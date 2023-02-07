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Зампостпреда России при ООН объяснила, чем вызван мировой кризис
Зампостпреда России при ООН объяснила, чем вызван мировой кризис - РИА Новости, 07.02.2023
Зампостпреда России при ООН объяснила, чем вызван мировой кризис
Нынешний мировой кризис связан со стремлением ряда стран сохранить однополярный миропорядок и не допустить формирования справедливой системы международных... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T06:37
2023-02-07T06:37
2023-02-07T06:37
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ООН, 7 фев - РИА Новости. Нынешний мировой кризис связан со стремлением ряда стран сохранить однополярный миропорядок и не допустить формирования справедливой системы международных отношений, заявила, выступая на заседании Генассамблеи, зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева. "Мир сегодня переживает глубокий системный кризис, ключевые причины которого хорошо известны. Они связаны со стремлением ряда государств всеми силами сохранить однополярный миропорядок и не допустить формирования новой справедливой системы международных отношений", - сказала Евстигнеева. По ее словам, отдельные игроки пытаются вести диалог с позиции превосходства, насадить "право сильного", подменить универсальные нормы международного права "миропорядком, основанным на правилах", а многосторонние механизмы – клубами государств, "заточенными" под их геополитические интересы. Как указала Евстигнеева, складывающаяся ситуация оказывает всеобъемлющее влияние как на государства-члены, так и на систему ООН в целом. "Она подвергается серьезному испытанию на устойчивость и на эффективность выполнения своего мандата, ключевой элемент которого – предотвращение конфликтов. К сожалению, стало очевидно, что на фоне вызовов переломного периода ООН с этой задачей не справляется", - добавила она.
https://ria.ru/20230207/krizis-1850171425.html
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в мире, россия, анна евстигнеева, цены на нефть, оон, генеральная ассамблея оон, сша
В мире, Россия, Анна Евстигнеева, Цены на нефть, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, США
Зампостпреда России при ООН объяснила, чем вызван мировой кризис
Анна Евстигнеева: мировой кризис вызван желанием сохранить однополярный миропорядок
ООН, 7 фев - РИА Новости. Нынешний мировой кризис связан со стремлением ряда стран сохранить однополярный миропорядок и не допустить формирования справедливой системы международных отношений, заявила, выступая на заседании Генассамблеи, зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева.
"Мир сегодня переживает глубокий системный кризис, ключевые причины которого хорошо известны. Они связаны со стремлением ряда государств всеми силами сохранить однополярный миропорядок и не допустить формирования новой справедливой системы международных отношений", - сказала Евстигнеева.
По ее словам, отдельные игроки пытаются вести диалог с позиции превосходства, насадить "право сильного", подменить универсальные нормы международного права "миропорядком, основанным на правилах", а многосторонние механизмы – клубами государств, "заточенными" под их геополитические интересы.
Как указала Евстигнеева, складывающаяся ситуация оказывает всеобъемлющее влияние как на государства-члены, так и на систему ООН в целом.
"Она подвергается серьезному испытанию на устойчивость и на эффективность выполнения своего мандата, ключевой элемент которого – предотвращение конфликтов. К сожалению, стало очевидно, что на фоне вызовов переломного периода ООН с этой задачей не справляется", - добавила она.