По ее словам, "в какой-то степени" с ними удалось справиться.
"Распределение топлива сейчас идет по квотам с помощью QR-кодов: в зависимости от вида транспорта водители получают разное количество топлива", - рассказала глава дипмиссии. Само топливо, уточнила Лиянаге, поступает на остров без затруднений.
"Резюмируя, я могу сказать, что в какой-то степени мы справились с кризисами - власти могут управлять страной, ситуация становится лучше", - заключила она.
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