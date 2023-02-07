https://ria.ru/20230207/obuchenie-1850385680.html

Дети погибших от COVID-19 медиков будут поступать в вузы на общих условиях

Дети погибших от COVID-19 медиков будут поступать в вузы на общих условиях - РИА Новости, 07.02.2023

Дети погибших от COVID-19 медиков будут поступать в вузы на общих условиях

Правительство РФ не поддержало новый вариант внесенного в Госдуму проекта, согласно которому дети медицинских работников, погибших в результате заражения... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T18:52

2023-02-07T18:52

2023-02-07T18:52

общество

россия

владимир сипягин

олег смолин

оксана дмитриева

госдума рф

лдпр

кпрф

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Правительство РФ не поддержало новый вариант внесенного в Госдуму проекта, согласно которому дети медицинских работников, погибших в результате заражения коронавирусом при исполнении обязанностей, имеют право без экзаменов поступить в вузы и обучаться за счет средств бюджета в области здравоохранения по программам специалитета и бакалавриата, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. Ранняя версия законопроекта вносилась в Госдуму 18 мая прошлого года. Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы Нина Останина (КПРФ) и Оксана Дмитриева (вне фракций). В новом варианте авторами также стали Владимир Сипягин (ЛДПР) и Олег Смолин (КПРФ). "Правительство Российской Федерации законопроект в представленной редакции не поддерживает", - сказано в заключении правительства на законопроект. Проектом закона предлагается установить особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета для детей медицинских работников, погибших в результате инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) при исполнении ими трудовых обязанностей. Законопроектом также предлагается предоставлять детям погибших медиков право на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, россия, владимир сипягин, олег смолин, оксана дмитриева, госдума рф, лдпр, кпрф