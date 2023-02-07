https://ria.ru/20230207/nauka-1850371185.html
Атомная наука должна помочь обеспечить суверенитет России, заявил Лихачев
Атомная наука должна помочь обеспечить суверенитет России, заявил Лихачев - РИА Новости, 07.02.2023
Атомная наука должна помочь обеспечить суверенитет России, заявил Лихачев
Достижения отечественных атомной науки и технологий должны помочь обеспечить суверенное развитие России, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом"... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T18:12
2023-02-07T18:12
2023-02-07T18:12
общество
технологии
россия
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
курчатовский институт
российская академия наук
саров
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Достижения отечественных атомной науки и технологий должны помочь обеспечить суверенное развитие России, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "В наше сложное время с нас особый спрос, и конечно же, сегодня от атомной науки ждут решения, которые позволят обеспечить суверенное развитие нашей страны", - сказал Лихачев журналистам в канун Дня науки. Он назвал два главных направления научно-технологического развития атомной отрасли РФ – создание и работа Национального центра физики и математики (НЦФМ) в районе города Сарова Нижегородской области и реализация отраслевой программы "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в РФ" (РТТН). Что касается проекта НЦФМ, "ядром" которого стал филиал МГУ имени Ломоносова, то у него "состоялся быстрый старт", отметил Лихачев. "Первые выпускники уже в этом году придут на предприятия госкорпорации "Росатом", в академические научно-исследовательские институты и будут, надеюсь успешно, решать задачи, связанные с абсолютным лидерством нашей страны в сфере ядерных знаний и технологий", - добавил гендиректор. "В этом году мы планируем создать семь лабораторий по ключевым, самым востребованным компетенциям", - отметил Лихачев. Среди этих направлений - искусственный интеллект на основе нейроморфных технологий, астрофизика и геофизика, фотонные вычислительные устройства. Национальный центр физики и математики создается рядом с Саровом - "родиной" отечественного ядерного оружия, где расположен федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики. НЦФМ создается "Росатомом" совместно с МГУ, РАН и Курчатовским институтом. Основой центра станет учебный корпус саровского филиала МГУ, передовые лаборатории и технопарк "Саров", в котором разместятся наукоемкие производства. Национальный физматцентр необходим для получения новых научных результатов мирового уровня, подготовки ученых высшей квалификации, воспитания новых научно-технологических лидеров, укрепления кадрового потенциала "Росатома" и ключевых научных организаций РФ, повышения привлекательности российской науки для молодых ученых. Лихачев образно пояснил основополагающее значение программы РТТН для "Росатома". "Это, если хотите, наша "библия", наша хрестоматия – в ней собраны основные технологии не только в части совершенствования сегодняшний решений, но и в части задела на завтрашний и послезавтрашний день", - сказал Лихачев. Программа "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в РФ" (РТТН) направлена на укрепление лидирующих позиций России в мировой атомной отрасли, обеспечение энергетической безопасности РФ, ускорение технологического развития по широкому спектру направлений. Она включает в себя исследования по таким ключевым направлениям, как двухкомпонентная атомная энергетика, развитие экспериментально-стендовой базы, термоядерные и плазменные технологии, новые материалы и технологии для перспективных энергетических систем, референтные (эталонные) энергоблоки АЭС, в том числе атомные станции малой мощности. Заказчик-координатор программы РТТН - "Росатом", научное руководство программой поручено национальному исследовательскому центру "Курчатовский институт".
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общество, технологии, россия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", курчатовский институт, российская академия наук, саров, нижегородская область, наука
Общество, Технологии, Россия, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Курчатовский институт, Российская академия наук, Саров, Нижегородская область, Наука
Атомная наука должна помочь обеспечить суверенитет России, заявил Лихачев
Глава "Росатом" Лихачев: атомная наука должна помочь обеспечить суверенное развитие России
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Достижения отечественных атомной науки и технологий должны помочь обеспечить суверенное развитие России, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"В наше сложное время с нас особый спрос, и конечно же, сегодня от атомной науки ждут решения, которые позволят обеспечить суверенное развитие нашей страны", - сказал Лихачев журналистам в канун Дня науки.
Он назвал два главных направления научно-технологического развития атомной отрасли РФ – создание и работа Национального центра физики и математики (НЦФМ) в районе города Сарова Нижегородской области
и реализация отраслевой программы "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в РФ" (РТТН).
Что касается проекта НЦФМ, "ядром" которого стал филиал МГУ имени Ломоносова, то у него "состоялся быстрый старт", отметил Лихачев.
"Первые выпускники уже в этом году придут на предприятия госкорпорации "Росатом", в академические научно-исследовательские институты и будут, надеюсь успешно, решать задачи, связанные с абсолютным лидерством нашей страны в сфере ядерных знаний и технологий", - добавил гендиректор.
"В этом году мы планируем создать семь лабораторий по ключевым, самым востребованным компетенциям", - отметил Лихачев. Среди этих направлений - искусственный интеллект на основе нейроморфных технологий, астрофизика и геофизика, фотонные вычислительные устройства.
Национальный центр физики и математики создается рядом с Саровом - "родиной" отечественного ядерного оружия, где расположен федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики. НЦФМ создается "Росатомом" совместно с МГУ, РАН
и Курчатовским институтом
. Основой центра станет учебный корпус саровского филиала МГУ, передовые лаборатории и технопарк "Саров", в котором разместятся наукоемкие производства.
Национальный физматцентр необходим для получения новых научных результатов мирового уровня, подготовки ученых высшей квалификации, воспитания новых научно-технологических лидеров, укрепления кадрового потенциала "Росатома" и ключевых научных организаций РФ, повышения привлекательности российской науки для молодых ученых.
Лихачев образно пояснил основополагающее значение программы РТТН для "Росатома".
"Это, если хотите, наша "библия", наша хрестоматия – в ней собраны основные технологии не только в части совершенствования сегодняшний решений, но и в части задела на завтрашний и послезавтрашний день", - сказал Лихачев.
Программа "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в РФ" (РТТН) направлена на укрепление лидирующих позиций России в мировой атомной отрасли, обеспечение энергетической безопасности РФ, ускорение технологического развития по широкому спектру направлений. Она включает в себя исследования по таким ключевым направлениям, как двухкомпонентная атомная энергетика, развитие экспериментально-стендовой базы, термоядерные и плазменные технологии, новые материалы и технологии для перспективных энергетических систем, референтные (эталонные) энергоблоки АЭС, в том числе атомные станции малой мощности.
Заказчик-координатор программы РТТН - "Росатом", научное руководство программой поручено национальному исследовательскому центру "Курчатовский институт".