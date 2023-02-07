https://ria.ru/20230207/nauka-1850066857.html

В России создали революционный способ переработки аккумуляторов

В России создали революционный способ переработки аккумуляторов - РИА Новости, 07.02.2023

В России создали революционный способ переработки аккумуляторов

Ученые СПбГУ создали быстрый и простой способ переработки графитовых анодов из батарей и аккумуляторов. По словам авторов исследования, их технология может быть РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T09:00

2023-02-07T09:00

2023-02-07T12:42

наука

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университетская наука

россия

санкт-петербургский государственный университет

санкт-петербург

графен

аккумуляторы

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Ученые СПбГУ создали быстрый и простой способ переработки графитовых анодов из батарей и аккумуляторов. По словам авторов исследования, их технология может быть легко встроена в существующие цепочки по утилизации литийионных элементов питания. Это значительно снизит затраты на производство техники и уменьшит вредное воздействие на природу. Результаты исследования опубликованы в Journal of Environmental Chemical Engineering.Как рассказали химики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), литийионные батареи широко используют в электронике (телефонах, планшетах, ноутбуках, фотоаппаратах, видеокамерах, электромобилях, электробусах и так далее).Переработка пришедших в негодность элементов питания имеет большое значение для экологии и экономики. Она позволяет снизить выбросы вредных веществ в окружающую среду, извлекать и повторно использовать в промышленности ценные металлы, катодные и анодные материалы.Одной из важных частей литийионных батарей и аккумуляторов являются графитовые аноды. Сложность переработки графита из них состоит в том, что традиционными методами утилизации аккумуляторов (пиро- и гидрометаллургия) технически невозможно получить графит (он сгорает в процессе), а методами прямой переработки получается графит, на поверхности которого в процессе эксплуатации в аккумуляторе образуется нестабильный и неоднородный твердый электролитный слой.Ученые предложили способ переработки анодов, который позволит эффективно проводить очистку графита. А также формировать на его поверхности электропроводную и устойчивую к деградации структуру – слой оксида графена.В результате переработки получается графит, поверхностно модифицированный оксидом графена. Полученный материал сохраняет внутреннюю структуру. Это обеспечивает сохранение электроемкости, заложенной производителем, и обеспечивает ее прирост. Технология позволяет повторно использовать графит при изготовлении литийионных аккумуляторов.Как отметил Белецкий, потребление энергии при использовании данного метода составляет от 6,9 до 28 Вт⋅ч на 1 кг графита. Это в сотни раз меньше, чем в традиционных методах переработки.Исследование проведено в рамках Стипендии президента РФ № СП-1045.2022.1. “Плазмоэлектрохимическая переработка использованных электродных материалов литийионных аккумуляторов для повторного применения в энергозапасающих устройствах”.В работе использовались ресурсные центры "Нанотехнологии", "Оптические и лазерные методы исследования вещества", "Физические методы исследования поверхности", "Рентгенодифракционные методы исследования" Научного парка СПбГУ.

https://ria.ru/20211220/kuzgtu-1764297196.html

https://ria.ru/20230130/nauka-1847511250.html

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навигатор абитуриента, университетская наука, россия, санкт-петербургский государственный университет, санкт-петербург, графен, аккумуляторы, спбгу