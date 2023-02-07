https://ria.ru/20230207/opg-1850279559.html

Парламентарии предложили рассматривать дела лидеров ОПГ без присяжных

Парламентарии предложили рассматривать дела лидеров ОПГ без присяжных - РИА Новости, 07.02.2023

Парламентарии предложили рассматривать дела лидеров ОПГ без присяжных

Парламентарии внесли в Госдуму поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, которыми дела организаторов преступных сообществ предлагается вывести из-под... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T13:56

2023-02-07T13:56

2023-02-07T13:59

россия

андрей клишас

владимир полетаев

госдума рф

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_e9b0a4c938a7007f989845845688797b.jpg

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Парламентарии внесли в Госдуму поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, которыми дела организаторов преступных сообществ предлагается вывести из-под юрисдикции суда присяжных, сообщил глава конституционного комитета Совета Федерации, соавтор документа Андрей Клишас. В своем телеграм-канале сенатор уточнил, что изменения предлагается внести в статью 30 УПК РФ. "В настоящее время уголовные дела в отношении лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, а также уголовные дела об организации преступного сообщества или участии в нем, если эти деяния совершены лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии, могут рассматриваться судом с участием присяжных заседателей", - пояснил законодатель. По словам Клишаса, такое правовое регулирование не в полной мере учитывает специфику данных преступлений и их субъектов, "связанную как с необходимостью обеспечения повышенных мер безопасности участников уголовного судопроизводства, включая присяжных заседателей, так и с юридическими особенностями соответствующих составов преступлений, что требует высокопрофессиональной правовой оценки данных деяний". Таким образом, законопроектом предлагается исключить уголовные дела о преступлениях, предусмотренных частью четвертой статьи 210 и статьей 210.1 УК РФ ("Организация преступного сообщества"), из компетенции суда присяжных. По мнению сенатора, это позволит создать дополнительные гарантии безопасности участников уголовного судопроизводства и поможет обеспечить вынесение законного, обоснованного и справедливого судебного решения. Авторами проекта, согласно сообщению Клишаса, также стали сенатор Владимир Полетаев и депутат Госдумы Ирина Панькина.

https://ria.ru/20221219/sud-1839718997.html

https://ria.ru/20221215/sud-1838999614.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, андрей клишас, владимир полетаев, госдума рф, совет федерации рф