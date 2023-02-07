https://ria.ru/20230207/opk-1850173600.html

Студенты Приамурья, работающие на предприятиях ОПК, получат допстипендию

Студенты Приамурья, работающие на предприятиях ОПК, получат допстипендию - РИА Новости, 07.02.2023

Студенты Приамурья, работающие на предприятиях ОПК, получат допстипендию

Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил проработать механизм повышения зарплаты сотрудникам бронетанкового ремонтного завода в Белогорском муниципальном... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T05:50

2023-02-07T05:50

2023-02-07T05:50

безопасность

василий орлов (губернатор)

россия

амурская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818625311_0:311:2906:1946_1920x0_80_0_0_3cac425bf5a137eddba5910124c0da1d.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 фев – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил проработать механизм повышения зарплаты сотрудникам бронетанкового ремонтного завода в Белогорском муниципальном округе, а амурским студентам, работающим на предприятиях ОПК, - выплачивать дополнительную стипендию, сообщает правительство региона. В сообщении говорится, что сейчас бронетанковому ремонтному заводу нужны дополнительные кадры. Для помощи в подборе кадров на предприятии работает специалист управления занятости. Подбор работников идет по всей области. Кроме того, на завод трудоустроено 13 студентов из областных колледжей и техникумов. Они проходят на предприятии производственную практику. Глава области поручил правительству оказать всестороннюю поддержку заводу в части привлечения кадров. "Для того, чтобы они остались, там необходимо создать комфортные условия – обеспечить их жильем и предоставить дополнительные гарантии. Также важно, чтобы у начинающих сотрудников на производстве были наставники, которые будут им помогать. Амурские студенты, работающие на предприятиях ОПК, будут получать дополнительную стипендию, поручил минобру это обеспечить", - сказал Орлов. Кроме того, по поручению губернатора правительство региона совместно с руководством бронетанкового ремонтного завода прорабатывает механизм повышения заработной платы сотрудникам предприятия.

https://ria.ru/20230207/armiya-1850165125.html

https://ria.ru/20230207/tanki-1850169190.html

россия

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, василий орлов (губернатор), россия, амурская область