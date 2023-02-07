https://ria.ru/20230207/peregovory-1850183902.html

Посол Шри-Ланки заявила о переговорах Москвы и Коломбо о кредите на топливо

Посол Шри-Ланки заявила о переговорах Москвы и Коломбо о кредите на топливо - РИА Новости, 07.02.2023

Посол Шри-Ланки заявила о переговорах Москвы и Коломбо о кредите на топливо

Шри-Ланка и Россия ведут переговоры о кредите на топливо, Коломбо ждет решения от Москвы, заявила РИА Новости посол страны в Москве Джанита Лиянаге. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T08:28

2023-02-07T08:28

2023-02-07T08:28

россия

шри-ланка

москва

экономика

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Шри-Ланка и Россия ведут переговоры о кредите на топливо, Коломбо ждет решения от Москвы, заявила РИА Новости посол страны в Москве Джанита Лиянаге."Предыдущий президент страны попросил о кредите на топливо. Россия очень дружелюбна по отношению к Шри-Ланке, в том числе она помогала нам во времена гражданской войны на Шри-Ланке, предоставляла кредиты. Но его просьба все еще актуальна и обсуждается с российским правительством, сейчас мы ждем решения от Москвы", - сказала Лиянаге.Шри-Ланка сейчас, отметила она, медленно оправляется от топливного и валютного кризисов, которые разразились минувшим летом. По ее словам, "в какой-то степени" с ними удалось справиться."Распределение топлива сейчас идет по квотам с помощью QR-кодов: в зависимости от вида транспорта водители получают разное количество топлива", - рассказала глава дипмиссии. Само топливо, уточнила Лиянаге, поступает на остров без затруднений."Резюмируя, я могу сказать, что в какой-то степени мы справились с кризисами - власти могут управлять страной, ситуация становится лучше", - заключила она.

https://ria.ru/20230203/podderzhka-1849635571.html

https://ria.ru/20230207/shri-lanka-1850169653.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, шри-ланка, москва, экономика