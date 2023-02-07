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Россиян ждут в Паттайе. Новые правила и секреты отдыха в Таиланде - РИА Новости, 07.02.2023
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Туризм
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Россиян ждут в Паттайе. Новые правила и секреты отдыха в Таиланде
Россиян ждут в Паттайе. Новые правила и секреты отдыха в Таиланде - РИА Новости, 07.02.2023
Россиян ждут в Паттайе. Новые правила и секреты отдыха в Таиланде
Десятки баров и клубов, огромные торговые центры, экзотические животные, храмы, уникальная национальная кухня — Паттайя после долгого перерыва снова стала одним РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T08:00
2023-02-07T08:05
туризм
паттайя
таиланд
пхукет (остров)
куда можно лететь
отдых на море
маршруты - туризм
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости, Ольга Кабанова. Десятки баров и клубов, огромные торговые центры, экзотические животные, храмы, уникальная национальная кухня — Паттайя после долгого перерыва снова стала одним из наиболее популярных направлений у российских туристов. О том, чем там заняться, куда съездить, что попробовать и как не нарваться на штраф, — в материале РИА Новости.Дешевле всего и без ПЦР"Таиланд — направление круглогодичное, но с ноября по апрель здесь особенно комфортно: сухой сезон. Влажность снижается, а температура воздуха по-прежнему плюс 26-33 градуса", — отмечают в пресс-службе сервиса "Слетать.ру"."Пхукет — это прежде всего пляжный отдых, — объясняет менеджер экскурсионного агентства "Страна чудес" Анастасия Ульянова. — Паттайя — развлечения, экскурсии, ночная жизнь". "Место, где для туристов есть все и сразу", — добавляет руководитель "Паттайя турцентра" Лана Кравченко.И туры туда подешевле. Так, в марте десять дней на Пхукете в "пяти звездах" у FUN&amp;SUN стоит 119 тысяч рублей с человека, в Краби — от 150 тысяч. А в Паттайе — 107.В "три звезды", по данным сервиса "Слетать.ру", есть предложения за 150 тысяч рублей за двоих на семь дней. "Наибольшим спросом пользуются отели у пляжа Джомтьен (17% заявок) и в районе Наклуа (4,8%)", — уточняют эксперты.У FUN&amp;SUN доля бронирований в Паттайе достигает 45%, у "Русского экспресса" — 20. Больше только у Пхукета.Эксперты связывают это с тем, что есть прямые рейсы Red Wings и AZUR air из Москвы, чартеры из регионов и простые правила въезда: сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты больше не требуются.Когда город засыпаетТуристическое управление Таиланда (ТАТ) взяло курс на превращение Паттайи в курорт для семейного отдыха, говорит Лана Кравченко. Днем на пляжах и улицах действительно много молодых пар с детьми, но и бурная ночная жизнь никуда не исчезла.На Walking Street — и бары, и клубы, и стриптиз. Много туристов в Mixx Discotheque и Lucifer. На Бич-роуд часто заводят романтические знакомства.Дневные развлечения — снорклинг, дайвинг, рыбалка, аквапарки, катание на квадроциклах и слонах, традиционный тайский массаж и, конечно же, шопинг.За покупками лучше всего отправиться в торговые центры Iconsiam и Central World, советует Анастасия. А за вау-эффектом — в Terminal 21. "Это тот самый ТЦ, где туалеты оформлены в разных стилях — Голливуд, японский сад, "Формула-1", — поясняет она.Загляните на рынки: тот, что в китайском квартале, самый колоритный.Храмы, кактусы, БуддаПляжей, как из рекламы "Баунти", в Паттайе нет. Об этом сразу предупреждают гиды. Красиво на Военном пляже (его еще называют "голубой лагуной"), в 25 километрах от города. Раньше там была военная база.Лана Кравченко также рекомендует Хат-Нанг-Рам, “пляж танцующей девушки”. Это в 40 километрах от Паттайи: лазурное море, развитая инфраструктура, малолюдно."Вокруг Паттайи множество островов, куда можно уехать на несколько дней. Самые известные — Ко-Лан, Ко-Самет, Ко-Чанг, Ко-Куд, Ко-Пай", — добавляет она.Посетите контактный зоопарк Кхао-Кхео (там нет клеток, экзотических животные находятся в вольерах), тропический сад Нонг-Нуч, храмовый комплекс Ват-Ян. Осмотрите деревянный храм Истины, построенный без единого гвоздя.С утра пораньше, пока не жарко, поднимитесь на холм Пратамнак к статуе Большого Будды. "Считается, что тот, кто преодолеет эти 120 ступенек, очистит карму", — говорит Лана. Бонусом — вид на город и залив, который на каждом втором магнитике в Паттайе.Из Паттайи в БангкокЭкскурсия в Бангкок — одна из самых востребованных. "В столице надо увидеть Большой королевский дворец, храм Рассвета Ват-Арун и Золотой Горы Ват-Сакет", — советуют в "Слетать.ру".А еще — небоскреб Маханакхон (второй по высоте в стране), смотровую площадку Байок Скай, рынок цветов, парк аттракционов Dream World. Можно отправиться на речную прогулку по каналам или в вечерний круиз по реке Чаупхрая.Клубов и баров в столице тоже много, в основном в районах Нана и Патпонг.Также туристам предлагают экскурсии на реку Квай с посещением плавучего рынка и термальных источников, "тайские Мальдивы" — частный остров, где всего 18 бунгало, в провинцию Ратчабури (на высокогорном плато там парк альпак), деревню слонов."Май пет", или "no spicy""Местная гастрономия — это прежде всего экзотические фрукты: сахарное яблоко, дуриан, саподилла, манго, папайя, лонган, салак, джекфрут, гуава, питахайя. Для тех, кто посмелее, — хрустящие насекомые", — рассказывают в "Слетать.ру".Непременно стоит попробовать "Пад Тай" (жареная рисовая лапша с мясом, овощами и соусом), "Сом Там" (салат из зеленой папайи), "Као ка Му" (рис со свининой в соевом соусе), "Пла Плу" (приготовленная на гриле рыба, фаршированная ароматными травами) и "Роти" (жареные блинчики), перечисляет Лана Кравченко.И обязательно — суп "Том Ям". "ЮНЕСКО рассматривает вопрос о внесении его в список мирового наследия и национального достояния Таиланда", — поясняет она.Главное — не забыть попросить приготовить блюдо не слишком острым. Скажите по-тайски "май пет". По-английски — "no spicy" — тоже поймут.Практически на каждом углу — макашницы, передвижные кафе на велосипедах и байках. Из стационарных ресторанов Лана выделяет The Sky Gallery, The Glass House, The Edge, Sands Cafe Pattaya, Three Mermaids. Все — с видом на залив.Гид по ресторанам Юлия Медведева советует за национальной кухней отправиться в Mae sri reun и Cave Beach Club, за вкусным кофе и местными сладостями — в Cafe Amazon, а за приключениями — в Black Forest Pattaya."У входа вас встретит слон, которого можно покормить, затем через пещеру вы попадете к водопадам, пройдете через джунгли и окажетесь на смотровой площадке с видом на пруд. Именно там и стоят столики", — говорит она.Хороший гастрономический сувенир — чипсы из дуриана, банановые ириски.Отдых по правиламНесмотря на расслабляющую атмосферу, не стоит забывать о местных правилах. Нельзя показывать на предметы или людей ногой, трогать тайцев за голову, комкать и рвать деньги, так как на них изображена королевская семья. "Могут арестовать даже за то, что наступил на купюру", — уточняет Лана.Кроме того, запрещено проносить в отели дуриан и вывозить из страны кораллы, необработанные драгоценные камни, чучела крокодила, бивни слонов и изделия из них, а также статуэтки Будды больше 15 сантиметров."За вейпы — штраф, — добавляют в пресс-службе "Слетать.ру". — А если планируете кататься на байке, у вас обязательно должна быть открыта категория "А". Иначе не избежать неприятностей".Важно ответственно отнестись к поиску жилья, предупреждают в сервисе. Правило такое: чем выше этаж, тем меньше шанс повстречать непрошеных гостей, среди которых могут оказаться змеи и гекконы.
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Ольга Кабанова
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паттайя, таиланд, пхукет (остров), куда можно лететь, отдых на море, маршруты - туризм
Туризм, Паттайя, Таиланд, Пхукет (остров), куда можно лететь, Отдых на море, Маршруты - Туризм
08:00 07.02.2023 (обновлено: 08:05 07.02.2023)
 

Россиян ждут в Паттайе. Новые правила и секреты отдыха в Таиланде

© iStock.com / Bicho_raroДевушка плавает под водой
Девушка плавает под водой - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© iStock.com / Bicho_raro
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости, Ольга Кабанова. Десятки баров и клубов, огромные торговые центры, экзотические животные, храмы, уникальная национальная кухня — Паттайя после долгого перерыва снова стала одним из наиболее популярных направлений у российских туристов. О том, чем там заняться, куда съездить, что попробовать и как не нарваться на штраф, — в материале РИА Новости.

Дешевле всего и без ПЦР

"Таиланд — направление круглогодичное, но с ноября по апрель здесь особенно комфортно: сухой сезон. Влажность снижается, а температура воздуха по-прежнему плюс 26-33 градуса", — отмечают в пресс-службе сервиса "Слетать.ру".
"Пхукет — это прежде всего пляжный отдых, — объясняет менеджер экскурсионного агентства "Страна чудес" Анастасия Ульянова. — Паттайя — развлечения, экскурсии, ночная жизнь". "Место, где для туристов есть все и сразу", — добавляет руководитель "Паттайя турцентра" Лана Кравченко.
© Public domain / Water Alternatives PhotosПлавучий рынок в Таиланде
Плавучий рынок в Таиланде
© Public domain / Water Alternatives Photos
Плавучий рынок в Таиланде
И туры туда подешевле. Так, в марте десять дней на Пхукете в "пяти звездах" у FUN&SUN стоит 119 тысяч рублей с человека, в Краби — от 150 тысяч. А в Паттайе — 107.
В "три звезды", по данным сервиса "Слетать.ру", есть предложения за 150 тысяч рублей за двоих на семь дней. "Наибольшим спросом пользуются отели у пляжа Джомтьен (17% заявок) и в районе Наклуа (4,8%)", — уточняют эксперты.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкОстров Ко-Лан, недалеко от курортного города Паттайя
Остров Ко Лан, недалеко от курортного города Паттайя - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Остров Ко-Лан, недалеко от курортного города Паттайя
У FUN&SUN доля бронирований в Паттайе достигает 45%, у "Русского экспресса" — 20. Больше только у Пхукета.
Эксперты связывают это с тем, что есть прямые рейсы Red Wings и AZUR air из Москвы, чартеры из регионов и простые правила въезда: сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты больше не требуются.

Когда город засыпает

Туристическое управление Таиланда (ТАТ) взяло курс на превращение Паттайи в курорт для семейного отдыха, говорит Лана Кравченко. Днем на пляжах и улицах действительно много молодых пар с детьми, но и бурная ночная жизнь никуда не исчезла.
© iStock.com / Tieataopoon

Walking Street в Паттайе

Walking Street в Паттайе
1 из 2

Walking Street в Паттайе

© iStock.com / Tieataopoon
© iStock.com / Svyatoslav Balan

Walking Street

Walking Street в Паттайе
2 из 2

Walking Street

© iStock.com / Svyatoslav Balan
1 из 2

Walking Street в Паттайе

© iStock.com / Tieataopoon
2 из 2

Walking Street

© iStock.com / Svyatoslav Balan
На Walking Street — и бары, и клубы, и стриптиз. Много туристов в Mixx Discotheque и Lucifer. На Бич-роуд часто заводят романтические знакомства.
Дневные развлечения — снорклинг, дайвинг, рыбалка, аквапарки, катание на квадроциклах и слонах, традиционный тайский массаж и, конечно же, шопинг.
© iStock.com / themorninggloryДайвер на коралловом рифе у острова Ко-Тао, Таиланд
Дайвер на коралловом рифе у острова Ко Тао, Таиланд - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© iStock.com / themorningglory
Дайвер на коралловом рифе у острова Ко-Тао, Таиланд
За покупками лучше всего отправиться в торговые центры Iconsiam и Central World, советует Анастасия. А за вау-эффектом — в Terminal 21. "Это тот самый ТЦ, где туалеты оформлены в разных стилях — Голливуд, японский сад, "Формула-1", — поясняет она.
CC BY-SA 3.0 / Lerdsuwa /

Торговый центр Siam Paragon в Таиланде

Торговый центр Siam Paragon в Таиланде
1 из 3

Торговый центр Siam Paragon в Таиланде

CC BY-SA 3.0 / Lerdsuwa /
CC BY 4.0 / Tris T7 /

Торговый центр Icon Siam

Торговый центр Icon Siam
2 из 3

Торговый центр Icon Siam

CC BY 4.0 / Tris T7 /
CC BY-SA 4.0 / Wpcpey /

Торговый центр Central World в Таиланде

Торговый центр Central World в Таиланде
3 из 3

Торговый центр Central World в Таиланде

CC BY-SA 4.0 / Wpcpey /
1 из 3

Торговый центр Siam Paragon в Таиланде

CC BY-SA 3.0 / Lerdsuwa /
2 из 3

Торговый центр Icon Siam

CC BY 4.0 / Tris T7 /
3 из 3

Торговый центр Central World в Таиланде

CC BY-SA 4.0 / Wpcpey /
Загляните на рынки: тот, что в китайском квартале, самый колоритный.

Храмы, кактусы, Будда

Пляжей, как из рекламы "Баунти", в Паттайе нет. Об этом сразу предупреждают гиды. Красиво на Военном пляже (его еще называют "голубой лагуной"), в 25 километрах от города. Раньше там была военная база.
Лана Кравченко также рекомендует Хат-Нанг-Рам, “пляж танцующей девушки”. Это в 40 километрах от Паттайи: лазурное море, развитая инфраструктура, малолюдно.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

Отдых на острове Ко-Самет

Отдых в Таиланде
1 из 2

Отдых на острове Ко-Самет

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

Торговец фруктами проходит мимо отдыхающих на пляже острова Ко-Куди

Торговец фруктами проходит мимо отдыхающих на пляже острова Ко Куди
2 из 2

Торговец фруктами проходит мимо отдыхающих на пляже острова Ко-Куди

© РИА Новости / Виталий Аньков
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1 из 2

Отдых на острове Ко-Самет

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
2 из 2

Торговец фруктами проходит мимо отдыхающих на пляже острова Ко-Куди

© РИА Новости / Виталий Аньков
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"Вокруг Паттайи множество островов, куда можно уехать на несколько дней. Самые известные — Ко-Лан, Ко-Самет, Ко-Чанг, Ко-Куд, Ко-Пай", — добавляет она.
Посетите контактный зоопарк Кхао-Кхео (там нет клеток, экзотических животные находятся в вольерах), тропический сад Нонг-Нуч, храмовый комплекс Ват-Ян. Осмотрите деревянный храм Истины, построенный без единого гвоздя.
© iStock.com / itsskinТуристы катаются на слоне в Таиланде
Туристы катаются на слоне в Таиланде - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© iStock.com / itsskin
Туристы катаются на слоне в Таиланде
С утра пораньше, пока не жарко, поднимитесь на холм Пратамнак к статуе Большого Будды. "Считается, что тот, кто преодолеет эти 120 ступенек, очистит карму", — говорит Лана. Бонусом — вид на город и залив, который на каждом втором магнитике в Паттайе.

Из Паттайи в Бангкок

Экскурсия в Бангкок — одна из самых востребованных. "В столице надо увидеть Большой королевский дворец, храм Рассвета Ват-Арун и Золотой Горы Ват-Сакет", — советуют в "Слетать.ру".
© Depositphotos.com / muha04Большой дворец в Бангкоке
Большой дворец в Бангкоке
1 из 3
Большой дворец в Бангкоке
© Depositphotos.com / muha04
CC BY-SA 4.0 / Chainwit /

Храмовый комплекс Ват-Ян

Храмовый комплекс Ват Ян
2 из 3

Храмовый комплекс Ват-Ян

CC BY-SA 4.0 / Chainwit /
CC BY-SA 2.0 / Berry / The Sanctuary of Truth in PattayaХрам истины в Паттайе
Храм истины в Паттайе
3 из 3
Храм истины в Паттайе
CC BY-SA 2.0 / Berry / The Sanctuary of Truth in Pattaya
1 из 3
Большой дворец в Бангкоке
© Depositphotos.com / muha04
2 из 3

Храмовый комплекс Ват-Ян

CC BY-SA 4.0 / Chainwit /
3 из 3
Храм истины в Паттайе
CC BY-SA 2.0 / Berry / The Sanctuary of Truth in Pattaya
А еще — небоскреб Маханакхон (второй по высоте в стране), смотровую площадку Байок Скай, рынок цветов, парк аттракционов Dream World. Можно отправиться на речную прогулку по каналам или в вечерний круиз по реке Чаупхрая.
CC BY 4.0 / Vyacheslav Argenberg / Водный транспорт на реке Чаупхрая в Бангкоке
Водный транспорт на реке Чаупхрая в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
CC BY 4.0 / Vyacheslav Argenberg /
Водный транспорт на реке Чаупхрая в Бангкоке
Клубов и баров в столице тоже много, в основном в районах Нана и Патпонг.
Также туристам предлагают экскурсии на реку Квай с посещением плавучего рынка и термальных источников, "тайские Мальдивы" — частный остров, где всего 18 бунгало, в провинцию Ратчабури (на высокогорном плато там парк альпак), деревню слонов.
© Depositphotos.com / Ake1150sbХрам Ват-Арун
Храм Ват-Арун - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© Depositphotos.com / Ake1150sb
Храм Ват-Арун

"Май пет", или "no spicy"

"Местная гастрономия — это прежде всего экзотические фрукты: сахарное яблоко, дуриан, саподилла, манго, папайя, лонган, салак, джекфрут, гуава, питахайя. Для тех, кто посмелее, — хрустящие насекомые", — рассказывают в "Слетать.ру".
Непременно стоит попробовать "Пад Тай" (жареная рисовая лапша с мясом, овощами и соусом), "Сом Там" (салат из зеленой папайи), "Као ка Му" (рис со свининой в соевом соусе), "Пла Плу" (приготовленная на гриле рыба, фаршированная ароматными травами) и "Роти" (жареные блинчики), перечисляет Лана Кравченко.
© iStock.com / Nataly Hanin

Тайская жареная лапша "Пад Тай" с креветками и овощами

Тайская жареная лапша Пад Тай с креветками и овощами
1 из 3

Тайская жареная лапша "Пад Тай" с креветками и овощами

© iStock.com / Nataly Hanin
© iStock.com / Chee Siong Teh

Лепешки "Роти"

Лепешки Роти
2 из 3

Лепешки "Роти"

© iStock.com / Chee Siong Teh
© iStock.com / PrathanChorruangsak

Тайский салат "Сом Там"

Тайский салат Сом Там
3 из 3

Тайский салат "Сом Там"

© iStock.com / PrathanChorruangsak
1 из 3

Тайская жареная лапша "Пад Тай" с креветками и овощами

© iStock.com / Nataly Hanin
2 из 3

Лепешки "Роти"

© iStock.com / Chee Siong Teh
3 из 3

Тайский салат "Сом Там"

© iStock.com / PrathanChorruangsak
И обязательно — суп "Том Ям". "ЮНЕСКО рассматривает вопрос о внесении его в список мирового наследия и национального достояния Таиланда", — поясняет она.
Главное — не забыть попросить приготовить блюдо не слишком острым. Скажите по-тайски "май пет". По-английски — "no spicy" — тоже поймут.
© iStock.com / chokjaСуп Том Ям
Суп Том Ям - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© iStock.com / chokja
Суп Том Ям
Практически на каждом углу — макашницы, передвижные кафе на велосипедах и байках. Из стационарных ресторанов Лана выделяет The Sky Gallery, The Glass House, The Edge, Sands Cafe Pattaya, Three Mermaids. Все — с видом на залив.
Гид по ресторанам Юлия Медведева советует за национальной кухней отправиться в Mae sri reun и Cave Beach Club, за вкусным кофе и местными сладостями — в Cafe Amazon, а за приключениями — в Black Forest Pattaya.
CC BY 2.0 / Krista / bug & beeКафе в Таиланде
Кафе в Таиланде - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
CC BY 2.0 / Krista / bug & bee
Кафе в Таиланде
"У входа вас встретит слон, которого можно покормить, затем через пещеру вы попадете к водопадам, пройдете через джунгли и окажетесь на смотровой площадке с видом на пруд. Именно там и стоят столики", — говорит она.
Хороший гастрономический сувенир — чипсы из дуриана, банановые ириски.

Отдых по правилам

Несмотря на расслабляющую атмосферу, не стоит забывать о местных правилах. Нельзя показывать на предметы или людей ногой, трогать тайцев за голову, комкать и рвать деньги, так как на них изображена королевская семья. "Могут арестовать даже за то, что наступил на купюру", — уточняет Лана.
Кроме того, запрещено проносить в отели дуриан и вывозить из страны кораллы, необработанные драгоценные камни, чучела крокодила, бивни слонов и изделия из них, а также статуэтки Будды больше 15 сантиметров.
© iStock.com / TuayaiДуриан
Дуриан - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© iStock.com / Tuayai
Дуриан
"За вейпы — штраф, — добавляют в пресс-службе "Слетать.ру". — А если планируете кататься на байке, у вас обязательно должна быть открыта категория "А". Иначе не избежать неприятностей".
Важно ответственно отнестись к поиску жилья, предупреждают в сервисе. Правило такое: чем выше этаж, тем меньше шанс повстречать непрошеных гостей, среди которых могут оказаться змеи и гекконы.
Остров Джеймса Бонда в Таиланде - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
16 сентября 2022, 08:00Туризм
Королевство развлечений: лучшие места для отдыха в Таиланде
 
ТуризмПаттайяТаиландПхукет (остров)куда можно лететьОтдых на мореМаршруты - Туризм
 
 
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