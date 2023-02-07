Рейтинг@Mail.ru
Источник анонсировал встречу Путина с лидером "Новых людей" 15 февраля - РИА Новости, 07.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230207/nechaev-1850196787.html
Источник анонсировал встречу Путина с лидером "Новых людей" 15 февраля
Источник анонсировал встречу Путина с лидером "Новых людей" 15 февраля - РИА Новости, 07.02.2023
Источник анонсировал встречу Путина с лидером "Новых людей" 15 февраля
Встреча президента России Владимира Путина и лидера партии Алексея Нечаева планируется 15 февраля, сообщил РИА Новости источник, близкий к руководству партии. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T10:03
2023-02-07T10:14
политика
россия
владимир путин
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
партия "новые люди"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/08/1575528987_0:276:3069:2002_1920x0_80_0_0_a4d998d825475830e2770262e4bade5b.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и лидера партии Алексея Нечаева планируется 15 февраля, сообщил РИА Новости источник, близкий к руководству партии. "Запланирована на 15 февраля", - сообщил собеседник, отвечая на соответствующий вопрос. Говоря, какие вопросы может обсудить лидер партии с президентом, собеседник ответил, что "говорить будут о насущном". Как ранее сообщил РИА Новости источник в КПРФ, лидер коммунистов Геннадий Зюганов может встретиться с президентом 13 февраля. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что руководители думских фракций с вечера понедельника уходят на карантин перед встречей с президентом.
https://ria.ru/20230201/sotspodderzhka-1849047609.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/08/1575528987_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_80801cadb6954024747934bf779f2d30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), партия "новые люди"
Политика, Россия, Владимир Путин, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Партия "Новые люди"
10:03 07.02.2023 (обновлено: 10:14 07.02.2023)
 
Источник анонсировал встречу Путина с лидером "Новых людей" 15 февраля

Источник: встреча Путина с лидером "Новых людей" Нечаевым планируется 15 февраля

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкОснователь партии, президент Faberlic Алексей Нечаев
Основатель партии, президент Faberlic Алексей Нечаев - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Основатель партии, президент Faberlic Алексей Нечаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и лидера партии Алексея Нечаева планируется 15 февраля, сообщил РИА Новости источник, близкий к руководству партии.
"Запланирована на 15 февраля", - сообщил собеседник, отвечая на соответствующий вопрос. Говоря, какие вопросы может обсудить лидер партии с президентом, собеседник ответил, что "говорить будут о насущном".
Как ранее сообщил РИА Новости источник в КПРФ, лидер коммунистов Геннадий Зюганов может встретиться с президентом 13 февраля. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что руководители думских фракций с вечера понедельника уходят на карантин перед встречей с президентом.
Флаг ЛДПР - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 17:53
В ЛДПР рассказали, какие темы затронут на встрече с Путиным
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинАлексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди")Партия "Новые люди"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала