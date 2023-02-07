Российские военные в Сирии спасли 42 человека после землетрясения
Российские военные в Сирии спасли 42 человека из-под обломков после землетрясения
© РИА Новости / Перейти в медиабанкСтроительная техника во время разбора завалов разрушенного в результате землетрясения жилого дома в сирийском Алеппо
Строительная техника во время разбора завалов разрушенного в результате землетрясения жилого дома в сирийском Алеппо
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российские военные продолжают спасательные работы в Сирии после разрушительного землетрясения: удалось спасти 42 человека, найдены 57 погибших, почти 200 жителей получили медицинскую помощь, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.
Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно затронуло и Сирию. Землетрясение, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По данным Международной федерации обществ Красного креста и Красного полумесяца на вторник, жертвами землетрясения на территории Сирии стали более 1,5 тысячи человек, свыше 3,5 тысячи получили ранения. Идет разбор завалов.
"В ходе спасательных работ с привлечением военнослужащих ВС РФ разобрано 27 завалов, из-под обломков спасено 42 человека, извлечено 57 тел погибших, медицинская помощь оказана 194 жителям", - сказал Егоров на брифинге.
Он уточнил, что развернуты четыре пункта сбора донорской крови в Алеппо, Хаме, Джебле, Стаму. Местным жителям выдали свыше 11 тонн продуктов питания и предметов первой необходимости на восьми пунктах гуманитарной помощи.