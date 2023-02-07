https://ria.ru/20230207/peregovory-1850183902.html
Посол Шри-Ланки заявила о переговорах Москвы и Коломбо о кредите на топливо
Посол Шри-Ланки заявила о переговорах Москвы и Коломбо о кредите на топливо - РИА Новости, 07.02.2023
Посол Шри-Ланки заявила о переговорах Москвы и Коломбо о кредите на топливо
Шри-Ланка и Россия ведут переговоры о кредите на топливо, Коломбо ждет решения от Москвы, заявила РИА Новости посол страны в Москве Джанита Лиянаге. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T08:28
2023-02-07T08:28
2023-02-07T08:28
россия
шри-ланка
москва
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822935978_0:307:2730:1843_1920x0_80_0_0_03ac3b3945311b976f84f4ed472e80c7.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Шри-Ланка и Россия ведут переговоры о кредите на топливо, Коломбо ждет решения от Москвы, заявила РИА Новости посол страны в Москве Джанита Лиянаге."Предыдущий президент страны попросил о кредите на топливо. Россия очень дружелюбна по отношению к Шри-Ланке, в том числе она помогала нам во времена гражданской войны на Шри-Ланке, предоставляла кредиты. Но его просьба все еще актуальна и обсуждается с российским правительством, сейчас мы ждем решения от Москвы", - сказала Лиянаге.Шри-Ланка сейчас, отметила она, медленно оправляется от топливного и валютного кризисов, которые разразились минувшим летом. По ее словам, "в какой-то степени" с ними удалось справиться."Распределение топлива сейчас идет по квотам с помощью QR-кодов: в зависимости от вида транспорта водители получают разное количество топлива", - рассказала глава дипмиссии. Само топливо, уточнила Лиянаге, поступает на остров без затруднений."Резюмируя, я могу сказать, что в какой-то степени мы справились с кризисами - власти могут управлять страной, ситуация становится лучше", - заключила она.
https://ria.ru/20230203/podderzhka-1849635571.html
https://ria.ru/20230207/shri-lanka-1850169653.html
россия
шри-ланка
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822935978_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_c90de9faa56b61f1657e9b9adcd86640.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, шри-ланка, москва, экономика
Россия, Шри-Ланка, Москва, Экономика
Посол Шри-Ланки заявила о переговорах Москвы и Коломбо о кредите на топливо
Посол Шри-Ланки в России заявила о переговорах Москвы и Коломбо о кредите на топливо
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Шри-Ланка и Россия ведут переговоры о кредите на топливо, Коломбо ждет решения от Москвы, заявила РИА Новости посол страны в Москве Джанита Лиянаге.
"Предыдущий президент страны попросил о кредите на топливо. Россия очень дружелюбна по отношению к Шри-Ланке, в том числе она помогала нам во времена гражданской войны на Шри-Ланке, предоставляла кредиты. Но его просьба все еще актуальна и обсуждается с российским правительством, сейчас мы ждем решения от Москвы", - сказала Лиянаге.
Шри-Ланка сейчас, отметила она, медленно оправляется от топливного и валютного кризисов, которые разразились минувшим летом. По ее словам, "в какой-то степени" с ними удалось справиться.
"Распределение топлива сейчас идет по квотам с помощью QR-кодов: в зависимости от вида транспорта водители получают разное количество топлива", - рассказала глава дипмиссии. Само топливо, уточнила Лиянаге, поступает на остров без затруднений.
"Резюмируя, я могу сказать, что в какой-то степени мы справились с кризисами - власти могут управлять страной, ситуация становится лучше", - заключила она.