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Дети погибших от COVID-19 медиков будут поступать в вузы на общих условиях - РИА Новости, 07.02.2023
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Дети погибших от COVID-19 медиков будут поступать в вузы на общих условиях
Дети погибших от COVID-19 медиков будут поступать в вузы на общих условиях - РИА Новости, 07.02.2023
Дети погибших от COVID-19 медиков будут поступать в вузы на общих условиях
Правительство РФ не поддержало новый вариант внесенного в Госдуму проекта, согласно которому дети медицинских работников, погибших в результате заражения... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T18:52
2023-02-07T18:52
общество
россия
владимир сипягин
олег смолин
оксана дмитриева
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Правительство РФ не поддержало новый вариант внесенного в Госдуму проекта, согласно которому дети медицинских работников, погибших в результате заражения коронавирусом при исполнении обязанностей, имеют право без экзаменов поступить в вузы и обучаться за счет средств бюджета в области здравоохранения по программам специалитета и бакалавриата, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. Ранняя версия законопроекта вносилась в Госдуму 18 мая прошлого года. Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы Нина Останина (КПРФ) и Оксана Дмитриева (вне фракций). В новом варианте авторами также стали Владимир Сипягин (ЛДПР) и Олег Смолин (КПРФ). "Правительство Российской Федерации законопроект в представленной редакции не поддерживает", - сказано в заключении правительства на законопроект. Проектом закона предлагается установить особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета для детей медицинских работников, погибших в результате инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) при исполнении ими трудовых обязанностей. Законопроектом также предлагается предоставлять детям погибших медиков право на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
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общество, россия, владимир сипягин, олег смолин, оксана дмитриева, госдума рф, лдпр, кпрф
Общество, Россия, Владимир Сипягин, Олег Смолин, Оксана Дмитриева, Госдума РФ, ЛДПР, КПРФ
18:52 07.02.2023
 
Дети погибших от COVID-19 медиков будут поступать в вузы на общих условиях

Правительство не одобрило проект о бесплатном обучении детей погибших от COVID-19 медиков

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкМедицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Правительство РФ не поддержало новый вариант внесенного в Госдуму проекта, согласно которому дети медицинских работников, погибших в результате заражения коронавирусом при исполнении обязанностей, имеют право без экзаменов поступить в вузы и обучаться за счет средств бюджета в области здравоохранения по программам специалитета и бакалавриата, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
Ранняя версия законопроекта вносилась в Госдуму 18 мая прошлого года. Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы Нина Останина (КПРФ) и Оксана Дмитриева (вне фракций). В новом варианте авторами также стали Владимир Сипягин (ЛДПР) и Олег Смолин (КПРФ).
"Правительство Российской Федерации законопроект в представленной редакции не поддерживает", - сказано в заключении правительства на законопроект.
Проектом закона предлагается установить особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета для детей медицинских работников, погибших в результате инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) при исполнении ими трудовых обязанностей.
Законопроектом также предлагается предоставлять детям погибших медиков право на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
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ОбществоРоссияВладимир СипягинОлег СмолинОксана ДмитриеваГосдума РФЛДПРКПРФ
 
 
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