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Российским туристам стало проще попасть в Таиланд и на Шри-Ланку - РИА Новости, 17.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230117/turoperatory-1845475464.html
Российским туристам стало проще попасть в Таиланд и на Шри-Ланку
Российским туристам стало проще попасть в Таиланд и на Шри-Ланку - РИА Новости, 17.01.2023
Российским туристам стало проще попасть в Таиланд и на Шри-Ланку
Два крупных туроператора расширили чартерную программу из ряда регионов России на курорты Таиланда и Шри-Ланки, рейсы стартуют в конце января и начале февраля и РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T15:27
2023-01-17T15:27
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
таиланд
шри-ланка
azur air
coral travel
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Два крупных туроператора расширили чартерную программу из ряда регионов России на курорты Таиланда и Шри-Ланки, рейсы стартуют в конце января и начале февраля и будут выполняться на Azur Air совместно с туроператором Coral Travel и Fun&amp;Sun, рассказали РИА Новости в пресс-службе последнего. "Программы в страны Юго-Восточной Азии в зимний сезон традиционно пользуются высоким спросом у россиян, потому что это теплое море круглый год, восточная экзотика и много интересных природных и культурных достопримечательностей, — уточнили эксперты компании. — Сейчас мы совместно с туроператором Coral Travel запустили новые полетные программы в Таиланд (Паттайя и Пхукет) и на Шри-Ланку на Azur Air из регионов в дополнение к имеющимся". Так, туристы из Новосибирска с 31 января смогут отправиться на Пхукет. Полетная программа из Владивостока в Паттайю (Утапао) стартует с 3 февраля, из Кемерово — с 6 февраля. Программы продлятся до середины мая. Стоимость туров из Новосибирска на Пхукет начинается от 98 тысячи рублей на одного на 10 ночей, из Владивостока — от 81,6 тысячи рублей на человека за девять ночей, а из Кемерово — от 75,3 тысячи рублей на тех же условиях. Помимо расширения полетной программы в Таиланд, туроператоры также объявили о запуске чартерной программы на рейсах Azur Air на Шри-Ланку из Новосибирска, Тюмени и Самары. Полетная программа из Самары в Коломбо стартует 29 января, из Новосибирска — с 7 февраля, а из Тюмени — 30 января. Стоимость туров из Новосибирска начинаются от 83,2 тысячи рублей на одного на девять ночей, из Самары —от 68,8 тысячи, а из Тюмени — от 73,7 тысячи рублей. В Ассоциации туроператоров России (АТОР), в свою очередь, сообщили о том, что прямые рейсы на Шри-Ланку из России выполняют три авиакомпании. "Аэрофлот" и Azur Air летают в Коломбо, а Red Wings — в Матталу на юге острова. Блоки мест на Red Wings есть у Fun&amp;Sun, ПАКС. Говоря о Таиланде, в АТОР отметили, что в этом зимнем сезоне отправиться на курорты этой страны на прямых рейсах могут жители 15 регионов России.
https://ria.ru/20230116/puteshestviya-1844699022.html
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новости - туризм, туризм, туристы, таиланд, шри-ланка, azur air, coral travel, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Таиланд, Шри-Ланка, Azur Air, Coral Travel, Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда можно лететь, Отдых на море
15:27 17.01.2023
 
Российским туристам стало проще попасть в Таиланд и на Шри-Ланку

Два крупных туроператора России расширили чартерную программу в Таиланд и на Шри-Ланку

© Фото : AZUR airСамолет авиакомпании Azur Air
Самолет авиакомпании Azur Air - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© Фото : AZUR air
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Два крупных туроператора расширили чартерную программу из ряда регионов России на курорты Таиланда и Шри-Ланки, рейсы стартуют в конце января и начале февраля и будут выполняться на Azur Air совместно с туроператором Coral Travel и Fun&Sun, рассказали РИА Новости в пресс-службе последнего.
"Программы в страны Юго-Восточной Азии в зимний сезон традиционно пользуются высоким спросом у россиян, потому что это теплое море круглый год, восточная экзотика и много интересных природных и культурных достопримечательностей, — уточнили эксперты компании. — Сейчас мы совместно с туроператором Coral Travel запустили новые полетные программы в Таиланд (Паттайя и Пхукет) и на Шри-Ланку на Azur Air из регионов в дополнение к имеющимся".
Так, туристы из Новосибирска с 31 января смогут отправиться на Пхукет. Полетная программа из Владивостока в Паттайю (Утапао) стартует с 3 февраля, из Кемерово — с 6 февраля. Программы продлятся до середины мая. Стоимость туров из Новосибирска на Пхукет начинается от 98 тысячи рублей на одного на 10 ночей, из Владивостока — от 81,6 тысячи рублей на человека за девять ночей, а из Кемерово — от 75,3 тысячи рублей на тех же условиях.
Помимо расширения полетной программы в Таиланд, туроператоры также объявили о запуске чартерной программы на рейсах Azur Air на Шри-Ланку из Новосибирска, Тюмени и Самары. Полетная программа из Самары в Коломбо стартует 29 января, из Новосибирска — с 7 февраля, а из Тюмени — 30 января. Стоимость туров из Новосибирска начинаются от 83,2 тысячи рублей на одного на девять ночей, из Самары —от 68,8 тысячи, а из Тюмени — от 73,7 тысячи рублей.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР), в свою очередь, сообщили о том, что прямые рейсы на Шри-Ланку из России выполняют три авиакомпании. "Аэрофлот" и Azur Air летают в Коломбо, а Red Wings — в Матталу на юге острова. Блоки мест на Red Wings есть у Fun&Sun, ПАКС. Говоря о Таиланде, в АТОР отметили, что в этом зимнем сезоне отправиться на курорты этой страны на прямых рейсах могут жители 15 регионов России.
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