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Черногорские активисты подрывают учения НАТО в горах республики - РИА Новости, 07.02.2023
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Черногорские активисты подрывают учения НАТО в горах республики
Черногорские активисты подрывают учения НАТО в горах республики - РИА Новости, 07.02.2023
Черногорские активисты подрывают учения НАТО в горах республики
Экологическое движение "Сохраним Синяевину" деморализует военных НАТО в начале учений на одноименном горном массиве в центре страны, сообщили активисты движения РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T14:14
2023-02-07T14:14
в мире
черногория
нато
австрия
италия
йенс столтенберг
сербская православная церковь
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БЕЛГРАД, 7 фев – РИА Новости. Экологическое движение "Сохраним Синяевину" деморализует военных НАТО в начале учений на одноименном горном массиве в центре страны, сообщили активисты движения в своих соцсетях. Около 200 военнослужащих НАТО из Австрии, Италии, Северной Македонии, США и Черногории начали во вторник подъем на горный массив Синяевина в рамках зимних учений Common Challenge 23. У подножия горы колонну военнослужащих, которые встали на лыжи, во вторник встретили активисты движения. Старейшая местная жительница Милена Янкович, которая выпасает скот в этом районе, пошла перед колонной натовцев без лыж, распевая деморализующие куплеты в адрес руководства страны. "Синяевина не станет полигоном. Не принимаем слова главы МВД и координатора МО Филипа Аджича, что не будет боевых стрельб на горном массиве. Может быть, не в этот раз. Но в мае запланированы новые учения и тогда применят артиллерию. Напомним, что это тот самый Аджич, который в 2020 году протестовал с нами в районе Маргита против строительства полигона, поэтому никому в правительстве больше не верим!", - заявили в движении "Сохраним Синяевину" и разместили в соцсетях видео активистки Янкович, которая в одиночку замедляет натовскую колонну. Минобороны Черногории в октябре 2020 года отложило проведение учений со стрельбами на горном массиве Синяевина в центре страны, где традиционно выпасают скот местные жители, после массовых протестов местных жителей, политиков и экоактивистов. В комментарии Радио и телевидению Черногории генсек НАТО Йенс Столтенберг тогда отметил, что "должны быть согласованы потребность в защите природы и потребность армии в учениях". Черногорское правительство в 2019 году создало в горном массиве Синяевина в центре страны полигон для стрельб вооруженных сил. Местные жители, часть оппозиции и НПО проводили акции протеста, так как предполагают, что на полигоне будут проводиться стрельбы и уничтожение боеприпасов НАТО, вредных для окружающей среды, сельского хозяйства и туризма. Покойный ныне Митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви Амфилохий и граждане подписали в августе 2019 года петицию к властям о придании территории статуса природного парка и запрете на строительство полигона. В ответ вице-премьер Милутин Симович заявил, что "армия может принести на Синяевину только то, что полезно для граждан".
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в мире, черногория, нато, австрия, италия, йенс столтенберг, сербская православная церковь
В мире, Черногория, НАТО, Австрия, Италия, Йенс Столтенберг, Сербская православная церковь
14:14 07.02.2023
 
Черногорские активисты подрывают учения НАТО в горах республики

В Черногории активисты "Сохраним Синяевину" подрывают учения НАТО в горах республики

© Sačuvajmo Sinjajevinu / Save SinjajevinaКадр видео акции активистов в Черногории
Кадр видео акции активистов в Черногории
© Sačuvajmo Sinjajevinu / Save Sinjajevina
Кадр видео акции активистов в Черногории
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 7 фев – РИА Новости. Экологическое движение "Сохраним Синяевину" деморализует военных НАТО в начале учений на одноименном горном массиве в центре страны, сообщили активисты движения в своих соцсетях.
Около 200 военнослужащих НАТО из Австрии, Италии, Северной Македонии, США и Черногории начали во вторник подъем на горный массив Синяевина в рамках зимних учений Common Challenge 23. У подножия горы колонну военнослужащих, которые встали на лыжи, во вторник встретили активисты движения. Старейшая местная жительница Милена Янкович, которая выпасает скот в этом районе, пошла перед колонной натовцев без лыж, распевая деморализующие куплеты в адрес руководства страны.
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"Синяевина не станет полигоном. Не принимаем слова главы МВД и координатора МО Филипа Аджича, что не будет боевых стрельб на горном массиве. Может быть, не в этот раз. Но в мае запланированы новые учения и тогда применят артиллерию. Напомним, что это тот самый Аджич, который в 2020 году протестовал с нами в районе Маргита против строительства полигона, поэтому никому в правительстве больше не верим!", - заявили в движении "Сохраним Синяевину" и разместили в соцсетях видео активистки Янкович, которая в одиночку замедляет натовскую колонну.
Минобороны Черногории в октябре 2020 года отложило проведение учений со стрельбами на горном массиве Синяевина в центре страны, где традиционно выпасают скот местные жители, после массовых протестов местных жителей, политиков и экоактивистов. В комментарии Радио и телевидению Черногории генсек НАТО Йенс Столтенберг тогда отметил, что "должны быть согласованы потребность в защите природы и потребность армии в учениях".
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Черногорское правительство в 2019 году создало в горном массиве Синяевина в центре страны полигон для стрельб вооруженных сил. Местные жители, часть оппозиции и НПО проводили акции протеста, так как предполагают, что на полигоне будут проводиться стрельбы и уничтожение боеприпасов НАТО, вредных для окружающей среды, сельского хозяйства и туризма.
Покойный ныне Митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви Амфилохий и граждане подписали в августе 2019 года петицию к властям о придании территории статуса природного парка и запрете на строительство полигона. В ответ вице-премьер Милутин Симович заявил, что "армия может принести на Синяевину только то, что полезно для граждан".
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