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Зампостпреда России при ООН объяснила, чем вызван мировой кризис - РИА Новости, 07.02.2023
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Зампостпреда России при ООН объяснила, чем вызван мировой кризис
Зампостпреда России при ООН объяснила, чем вызван мировой кризис - РИА Новости, 07.02.2023
Зампостпреда России при ООН объяснила, чем вызван мировой кризис
Нынешний мировой кризис связан со стремлением ряда стран сохранить однополярный миропорядок и не допустить формирования справедливой системы международных... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T06:37
2023-02-07T06:37
в мире
россия
анна евстигнеева
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ООН, 7 фев - РИА Новости. Нынешний мировой кризис связан со стремлением ряда стран сохранить однополярный миропорядок и не допустить формирования справедливой системы международных отношений, заявила, выступая на заседании Генассамблеи, зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева. "Мир сегодня переживает глубокий системный кризис, ключевые причины которого хорошо известны. Они связаны со стремлением ряда государств всеми силами сохранить однополярный миропорядок и не допустить формирования новой справедливой системы международных отношений", - сказала Евстигнеева. По ее словам, отдельные игроки пытаются вести диалог с позиции превосходства, насадить "право сильного", подменить универсальные нормы международного права "миропорядком, основанным на правилах", а многосторонние механизмы – клубами государств, "заточенными" под их геополитические интересы. Как указала Евстигнеева, складывающаяся ситуация оказывает всеобъемлющее влияние как на государства-члены, так и на систему ООН в целом. "Она подвергается серьезному испытанию на устойчивость и на эффективность выполнения своего мандата, ключевой элемент которого – предотвращение конфликтов. К сожалению, стало очевидно, что на фоне вызовов переломного периода ООН с этой задачей не справляется", - добавила она.
https://ria.ru/20230207/krizis-1850171425.html
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в мире, россия, анна евстигнеева, цены на нефть, оон, генеральная ассамблея оон, сша
В мире, Россия, Анна Евстигнеева, Цены на нефть, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, США
06:37 07.02.2023
 
Зампостпреда России при ООН объяснила, чем вызван мировой кризис

Анна Евстигнеева: мировой кризис вызван желанием сохранить однополярный миропорядок

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкГенеральная Ассамблея ООН
Генеральная Ассамблея ООН - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Генеральная Ассамблея ООН. Архивное фото
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ООН, 7 фев - РИА Новости. Нынешний мировой кризис связан со стремлением ряда стран сохранить однополярный миропорядок и не допустить формирования справедливой системы международных отношений, заявила, выступая на заседании Генассамблеи, зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева.
"Мир сегодня переживает глубокий системный кризис, ключевые причины которого хорошо известны. Они связаны со стремлением ряда государств всеми силами сохранить однополярный миропорядок и не допустить формирования новой справедливой системы международных отношений", - сказала Евстигнеева.
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По ее словам, отдельные игроки пытаются вести диалог с позиции превосходства, насадить "право сильного", подменить универсальные нормы международного права "миропорядком, основанным на правилах", а многосторонние механизмы – клубами государств, "заточенными" под их геополитические интересы.
Как указала Евстигнеева, складывающаяся ситуация оказывает всеобъемлющее влияние как на государства-члены, так и на систему ООН в целом.
"Она подвергается серьезному испытанию на устойчивость и на эффективность выполнения своего мандата, ключевой элемент которого – предотвращение конфликтов. К сожалению, стало очевидно, что на фоне вызовов переломного периода ООН с этой задачей не справляется", - добавила она.
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В миреРоссияАнна ЕвстигнееваЦены на нефтьООНГенеральная Ассамблея ООНСША
 
 
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