https://ria.ru/20230207/nechaev-1850196787.html

Источник анонсировал встречу Путина с лидером "Новых людей" 15 февраля

Источник анонсировал встречу Путина с лидером "Новых людей" 15 февраля - РИА Новости, 07.02.2023

Источник анонсировал встречу Путина с лидером "Новых людей" 15 февраля

Встреча президента России Владимира Путина и лидера партии Алексея Нечаева планируется 15 февраля, сообщил РИА Новости источник, близкий к руководству партии. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T10:03

2023-02-07T10:03

2023-02-07T10:14

политика

россия

владимир путин

алексей нечаев (лидер партии "новые люди")

партия "новые люди"

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и лидера партии Алексея Нечаева планируется 15 февраля, сообщил РИА Новости источник, близкий к руководству партии. "Запланирована на 15 февраля", - сообщил собеседник, отвечая на соответствующий вопрос. Говоря, какие вопросы может обсудить лидер партии с президентом, собеседник ответил, что "говорить будут о насущном". Как ранее сообщил РИА Новости источник в КПРФ, лидер коммунистов Геннадий Зюганов может встретиться с президентом 13 февраля. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что руководители думских фракций с вечера понедельника уходят на карантин перед встречей с президентом.

https://ria.ru/20230201/sotspodderzhka-1849047609.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), партия "новые люди"