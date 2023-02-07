Дети погибших от COVID-19 медиков будут поступать в вузы на общих условиях
Правительство не одобрило проект о бесплатном обучении детей погибших от COVID-19 медиков
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкМедицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Правительство РФ не поддержало новый вариант внесенного в Госдуму проекта, согласно которому дети медицинских работников, погибших в результате заражения коронавирусом при исполнении обязанностей, имеют право без экзаменов поступить в вузы и обучаться за счет средств бюджета в области здравоохранения по программам специалитета и бакалавриата, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
Ранняя версия законопроекта вносилась в Госдуму 18 мая прошлого года. Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы Нина Останина (КПРФ) и Оксана Дмитриева (вне фракций). В новом варианте авторами также стали Владимир Сипягин (ЛДПР) и Олег Смолин (КПРФ).
"Правительство Российской Федерации законопроект в представленной редакции не поддерживает", - сказано в заключении правительства на законопроект.
Проектом закона предлагается установить особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета для детей медицинских работников, погибших в результате инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) при исполнении ими трудовых обязанностей.
Законопроектом также предлагается предоставлять детям погибших медиков право на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
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