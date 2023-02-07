https://ria.ru/20230207/nauka-1850371185.html

Атомная наука должна помочь обеспечить суверенитет России, заявил Лихачев

Атомная наука должна помочь обеспечить суверенитет России, заявил Лихачев - РИА Новости, 07.02.2023

Атомная наука должна помочь обеспечить суверенитет России, заявил Лихачев

Достижения отечественных атомной науки и технологий должны помочь обеспечить суверенное развитие России, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом"... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T18:12

2023-02-07T18:12

2023-02-07T18:12

общество

технологии

россия

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

курчатовский институт

российская академия наук

саров

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Достижения отечественных атомной науки и технологий должны помочь обеспечить суверенное развитие России, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "В наше сложное время с нас особый спрос, и конечно же, сегодня от атомной науки ждут решения, которые позволят обеспечить суверенное развитие нашей страны", - сказал Лихачев журналистам в канун Дня науки. Он назвал два главных направления научно-технологического развития атомной отрасли РФ – создание и работа Национального центра физики и математики (НЦФМ) в районе города Сарова Нижегородской области и реализация отраслевой программы "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в РФ" (РТТН). Что касается проекта НЦФМ, "ядром" которого стал филиал МГУ имени Ломоносова, то у него "состоялся быстрый старт", отметил Лихачев. "Первые выпускники уже в этом году придут на предприятия госкорпорации "Росатом", в академические научно-исследовательские институты и будут, надеюсь успешно, решать задачи, связанные с абсолютным лидерством нашей страны в сфере ядерных знаний и технологий", - добавил гендиректор. "В этом году мы планируем создать семь лабораторий по ключевым, самым востребованным компетенциям", - отметил Лихачев. Среди этих направлений - искусственный интеллект на основе нейроморфных технологий, астрофизика и геофизика, фотонные вычислительные устройства. Национальный центр физики и математики создается рядом с Саровом - "родиной" отечественного ядерного оружия, где расположен федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики. НЦФМ создается "Росатомом" совместно с МГУ, РАН и Курчатовским институтом. Основой центра станет учебный корпус саровского филиала МГУ, передовые лаборатории и технопарк "Саров", в котором разместятся наукоемкие производства. Национальный физматцентр необходим для получения новых научных результатов мирового уровня, подготовки ученых высшей квалификации, воспитания новых научно-технологических лидеров, укрепления кадрового потенциала "Росатома" и ключевых научных организаций РФ, повышения привлекательности российской науки для молодых ученых. Лихачев образно пояснил основополагающее значение программы РТТН для "Росатома". "Это, если хотите, наша "библия", наша хрестоматия – в ней собраны основные технологии не только в части совершенствования сегодняшний решений, но и в части задела на завтрашний и послезавтрашний день", - сказал Лихачев. Программа "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в РФ" (РТТН) направлена на укрепление лидирующих позиций России в мировой атомной отрасли, обеспечение энергетической безопасности РФ, ускорение технологического развития по широкому спектру направлений. Она включает в себя исследования по таким ключевым направлениям, как двухкомпонентная атомная энергетика, развитие экспериментально-стендовой базы, термоядерные и плазменные технологии, новые материалы и технологии для перспективных энергетических систем, референтные (эталонные) энергоблоки АЭС, в том числе атомные станции малой мощности. Заказчик-координатор программы РТТН - "Росатом", научное руководство программой поручено национальному исследовательскому центру "Курчатовский институт".

https://ria.ru/20230206/soglashenie-1849987643.html

https://ria.ru/20230119/nauka-1845722331.html

https://ria.ru/20230207/ukraina-1850324549.html

https://ria.ru/20230206/kosmos-1849883241.html

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общество, технологии, россия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", курчатовский институт, российская академия наук, саров, нижегородская область, наука