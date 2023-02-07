https://ria.ru/20230207/nibiru-1850032727.html

Родственники с Нибиру. Что происходит на самой таинственной планете

Родственники с Нибиру. Что происходит на самой таинственной планете - РИА Новости, 07.02.2023

Родственники с Нибиру. Что происходит на самой таинственной планете

Нибиру — загадочный термин из шумеро-аккадской космогонии, который в последние годы стал синонимом самых одиозных лженаучных идей. Вкратце напомним, в чем суть. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T08:00

2023-02-07T08:00

2023-02-07T08:00

наука

космос - риа наука

земля

луна

марс

константин батыгин

калифорнийский технологический институт

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Нибиру — загадочный термин из шумеро-аккадской космогонии, который в последние годы стал синонимом самых одиозных лженаучных идей. Вкратце напомним, в чем суть.Американский писатель, уроженец Баку Захария Ситчин приписывает создание шумерской цивилизации человекоподобным инопланетянам с планеты Нибиру — аннунакам, или нефилинам. Якобы эта планета вращалась по очень длинной вытянутой эллиптической траектории вокруг Солнца, причем год составлял 3600 земных лет.Затем, по Ситчину, Нибиру столкнулась с планетой Тиамат, располагавшейся между Марсом и Юпитером. В результате образовались современный пояс астероидов, Земля и Луна. Часть аннунаков выжила и на космическом корабле прилетела на Землю, где методом генной инженерии — скрестив свои гены с Homo erectus — вывели нас, людей. Чтобы было кому работать на золотых рудниках.В дальнейшем эта теория эволюционировала. В 2012-м по календарю майя ожидался глобальный катаклизм. Тогда популярностью пользовалась теория, согласно которой конец света произойдет в результате столкновения Земли с той самой Нибиру."Подгонка фактов"Теория Ситчина основывается на внимательном прочтении шумерских мифов и библейских текстов (по мнению писателя, они являются переложением мифов). Но интерпретация текстов не имеет ничего общего с наукой."И Ситчин, и Великовский (еще один создатель псевдонаучных теорий. — Прим. ред.) очень хорошо пишут о древних мифах, и оба почти неграмотны в научном отношении. <...> Ситчин плетет захватывающую и увлекательную историю из фактов, искажений, выдумок, домыслов, неверных цитат и переводов. Каждый начинает со своих представлений о древних посетителях из других миров, а затем переходит к подгонке фактов и вымыслов к своим основным гипотезам", — писал о Ситчине борец со лженаукой Роберт Тодд Кэррол в "Словаре скептика".Ситчин мог разглядеть в глиняных табличках способность древних людей создавать космические ракеты, но, кажется, не знал, что времена года вызваны наклоном Земли, а не ее расстоянием от Солнца, отмечал Кэррол.Что на самом деле?Никто точно не знает, что такое Нибиру (другие варианты написания — Неберу или Небиру). Данные клинописных табличек об этом объекте довольно туманны. Известно, что в шумерской космогонии оно отождествляется с Мардуком — верховным божеством, победившим Тиамат — женское воплощение первобытного хаоса-океана.Нибиру переводится примерно как "точка пересечения". В шумерском мифе о сотворении мира "Энума элиш" содержатся такие строки:"Когда ж начертил он (Мардук. — Прим. ред.) на небе рисунок дней года,Закрепил он стоянку Неберу, дабы центр указать всем звездам".То есть, Нибиру — это некий яркий объект в небе. Ученые пытались отождествлять его с реальной планетой (например, Юпитером) или звездой. Но проблема в том, что расположение звезд в годы создания мифологии отличалось от современного.Не исключено, что это имя присваивалось разным небесным телам. По одной из гипотез, Нибиру могло быть любым видимым астрономическим объектом, отмечающим точку весеннего равноденствия.Планета Х существует?Вполне возможно, в Солнечной системе действительно существует планета, о которой мы ничего не знаем. Поисками гипотетической планеты Х занимается, например, наш соотечественник Константин Батыгин, профессор планетологии в Калифорнийском технологическом институте. В своих работах от 2016-го и 2019-го он показал, что орбиты далеких объектов пояса Койпера (гигантского скопления малых небесных тел на краю Солнечной системы) могут испытывать воздействие возможной планеты, чья масса превышает земную в пять-десять раз. Впрочем, существование этого объекта только предстоит доказать.А вот столкновение Земли с другой планетой уже случалось. Согласно гипотезе, которая приобрела статус научного консенсуса, около 4,5 миллиарда лет назад планета Тейя, размером с нынешний Марс, столкнулась по касательной с Землей. Из обломков сформировалась наша Луна.В статье от 2020-го ученые утверждают, что обнаружили в недрах Луны тяжелые изотопы кислорода, нехарактерные для Земли. Возможно, относительно сохранившийся фрагмент Тейи до сих пор летает вокруг нашей планеты в составе ее естественного спутника.

земля

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космос - риа наука, земля, луна, марс, константин батыгин, калифорнийский технологический институт