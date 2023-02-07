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Открытие крупнейшего буддийского монастыря в Туве перенесли - РИА Новости, 07.02.2023
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Религия
https://ria.ru/20230207/monastyr-1850288344.html
Открытие крупнейшего буддийского монастыря в Туве перенесли
Открытие крупнейшего буддийского монастыря в Туве перенесли - РИА Новости, 07.02.2023
Открытие крупнейшего буддийского монастыря в Туве перенесли
Открытие нового, крупнейшего в России буддийского монастыря "Тубтен Шедруб Линг" в Кызыле (Тува), который Далай-лама взял под духовное покровительство,... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T14:15
2023-02-07T14:15
религия
россия
кызыл
индия
сергей шойгу
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости, Ольга Липич. Открытие нового, крупнейшего в России буддийского монастыря "Тубтен Шедруб Линг" в Кызыле (Тува), который Далай-лама взял под духовное покровительство, переносится с 21 февраля на более поздний срок, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь построившего обитель Культурного фонда имени Кужугета Шойгу Антон Тарханов. "Церемония открытия монастыря, ранее намеченная на 21 февраля, переносится на более поздний срок", - сказал РИА Новости Тарханов. По его словам, в феврале планировалось открыть только "первую очередь" монастыря, и причины переноса организационные. После официального открытия обитель будут еще расписывать и наполнять религиозными символами. На первом этаже монастыря, как отметил собеседник агентства, планируется разместить филиал "Национального музея Республики Тывы", который представит экспозицию буддийских религиозных объектов из разрушенных тувинских монастырей. Общее число экспонатов составит около трех тысяч. Первоначальная община монастыря составит около 15 человек: шесть монахов приглашены из тибетских монастырей, расположенных в Индии, а остальные – из числа тувинских монахов. Но по мере развития обители число монахов будет расти – и планируется построить на территории монастыря общежитие с расчетом уже на 30 монахов. По просьбе Культурного фонда имени Кужугета Шойгу, 10 ноября 2022 года 87-летний Далай-лама XIV Тензин Гьяцо принял тувинскую делегацию в своей резиденции в индийском городе Дхарамсала. Духовный лидер буддистов мира (школы Гелуг, к которой принадлежит большинство российских последователей буддизма) фактически взял монастырь под свое духовное покровительство - подарил новой российской обители реликвию Будды Шакьямуни (частицы праха) и свои монашеские одежды, подписав их, а также буддийские священные тексты. Кроме того, он назначил для монастыря Защитника дхармы (учения) – Шестирукого Махакалу, связанного с Буддой сострадания Авалокитешварой (земным воплощением Авалокитешвары считается сам Далай-лама). Обитель "Тубтен Шедруб Линг" возведена по инициативе родившегося в Туве министра обороны РФ Сергея Шойгу на месте, благословленном Далай-ламой во время его единственного визита в Туву 21 сентября 1992 года.
https://ria.ru/20230128/lama-1848145555.html
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россия, кызыл, индия, сергей шойгу
Религия, Россия, Кызыл, Индия, Сергей Шойгу
14:15 07.02.2023
 
Открытие крупнейшего буддийского монастыря в Туве перенесли

Открытие крупнейшего буддийского монастыря в Туве переносится на более поздний срок

© Фото : Культурный фонд имени Кужугета Шойгу/Светлана НамчакБуддийский монастырь Тубтен Шедруб Линг в Кызыле
Буддийский монастырь Тубтен Шедруб Линг в Кызыле - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© Фото : Культурный фонд имени Кужугета Шойгу/Светлана Намчак
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости, Ольга Липич. Открытие нового, крупнейшего в России буддийского монастыря "Тубтен Шедруб Линг" в Кызыле (Тува), который Далай-лама взял под духовное покровительство, переносится с 21 февраля на более поздний срок, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь построившего обитель Культурного фонда имени Кужугета Шойгу Антон Тарханов.
"Церемония открытия монастыря, ранее намеченная на 21 февраля, переносится на более поздний срок", - сказал РИА Новости Тарханов.
По его словам, в феврале планировалось открыть только "первую очередь" монастыря, и причины переноса организационные. После официального открытия обитель будут еще расписывать и наполнять религиозными символами.
На первом этаже монастыря, как отметил собеседник агентства, планируется разместить филиал "Национального музея Республики Тывы", который представит экспозицию буддийских религиозных объектов из разрушенных тувинских монастырей. Общее число экспонатов составит около трех тысяч.
Тэло Тулку Ринпоче
28 января, 22:16Религия
Представитель Далай-ламы ушел с поста верховного ламы Калмыкии
Первоначальная община монастыря составит около 15 человек: шесть монахов приглашены из тибетских монастырей, расположенных в Индии, а остальные – из числа тувинских монахов. Но по мере развития обители число монахов будет расти – и планируется построить на территории монастыря общежитие с расчетом уже на 30 монахов.
По просьбе Культурного фонда имени Кужугета Шойгу, 10 ноября 2022 года 87-летний Далай-лама XIV Тензин Гьяцо принял тувинскую делегацию в своей резиденции в индийском городе Дхарамсала. Духовный лидер буддистов мира (школы Гелуг, к которой принадлежит большинство российских последователей буддизма) фактически взял монастырь под свое духовное покровительство - подарил новой российской обители реликвию Будды Шакьямуни (частицы праха) и свои монашеские одежды, подписав их, а также буддийские священные тексты. Кроме того, он назначил для монастыря Защитника дхармы (учения) – Шестирукого Махакалу, связанного с Буддой сострадания Авалокитешварой (земным воплощением Авалокитешвары считается сам Далай-лама).
Обитель "Тубтен Шедруб Линг" возведена по инициативе родившегося в Туве министра обороны РФ Сергея Шойгу на месте, благословленном Далай-ламой во время его единственного визита в Туву 21 сентября 1992 года.
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РелигияРоссияКызылИндияСергей Шойгу
 
 
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