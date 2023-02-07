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Источник анонсировал встречу Путина с лидером "Новых людей" 15 февраля
Источник анонсировал встречу Путина с лидером "Новых людей" 15 февраля - РИА Новости, 07.02.2023
Источник анонсировал встречу Путина с лидером "Новых людей" 15 февраля
Встреча президента России Владимира Путина и лидера партии Алексея Нечаева планируется 15 февраля, сообщил РИА Новости источник, близкий к руководству партии. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T10:03
2023-02-07T10:03
2023-02-07T10:14
политика
россия
владимир путин
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
партия "новые люди"
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и лидера партии Алексея Нечаева планируется 15 февраля, сообщил РИА Новости источник, близкий к руководству партии. "Запланирована на 15 февраля", - сообщил собеседник, отвечая на соответствующий вопрос. Говоря, какие вопросы может обсудить лидер партии с президентом, собеседник ответил, что "говорить будут о насущном". Как ранее сообщил РИА Новости источник в КПРФ, лидер коммунистов Геннадий Зюганов может встретиться с президентом 13 февраля. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что руководители думских фракций с вечера понедельника уходят на карантин перед встречей с президентом.
https://ria.ru/20230201/sotspodderzhka-1849047609.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), партия "новые люди"
Политика, Россия, Владимир Путин, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Партия "Новые люди"
10:03 07.02.2023 (обновлено: 10:14 07.02.2023)
Источник анонсировал встречу Путина с лидером "Новых людей" 15 февраля
Источник: встреча Путина с лидером "Новых людей" Нечаевым планируется 15 февраля