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В России создали революционный способ переработки аккумуляторов - РИА Новости, 07.02.2023
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Наука
https://ria.ru/20230207/nauka-1850066857.html
В России создали революционный способ переработки аккумуляторов
В России создали революционный способ переработки аккумуляторов - РИА Новости, 07.02.2023
В России создали революционный способ переработки аккумуляторов
Ученые СПбГУ создали быстрый и простой способ переработки графитовых анодов из батарей и аккумуляторов. По словам авторов исследования, их технология может быть РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T09:00
2023-02-07T12:42
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
санкт-петербургский государственный университет
санкт-петербург
графен
аккумуляторы
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Ученые СПбГУ создали быстрый и простой способ переработки графитовых анодов из батарей и аккумуляторов. По словам авторов исследования, их технология может быть легко встроена в существующие цепочки по утилизации литийионных элементов питания. Это значительно снизит затраты на производство техники и уменьшит вредное воздействие на природу. Результаты исследования опубликованы в Journal of Environmental Chemical Engineering.Как рассказали химики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), литийионные батареи широко используют в электронике (телефонах, планшетах, ноутбуках, фотоаппаратах, видеокамерах, электромобилях, электробусах и так далее).Переработка пришедших в негодность элементов питания имеет большое значение для экологии и экономики. Она позволяет снизить выбросы вредных веществ в окружающую среду, извлекать и повторно использовать в промышленности ценные металлы, катодные и анодные материалы.Одной из важных частей литийионных батарей и аккумуляторов являются графитовые аноды. Сложность переработки графита из них состоит в том, что традиционными методами утилизации аккумуляторов (пиро- и гидрометаллургия) технически невозможно получить графит (он сгорает в процессе), а методами прямой переработки получается графит, на поверхности которого в процессе эксплуатации в аккумуляторе образуется нестабильный и неоднородный твердый электролитный слой.Ученые предложили способ переработки анодов, который позволит эффективно проводить очистку графита. А также формировать на его поверхности электропроводную и устойчивую к деградации структуру – слой оксида графена.В результате переработки получается графит, поверхностно модифицированный оксидом графена. Полученный материал сохраняет внутреннюю структуру. Это обеспечивает сохранение электроемкости, заложенной производителем, и обеспечивает ее прирост. Технология позволяет повторно использовать графит при изготовлении литийионных аккумуляторов.Как отметил Белецкий, потребление энергии при использовании данного метода составляет от 6,9 до 28 Вт⋅ч на 1 кг графита. Это в сотни раз меньше, чем в традиционных методах переработки.Исследование проведено в рамках Стипендии президента РФ № СП-1045.2022.1. “Плазмоэлектрохимическая переработка использованных электродных материалов литийионных аккумуляторов для повторного применения в энергозапасающих устройствах”.В работе использовались ресурсные центры "Нанотехнологии", "Оптические и лазерные методы исследования вещества", "Физические методы исследования поверхности", "Рентгенодифракционные методы исследования" Научного парка СПбГУ.
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навигатор абитуриента, университетская наука, россия, санкт-петербургский государственный университет, санкт-петербург, графен, аккумуляторы, спбгу
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Россия, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, графен, аккумуляторы, СПбГУ
09:00 07.02.2023 (обновлено: 12:42 07.02.2023)
 

В России создали революционный способ переработки аккумуляторов

© iStock.com / Just_SuperБатарейка
Батарейка - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© iStock.com / Just_Super
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Ученые СПбГУ создали быстрый и простой способ переработки графитовых анодов из батарей и аккумуляторов. По словам авторов исследования, их технология может быть легко встроена в существующие цепочки по утилизации литийионных элементов питания. Это значительно снизит затраты на производство техники и уменьшит вредное воздействие на природу. Результаты исследования опубликованы в Journal of Environmental Chemical Engineering.
Как рассказали химики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), литийионные батареи широко используют в электронике (телефонах, планшетах, ноутбуках, фотоаппаратах, видеокамерах, электромобилях, электробусах и так далее).
Переработка пришедших в негодность элементов питания имеет большое значение для экологии и экономики. Она позволяет снизить выбросы вредных веществ в окружающую среду, извлекать и повторно использовать в промышленности ценные металлы, катодные и анодные материалы.
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Одной из важных частей литийионных батарей и аккумуляторов являются графитовые аноды. Сложность переработки графита из них состоит в том, что традиционными методами утилизации аккумуляторов (пиро- и гидрометаллургия) технически невозможно получить графит (он сгорает в процессе), а методами прямой переработки получается графит, на поверхности которого в процессе эксплуатации в аккумуляторе образуется нестабильный и неоднородный твердый электролитный слой.
© Фото предоставлено Евгением БелецкимЕвгений Белецкий разбирает аккумулятор в боксе
Евгений Белецкий разбирает аккумулятор в боксе
1 из 2
Евгений Белецкий разбирает аккумулятор в боксе
© Фото предоставлено Евгением Белецким
© Фото предоставлено Евгением БелецкимЕвгений Белецкий наливает житкий азот в термос
Евгений Белецкий наливает житкий азот в термос
2 из 2
Евгений Белецкий наливает житкий азот в термос
© Фото предоставлено Евгением Белецким
1 из 2
Евгений Белецкий разбирает аккумулятор в боксе
© Фото предоставлено Евгением Белецким
2 из 2
Евгений Белецкий наливает житкий азот в термос
© Фото предоставлено Евгением Белецким
Ученые предложили способ переработки анодов, который позволит эффективно проводить очистку графита. А также формировать на его поверхности электропроводную и устойчивую к деградации структуру – слой оксида графена.

"Мы предложили простой, быстрый и дешевый способ переработки отработанных анодов с помощью плазменного разряда над поверхностью жидкости при измельчении графита в порошок. Этот процесс занимает всего 30–60 минут", — рассказал один из авторов исследования, научный сотрудник кафедры электрохимии СПбГУ Евгений Белецкий.

В результате переработки получается графит, поверхностно модифицированный оксидом графена. Полученный материал сохраняет внутреннюю структуру. Это обеспечивает сохранение электроемкости, заложенной производителем, и обеспечивает ее прирост. Технология позволяет повторно использовать графит при изготовлении литийионных аккумуляторов.
Как отметил Белецкий, потребление энергии при использовании данного метода составляет от 6,9 до 28 Вт⋅ч на 1 кг графита. Это в сотни раз меньше, чем в традиционных методах переработки.
© Предоставлено СПбГУИсходный графит
Исходный графит
1 из 5
Исходный графит
© Предоставлено СПбГУ
© Предоставлено СПбГУГрафит после промывки дистиллированной водой
Графит после промывки дистиллированной водой
2 из 5
Графит после промывки дистиллированной водой
© Предоставлено СПбГУ
© Предоставлено СПбГУГрафит после 15 минут обработки плазмой
Графит после 15 минут обработки плазмой
3 из 5
Графит после 15 минут обработки плазмой
© Предоставлено СПбГУ
© Предоставлено СПбГУГрафит после 30 минут обработки плазмой
Графит после 30 минут обработки плазмой
4 из 5
Графит после 30 минут обработки плазмой
© Предоставлено СПбГУ
© Предоставлено СПбГУГрафит после 60 минут обработки плазмой
Графит после 60 минут обработки плазмой
5 из 5
Графит после 60 минут обработки плазмой
© Предоставлено СПбГУ
1 из 5
Исходный графит
© Предоставлено СПбГУ
2 из 5
Графит после промывки дистиллированной водой
© Предоставлено СПбГУ
3 из 5
Графит после 15 минут обработки плазмой
© Предоставлено СПбГУ
4 из 5
Графит после 30 минут обработки плазмой
© Предоставлено СПбГУ
5 из 5
Графит после 60 минут обработки плазмой
© Предоставлено СПбГУ
Исследование проведено в рамках Стипендии президента РФ № СП-1045.2022.1. “Плазмоэлектрохимическая переработка использованных электродных материалов литийионных аккумуляторов для повторного применения в энергозапасающих устройствах”.
В работе использовались ресурсные центры "Нанотехнологии", "Оптические и лазерные методы исследования вещества", "Физические методы исследования поверхности", "Рентгенодифракционные методы исследования" Научного парка СПбГУ.
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НаукаНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаРоссияСанкт-Петербургский государственный университетСанкт-ПетербургграфенаккумуляторыСПбГУ
 
 
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