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Студенты Приамурья, работающие на предприятиях ОПК, получат допстипендию - РИА Новости, 07.02.2023
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Студенты Приамурья, работающие на предприятиях ОПК, получат допстипендию
Студенты Приамурья, работающие на предприятиях ОПК, получат допстипендию - РИА Новости, 07.02.2023
Студенты Приамурья, работающие на предприятиях ОПК, получат допстипендию
Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил проработать механизм повышения зарплаты сотрудникам бронетанкового ремонтного завода в Белогорском муниципальном... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T05:50
2023-02-07T05:50
безопасность
василий орлов (губернатор)
россия
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 фев – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил проработать механизм повышения зарплаты сотрудникам бронетанкового ремонтного завода в Белогорском муниципальном округе, а амурским студентам, работающим на предприятиях ОПК, - выплачивать дополнительную стипендию, сообщает правительство региона. В сообщении говорится, что сейчас бронетанковому ремонтному заводу нужны дополнительные кадры. Для помощи в подборе кадров на предприятии работает специалист управления занятости. Подбор работников идет по всей области. Кроме того, на завод трудоустроено 13 студентов из областных колледжей и техникумов. Они проходят на предприятии производственную практику. Глава области поручил правительству оказать всестороннюю поддержку заводу в части привлечения кадров. "Для того, чтобы они остались, там необходимо создать комфортные условия – обеспечить их жильем и предоставить дополнительные гарантии. Также важно, чтобы у начинающих сотрудников на производстве были наставники, которые будут им помогать. Амурские студенты, работающие на предприятиях ОПК, будут получать дополнительную стипендию, поручил минобру это обеспечить", - сказал Орлов. Кроме того, по поручению губернатора правительство региона совместно с руководством бронетанкового ремонтного завода прорабатывает механизм повышения заработной платы сотрудникам предприятия.
https://ria.ru/20230207/armiya-1850165125.html
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безопасность, василий орлов (губернатор), россия, амурская область
Безопасность, Василий Орлов (губернатор), Россия, Амурская область
05:50 07.02.2023
 
Студенты Приамурья, работающие на предприятиях ОПК, получат допстипендию

Губернатор Приамурья Орлов поручил выплачивать допстипендию студентам, работающим в ОПК

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 фев – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил проработать механизм повышения зарплаты сотрудникам бронетанкового ремонтного завода в Белогорском муниципальном округе, а амурским студентам, работающим на предприятиях ОПК, - выплачивать дополнительную стипендию, сообщает правительство региона.
В сообщении говорится, что сейчас бронетанковому ремонтному заводу нужны дополнительные кадры. Для помощи в подборе кадров на предприятии работает специалист управления занятости. Подбор работников идет по всей области. Кроме того, на завод трудоустроено 13 студентов из областных колледжей и техникумов. Они проходят на предприятии производственную практику. Глава области поручил правительству оказать всестороннюю поддержку заводу в части привлечения кадров.
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"Для того, чтобы они остались, там необходимо создать комфортные условия – обеспечить их жильем и предоставить дополнительные гарантии. Также важно, чтобы у начинающих сотрудников на производстве были наставники, которые будут им помогать. Амурские студенты, работающие на предприятиях ОПК, будут получать дополнительную стипендию, поручил минобру это обеспечить", - сказал Орлов.
Кроме того, по поручению губернатора правительство региона совместно с руководством бронетанкового ремонтного завода прорабатывает механизм повышения заработной платы сотрудникам предприятия.
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