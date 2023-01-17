https://ria.ru/20230117/turoperatory-1845475464.html

Российским туристам стало проще попасть в Таиланд и на Шри-Ланку

Российским туристам стало проще попасть в Таиланд и на Шри-Ланку - РИА Новости, 17.01.2023

Российским туристам стало проще попасть в Таиланд и на Шри-Ланку

Два крупных туроператора расширили чартерную программу из ряда регионов России на курорты Таиланда и Шри-Ланки, рейсы стартуют в конце января и начале февраля и РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T15:27

2023-01-17T15:27

2023-01-17T15:27

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Два крупных туроператора расширили чартерную программу из ряда регионов России на курорты Таиланда и Шри-Ланки, рейсы стартуют в конце января и начале февраля и будут выполняться на Azur Air совместно с туроператором Coral Travel и Fun&Sun, рассказали РИА Новости в пресс-службе последнего. "Программы в страны Юго-Восточной Азии в зимний сезон традиционно пользуются высоким спросом у россиян, потому что это теплое море круглый год, восточная экзотика и много интересных природных и культурных достопримечательностей, — уточнили эксперты компании. — Сейчас мы совместно с туроператором Coral Travel запустили новые полетные программы в Таиланд (Паттайя и Пхукет) и на Шри-Ланку на Azur Air из регионов в дополнение к имеющимся". Так, туристы из Новосибирска с 31 января смогут отправиться на Пхукет. Полетная программа из Владивостока в Паттайю (Утапао) стартует с 3 февраля, из Кемерово — с 6 февраля. Программы продлятся до середины мая. Стоимость туров из Новосибирска на Пхукет начинается от 98 тысячи рублей на одного на 10 ночей, из Владивостока — от 81,6 тысячи рублей на человека за девять ночей, а из Кемерово — от 75,3 тысячи рублей на тех же условиях. Помимо расширения полетной программы в Таиланд, туроператоры также объявили о запуске чартерной программы на рейсах Azur Air на Шри-Ланку из Новосибирска, Тюмени и Самары. Полетная программа из Самары в Коломбо стартует 29 января, из Новосибирска — с 7 февраля, а из Тюмени — 30 января. Стоимость туров из Новосибирска начинаются от 83,2 тысячи рублей на одного на девять ночей, из Самары —от 68,8 тысячи, а из Тюмени — от 73,7 тысячи рублей. В Ассоциации туроператоров России (АТОР), в свою очередь, сообщили о том, что прямые рейсы на Шри-Ланку из России выполняют три авиакомпании. "Аэрофлот" и Azur Air летают в Коломбо, а Red Wings — в Матталу на юге острова. Блоки мест на Red Wings есть у Fun&Sun, ПАКС. Говоря о Таиланде, в АТОР отметили, что в этом зимнем сезоне отправиться на курорты этой страны на прямых рейсах могут жители 15 регионов России.

https://ria.ru/20230116/puteshestviya-1844699022.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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