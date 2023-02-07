https://ria.ru/20230207/neft-1850170841.html

Во Франции рассказали, как Запад до сих пор покупает российскую нефть

Во Франции рассказали, как Запад до сих пор покупает российскую нефть - РИА Новости, 07.02.2023

Во Франции рассказали, как Запад до сих пор покупает российскую нефть

Покупки Западом нефти из Индии не имеют смысла, так как Индия закупает топливо у России, заявил французский политик и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T04:39

2023-02-07T04:39

2023-02-07T04:39

индия

россия

франция

евросоюз

twitter

патриот

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Покупки Западом нефти из Индии не имеют смысла, так как Индия закупает топливо у России, заявил французский политик и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо в Twitter."ЕС и Франция массово скупают нефть в Индии, которая покупается ... у России! То же и с США: мы покупаем у Америки, которая покупает у Индии, которая покупает у России! И намного дороже, чем раньше", — написал политик.Он также призвал отказаться от антироссийских санкций, которые в большей степени вредят Западу.Филиппо неоднократно критиковал западные государства за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране. При этом он призывал отменить санкции в отношении Москвы. Решения Брюсселя в энергетической отрасли политик назвал безумными, а сами ограничительные меры — глупыми.

https://ria.ru/20230207/sanktsii-1850169528.html

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индия, россия, франция, евросоюз, twitter, патриот, санкции в отношении россии