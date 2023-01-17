Российским туристам стало проще попасть в Таиланд и на Шри-Ланку
Два крупных туроператора России расширили чартерную программу в Таиланд и на Шри-Ланку
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Два крупных туроператора расширили чартерную программу из ряда регионов России на курорты Таиланда и Шри-Ланки, рейсы стартуют в конце января и начале февраля и будут выполняться на Azur Air совместно с туроператором Coral Travel и Fun&Sun, рассказали РИА Новости в пресс-службе последнего.
"Программы в страны Юго-Восточной Азии в зимний сезон традиционно пользуются высоким спросом у россиян, потому что это теплое море круглый год, восточная экзотика и много интересных природных и культурных достопримечательностей, — уточнили эксперты компании. — Сейчас мы совместно с туроператором Coral Travel запустили новые полетные программы в Таиланд (Паттайя и Пхукет) и на Шри-Ланку на Azur Air из регионов в дополнение к имеющимся".
Так, туристы из Новосибирска с 31 января смогут отправиться на Пхукет. Полетная программа из Владивостока в Паттайю (Утапао) стартует с 3 февраля, из Кемерово — с 6 февраля. Программы продлятся до середины мая. Стоимость туров из Новосибирска на Пхукет начинается от 98 тысячи рублей на одного на 10 ночей, из Владивостока — от 81,6 тысячи рублей на человека за девять ночей, а из Кемерово — от 75,3 тысячи рублей на тех же условиях.
Помимо расширения полетной программы в Таиланд, туроператоры также объявили о запуске чартерной программы на рейсах Azur Air на Шри-Ланку из Новосибирска, Тюмени и Самары. Полетная программа из Самары в Коломбо стартует 29 января, из Новосибирска — с 7 февраля, а из Тюмени — 30 января. Стоимость туров из Новосибирска начинаются от 83,2 тысячи рублей на одного на девять ночей, из Самары —от 68,8 тысячи, а из Тюмени — от 73,7 тысячи рублей.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР), в свою очередь, сообщили о том, что прямые рейсы на Шри-Ланку из России выполняют три авиакомпании. "Аэрофлот" и Azur Air летают в Коломбо, а Red Wings — в Матталу на юге острова. Блоки мест на Red Wings есть у Fun&Sun, ПАКС. Говоря о Таиланде, в АТОР отметили, что в этом зимнем сезоне отправиться на курорты этой страны на прямых рейсах могут жители 15 регионов России.