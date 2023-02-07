https://ria.ru/20230207/opg-1850279559.html
Парламентарии предложили рассматривать дела лидеров ОПГ без присяжных
Парламентарии предложили рассматривать дела лидеров ОПГ без присяжных - РИА Новости, 07.02.2023
Парламентарии предложили рассматривать дела лидеров ОПГ без присяжных
Парламентарии внесли в Госдуму поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, которыми дела организаторов преступных сообществ предлагается вывести из-под... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T13:56
2023-02-07T13:56
2023-02-07T13:59
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Парламентарии внесли в Госдуму поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, которыми дела организаторов преступных сообществ предлагается вывести из-под юрисдикции суда присяжных, сообщил глава конституционного комитета Совета Федерации, соавтор документа Андрей Клишас. В своем телеграм-канале сенатор уточнил, что изменения предлагается внести в статью 30 УПК РФ. "В настоящее время уголовные дела в отношении лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, а также уголовные дела об организации преступного сообщества или участии в нем, если эти деяния совершены лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии, могут рассматриваться судом с участием присяжных заседателей", - пояснил законодатель. По словам Клишаса, такое правовое регулирование не в полной мере учитывает специфику данных преступлений и их субъектов, "связанную как с необходимостью обеспечения повышенных мер безопасности участников уголовного судопроизводства, включая присяжных заседателей, так и с юридическими особенностями соответствующих составов преступлений, что требует высокопрофессиональной правовой оценки данных деяний". Таким образом, законопроектом предлагается исключить уголовные дела о преступлениях, предусмотренных частью четвертой статьи 210 и статьей 210.1 УК РФ ("Организация преступного сообщества"), из компетенции суда присяжных. По мнению сенатора, это позволит создать дополнительные гарантии безопасности участников уголовного судопроизводства и поможет обеспечить вынесение законного, обоснованного и справедливого судебного решения. Авторами проекта, согласно сообщению Клишаса, также стали сенатор Владимир Полетаев и депутат Госдумы Ирина Панькина.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, андрей клишас, владимир полетаев, госдума рф, совет федерации рф
Россия, Андрей Клишас, Владимир Полетаев, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
13:56 07.02.2023 (обновлено: 13:59 07.02.2023)
Парламентарии предложили рассматривать дела лидеров ОПГ без присяжных
В Госдуму внесли поправки о рассмотрении дел лидеров ОПГ без суда присяжных
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости.
Парламентарии внесли в Госдуму поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, которыми дела организаторов преступных сообществ предлагается вывести из-под юрисдикции суда присяжных, сообщил
глава конституционного комитета Совета Федерации, соавтор документа Андрей Клишас.
В своем телеграм-канале сенатор уточнил, что изменения предлагается внести в статью 30 УПК РФ.
"В настоящее время уголовные дела в отношении лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, а также уголовные дела об организации преступного сообщества или участии в нем, если эти деяния совершены лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии, могут рассматриваться судом с участием присяжных заседателей", - пояснил законодатель.
По словам Клишаса, такое правовое регулирование не в полной мере учитывает специфику данных преступлений и их субъектов, "связанную как с необходимостью обеспечения повышенных мер безопасности участников уголовного судопроизводства, включая присяжных заседателей, так и с юридическими особенностями соответствующих составов преступлений, что требует высокопрофессиональной правовой оценки данных деяний".
Таким образом, законопроектом предлагается исключить уголовные дела о преступлениях, предусмотренных частью четвертой статьи 210 и статьей 210.1 УК РФ ("Организация преступного сообщества"), из компетенции суда присяжных.
По мнению сенатора, это позволит создать дополнительные гарантии безопасности участников уголовного судопроизводства и поможет обеспечить вынесение законного, обоснованного и справедливого судебного решения.
Авторами проекта, согласно сообщению Клишаса, также стали сенатор Владимир Полетаев
и депутат Госдумы Ирина Панькина.