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Более 730 ямальцев в 2022 году прошли обучение в рамках нацпроекта - РИА Новости, 07.02.2023
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20230207/obuchenie-1850247768.html
Более 730 ямальцев в 2022 году прошли обучение в рамках нацпроекта
Более 730 ямальцев в 2022 году прошли обучение в рамках нацпроекта - РИА Новости, 07.02.2023
Более 730 ямальцев в 2022 году прошли обучение в рамках нацпроекта
Более 730 жителей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в 2022 году прошли обучение в рамках нацпроекта "Демография", сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T12:43
2023-02-07T12:43
ямало-ненецкий автономный округ
ноябрьск
ямал
томский государственный университет
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
нацпроекты
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 фев – РИА Новости. Более 730 жителей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в 2022 году прошли обучение в рамках нацпроекта "Демография", сообщает пресс-служба правительства региона."В 2022 году возможностью получить новые навыки или повысить компетенцию воспользовались 735 ямальцев. Наибольшей популярностью у жителей арктического региона пользуются программы по разработке ИТ-решений, кадровое администрирование, современные сварочные технологии, графический дизайн, а также такие специальности, как младший воспитатель, специалист по работе на маркетплейсах, веб-программист", - говорится в сообщении.Яна Севастьянова из Ноябрьска стояла на учете в центре занятости как безработная. Прошла обучение по программе "Предпринимательство: от идеи до старта". На открытие собственного дела получила единовременную финансовую помощь от центра занятости населения в размере 150 тысяч рублей. Затем она открыла салон красоты.Мера поддержки действует с 2021 года. За это время ею воспользовались 1634 северянина.Сейчас в рамках национального проекта "Демография" снова стартовал прием заявок на обучение. Доступно более 100 образовательных программ разного уровня сложности, в зависимости от опыта соискателя, отмечает пресс-служба.Обучение организуется Томским государственным университетом и Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Количество программ будет увеличиваться исходя из потребности рынка труда Ямала.Подать заявку на обучение в 2023 году могут соискатели, которые относятся к отдельным категориям. Это безработные граждане, молодые люди до 35 лет, которые после завершения учебы или военной службы по призыву более четырех месяцев не могут найти работу; граждане, находящиеся под риском увольнения; студенты последних курсов вузов и колледжей, если для них отсутствует подходящая работа по полученной специальности; мамы в декрете; неработающие матери дошкольников; граждане старше 50 лет и предпенсионеры, уточняют власти.
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ноябрьск, ямал, томский государственный университет, ямало-ненецкий автономный округ (янао), нацпроекты
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ноябрьск, Ямал, Томский государственный университет, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Нацпроекты
12:43 07.02.2023
 

Более 730 ямальцев в 2022 году прошли обучение в рамках нацпроекта

© Depositphotos.com / kotinЛекция в университете
Лекция в университете - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© Depositphotos.com / kotin
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 фев – РИА Новости. Более 730 жителей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в 2022 году прошли обучение в рамках нацпроекта "Демография", сообщает пресс-служба правительства региона.
"В 2022 году возможностью получить новые навыки или повысить компетенцию воспользовались 735 ямальцев. Наибольшей популярностью у жителей арктического региона пользуются программы по разработке ИТ-решений, кадровое администрирование, современные сварочные технологии, графический дизайн, а также такие специальности, как младший воспитатель, специалист по работе на маркетплейсах, веб-программист", - говорится в сообщении.
Яна Севастьянова из Ноябрьска стояла на учете в центре занятости как безработная. Прошла обучение по программе "Предпринимательство: от идеи до старта". На открытие собственного дела получила единовременную финансовую помощь от центра занятости населения в размере 150 тысяч рублей. Затем она открыла салон красоты.
"Обучение в рамках нацпроекта "Демография" – это уникальная возможность для отдельных категорий граждан приобрести новые знания или развить имеющиеся компетенции и навыки с целью конкурентоспособности и профессиональной мобильности на рынке труда", - приводятся в сообщении слова директора департамента занятости населения ЯНАО Ольги Акининой.
Мера поддержки действует с 2021 года. За это время ею воспользовались 1634 северянина.
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12 декабря 2022, 11:20Ямало-Ненецкий автономный округ
Поддержка выпускников ссузов из числа коренных народов вводится на Ямале
Сейчас в рамках национального проекта "Демография" снова стартовал прием заявок на обучение. Доступно более 100 образовательных программ разного уровня сложности, в зависимости от опыта соискателя, отмечает пресс-служба.
Обучение организуется Томским государственным университетом и Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Количество программ будет увеличиваться исходя из потребности рынка труда Ямала.
Подать заявку на обучение в 2023 году могут соискатели, которые относятся к отдельным категориям. Это безработные граждане, молодые люди до 35 лет, которые после завершения учебы или военной службы по призыву более четырех месяцев не могут найти работу; граждане, находящиеся под риском увольнения; студенты последних курсов вузов и колледжей, если для них отсутствует подходящая работа по полученной специальности; мамы в декрете; неработающие матери дошкольников; граждане старше 50 лет и предпенсионеры, уточняют власти.
 
Ямало-Ненецкий автономный округНоябрьскЯмалТомский государственный университетЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Нацпроекты
 
 
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