https://ria.ru/20230207/obuchenie-1850247768.html

Более 730 ямальцев в 2022 году прошли обучение в рамках нацпроекта

Более 730 ямальцев в 2022 году прошли обучение в рамках нацпроекта - РИА Новости, 07.02.2023

Более 730 ямальцев в 2022 году прошли обучение в рамках нацпроекта

Более 730 жителей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в 2022 году прошли обучение в рамках нацпроекта "Демография", сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T12:43

2023-02-07T12:43

2023-02-07T12:43

ямало-ненецкий автономный округ

ноябрьск

ямал

томский государственный университет

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

нацпроекты

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 фев – РИА Новости. Более 730 жителей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в 2022 году прошли обучение в рамках нацпроекта "Демография", сообщает пресс-служба правительства региона."В 2022 году возможностью получить новые навыки или повысить компетенцию воспользовались 735 ямальцев. Наибольшей популярностью у жителей арктического региона пользуются программы по разработке ИТ-решений, кадровое администрирование, современные сварочные технологии, графический дизайн, а также такие специальности, как младший воспитатель, специалист по работе на маркетплейсах, веб-программист", - говорится в сообщении.Яна Севастьянова из Ноябрьска стояла на учете в центре занятости как безработная. Прошла обучение по программе "Предпринимательство: от идеи до старта". На открытие собственного дела получила единовременную финансовую помощь от центра занятости населения в размере 150 тысяч рублей. Затем она открыла салон красоты.Мера поддержки действует с 2021 года. За это время ею воспользовались 1634 северянина.Сейчас в рамках национального проекта "Демография" снова стартовал прием заявок на обучение. Доступно более 100 образовательных программ разного уровня сложности, в зависимости от опыта соискателя, отмечает пресс-служба.Обучение организуется Томским государственным университетом и Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Количество программ будет увеличиваться исходя из потребности рынка труда Ямала.Подать заявку на обучение в 2023 году могут соискатели, которые относятся к отдельным категориям. Это безработные граждане, молодые люди до 35 лет, которые после завершения учебы или военной службы по призыву более четырех месяцев не могут найти работу; граждане, находящиеся под риском увольнения; студенты последних курсов вузов и колледжей, если для них отсутствует подходящая работа по полученной специальности; мамы в декрете; неработающие матери дошкольников; граждане старше 50 лет и предпенсионеры, уточняют власти.

https://ria.ru/20221212/podderzhka-1837990595.html

ноябрьск

ямал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ноябрьск, ямал, томский государственный университет, ямало-ненецкий автономный округ (янао), нацпроекты