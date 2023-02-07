https://ria.ru/20230207/oblomki-1850426336.html

Российские военные в Сирии спасли 42 человека после землетрясения

Российские военные в Сирии спасли 42 человека после землетрясения - РИА Новости, 07.02.2023

Российские военные в Сирии спасли 42 человека после землетрясения

Российские военные продолжают спасательные работы в Сирии после разрушительного землетрясения: удалось спасти 42 человека, найдены 57 погибших, почти 200... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T22:05

2023-02-07T22:05

2023-02-07T22:05

в мире

сирия

турция

алеппо

реджеп тайип эрдоган

красный полумесяц

вооруженные силы рф

сильное землетрясение в турции и сирии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850310963_0:77:1280:797_1920x0_80_0_0_e73c193d27ebe22c05f39e18b5e1273c.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российские военные продолжают спасательные работы в Сирии после разрушительного землетрясения: удалось спасти 42 человека, найдены 57 погибших, почти 200 жителей получили медицинскую помощь, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров. Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно затронуло и Сирию. Землетрясение, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По данным Международной федерации обществ Красного креста и Красного полумесяца на вторник, жертвами землетрясения на территории Сирии стали более 1,5 тысячи человек, свыше 3,5 тысячи получили ранения. Идет разбор завалов. "В ходе спасательных работ с привлечением военнослужащих ВС РФ разобрано 27 завалов, из-под обломков спасено 42 человека, извлечено 57 тел погибших, медицинская помощь оказана 194 жителям", - сказал Егоров на брифинге. Он уточнил, что развернуты четыре пункта сбора донорской крови в Алеппо, Хаме, Джебле, Стаму. Местным жителям выдали свыше 11 тонн продуктов питания и предметов первой необходимости на восьми пунктах гуманитарной помощи.

https://ria.ru/20230207/snimok-1850392177.html

сирия

турция

алеппо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сирия, турция, алеппо, реджеп тайип эрдоган, красный полумесяц, вооруженные силы рф, сильное землетрясение в турции и сирии