https://ria.ru/20230207/nibiru-1850032727.html
Родственники с Нибиру. Что происходит на самой таинственной планете
Родственники с Нибиру. Что происходит на самой таинственной планете - РИА Новости, 07.02.2023
Родственники с Нибиру. Что происходит на самой таинственной планете
Нибиру — загадочный термин из шумеро-аккадской космогонии, который в последние годы стал синонимом самых одиозных лженаучных идей. Вкратце напомним, в чем суть. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T08:00
2023-02-07T08:00
2023-02-07T08:00
наука
космос - риа наука
земля
луна
марс
константин батыгин
калифорнийский технологический институт
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Нибиру — загадочный термин из шумеро-аккадской космогонии, который в последние годы стал синонимом самых одиозных лженаучных идей. Вкратце напомним, в чем суть.Американский писатель, уроженец Баку Захария Ситчин приписывает создание шумерской цивилизации человекоподобным инопланетянам с планеты Нибиру — аннунакам, или нефилинам. Якобы эта планета вращалась по очень длинной вытянутой эллиптической траектории вокруг Солнца, причем год составлял 3600 земных лет.Затем, по Ситчину, Нибиру столкнулась с планетой Тиамат, располагавшейся между Марсом и Юпитером. В результате образовались современный пояс астероидов, Земля и Луна. Часть аннунаков выжила и на космическом корабле прилетела на Землю, где методом генной инженерии — скрестив свои гены с Homo erectus — вывели нас, людей. Чтобы было кому работать на золотых рудниках.В дальнейшем эта теория эволюционировала. В 2012-м по календарю майя ожидался глобальный катаклизм. Тогда популярностью пользовалась теория, согласно которой конец света произойдет в результате столкновения Земли с той самой Нибиру."Подгонка фактов"Теория Ситчина основывается на внимательном прочтении шумерских мифов и библейских текстов (по мнению писателя, они являются переложением мифов). Но интерпретация текстов не имеет ничего общего с наукой."И Ситчин, и Великовский (еще один создатель псевдонаучных теорий. — Прим. ред.) очень хорошо пишут о древних мифах, и оба почти неграмотны в научном отношении. <...> Ситчин плетет захватывающую и увлекательную историю из фактов, искажений, выдумок, домыслов, неверных цитат и переводов. Каждый начинает со своих представлений о древних посетителях из других миров, а затем переходит к подгонке фактов и вымыслов к своим основным гипотезам", — писал о Ситчине борец со лженаукой Роберт Тодд Кэррол в "Словаре скептика".Ситчин мог разглядеть в глиняных табличках способность древних людей создавать космические ракеты, но, кажется, не знал, что времена года вызваны наклоном Земли, а не ее расстоянием от Солнца, отмечал Кэррол.Что на самом деле?Никто точно не знает, что такое Нибиру (другие варианты написания — Неберу или Небиру). Данные клинописных табличек об этом объекте довольно туманны. Известно, что в шумерской космогонии оно отождествляется с Мардуком — верховным божеством, победившим Тиамат — женское воплощение первобытного хаоса-океана.Нибиру переводится примерно как "точка пересечения". В шумерском мифе о сотворении мира "Энума элиш" содержатся такие строки:"Когда ж начертил он (Мардук. — Прим. ред.) на небе рисунок дней года,Закрепил он стоянку Неберу, дабы центр указать всем звездам".То есть, Нибиру — это некий яркий объект в небе. Ученые пытались отождествлять его с реальной планетой (например, Юпитером) или звездой. Но проблема в том, что расположение звезд в годы создания мифологии отличалось от современного.Не исключено, что это имя присваивалось разным небесным телам. По одной из гипотез, Нибиру могло быть любым видимым астрономическим объектом, отмечающим точку весеннего равноденствия.Планета Х существует?Вполне возможно, в Солнечной системе действительно существует планета, о которой мы ничего не знаем. Поисками гипотетической планеты Х занимается, например, наш соотечественник Константин Батыгин, профессор планетологии в Калифорнийском технологическом институте. В своих работах от 2016-го и 2019-го он показал, что орбиты далеких объектов пояса Койпера (гигантского скопления малых небесных тел на краю Солнечной системы) могут испытывать воздействие возможной планеты, чья масса превышает земную в пять-десять раз. Впрочем, существование этого объекта только предстоит доказать.А вот столкновение Земли с другой планетой уже случалось. Согласно гипотезе, которая приобрела статус научного консенсуса, около 4,5 миллиарда лет назад планета Тейя, размером с нынешний Марс, столкнулась по касательной с Землей. Из обломков сформировалась наша Луна.В статье от 2020-го ученые утверждают, что обнаружили в недрах Луны тяжелые изотопы кислорода, нехарактерные для Земли. Возможно, относительно сохранившийся фрагмент Тейи до сих пор летает вокруг нашей планеты в составе ее естественного спутника.
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космос - риа наука, земля, луна, марс, константин батыгин, калифорнийский технологический институт
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, Луна, Марс, Константин Батыгин, Калифорнийский технологический институт
Нибиру — загадочный термин из шумеро-аккадской космогонии, который в последние годы стал синонимом самых одиозных лженаучных идей. Вкратце напомним, в чем суть.
Американский писатель, уроженец Баку
Захария Ситчин приписывает создание шумерской цивилизации человекоподобным инопланетянам с планеты Нибиру — аннунакам, или нефилинам. Якобы эта планета вращалась по очень длинной вытянутой эллиптической траектории вокруг Солнца, причем год составлял 3600 земных лет.
Затем, по Ситчину, Нибиру столкнулась с планетой Тиамат, располагавшейся между Марсом
и Юпитером. В результате образовались современный пояс астероидов, Земля
и Луна
. Часть аннунаков выжила и на космическом корабле прилетела на Землю, где методом генной инженерии — скрестив свои гены с Homo erectus — вывели нас, людей. Чтобы было кому работать на золотых рудниках.
В дальнейшем эта теория эволюционировала. В 2012-м по календарю майя ожидался глобальный катаклизм. Тогда популярностью пользовалась теория, согласно которой конец света произойдет в результате столкновения Земли с той самой Нибиру.
Теория Ситчина основывается на внимательном прочтении шумерских мифов и библейских текстов (по мнению писателя, они являются переложением мифов). Но интерпретация текстов не имеет ничего общего с наукой.
"И Ситчин, и Великовский (еще один создатель псевдонаучных теорий. — Прим. ред.) очень хорошо пишут о древних мифах, и оба почти неграмотны в научном отношении. <...> Ситчин плетет захватывающую и увлекательную историю из фактов, искажений, выдумок, домыслов, неверных цитат и переводов. Каждый начинает со своих представлений о древних посетителях из других миров, а затем переходит к подгонке фактов и вымыслов к своим основным гипотезам", — писал
о Ситчине борец со лженаукой Роберт Тодд Кэррол в "Словаре скептика".
Ситчин мог разглядеть в глиняных табличках способность древних людей создавать космические ракеты, но, кажется, не знал, что времена года вызваны наклоном Земли, а не ее расстоянием от Солнца, отмечал Кэррол.
Никто точно не знает, что такое Нибиру (другие варианты написания — Неберу или Небиру). Данные клинописных табличек об этом объекте довольно туманны. Известно, что в шумерской космогонии оно отождествляется с Мардуком — верховным божеством, победившим Тиамат — женское воплощение первобытного хаоса-океана.
Нибиру переводится примерно как "точка пересечения". В шумерском мифе о сотворении мира "Энума элиш" содержатся такие строки:
"Когда ж начертил он (Мардук. — Прим. ред.) на небе рисунок дней года,
Закрепил он стоянку Неберу, дабы центр указать всем звездам".
То есть, Нибиру — это некий яркий объект в небе. Ученые пытались отождествлять его с реальной планетой (например, Юпитером) или звездой. Но проблема в том, что расположение звезд в годы создания мифологии отличалось от современного.
Не исключено, что это имя присваивалось разным небесным телам. По одной из гипотез, Нибиру могло быть любым видимым астрономическим объектом, отмечающим точку весеннего равноденствия.
Вполне возможно, в Солнечной системе действительно существует планета, о которой мы ничего не знаем. Поисками гипотетической планеты Х занимается, например, наш соотечественник Константин Батыгин
, профессор планетологии в Калифорнийском технологическом институте
. В своих работах от 2016-го
и 2019-го
он показал, что орбиты далеких объектов пояса Койпера (гигантского скопления малых небесных тел на краю Солнечной системы) могут испытывать воздействие возможной планеты, чья масса превышает земную в пять-десять раз. Впрочем, существование этого объекта только предстоит доказать.
А вот столкновение Земли с другой планетой уже случалось. Согласно гипотезе, которая приобрела статус научного консенсуса, около 4,5 миллиарда лет назад планета Тейя, размером с нынешний Марс, столкнулась по касательной с Землей. Из обломков сформировалась наша Луна.
В статье от 2020-го ученые утверждают, что обнаружили
в недрах Луны тяжелые изотопы кислорода, нехарактерные для Земли. Возможно, относительно сохранившийся фрагмент Тейи до сих пор летает вокруг нашей планеты в составе ее естественного спутника.