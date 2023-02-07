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СБУ утверждает, что жена Медведчука финансировала Росгвардию и МВД России - РИА Новости, 07.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230207/marchenko-1850237294.html
СБУ утверждает, что жена Медведчука финансировала Росгвардию и МВД России
СБУ утверждает, что жена Медведчука финансировала Росгвардию и МВД России - РИА Новости, 07.02.2023
СБУ утверждает, что жена Медведчука финансировала Росгвардию и МВД России
Служба безопасности Украины обвинила Оксану Марченко, жену украинского политика Виктора Медведчука, в "финансировании" Росгвардии и МВД России. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T12:11
2023-02-07T12:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
оксана марченко
виктор медведчук
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
служба безопасности украины
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины обвинила Оксану Марченко, жену украинского политика Виктора Медведчука, в "финансировании" Росгвардии и МВД России. "Служба безопасности ликвидировала масштабную схему подпольного финансирования российских оккупационных войск гражданами Украины. В частности, к организации причастна Оксана Марченко, жена подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука. Именно она является конечным бенефициаром сети киевских компаний и предприятия в Ялте, которые переводили миллионные суммы на счета Росгвардии и МВД РФ в Крыму", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. СБУ утверждает, что Марченко якобы зарегистрировала в Ялте общество с уставным капиталом более миллиарда рублей и для его создания задействовала активы трех подконтрольных инвестиционных компаний, которые находятся в Киеве. По утверждению ведомства, затем крымская фирма якобы подписала соглашения со структурами Росгвардии и МВД России об охране объектов в Крыму, которые принадлежат Медведчуку. Как утверждают в СБУ, бизнес-структура Марченко регулярно платила налоги и сборы в бюджет России, общая сумма платежей составила более 50 миллионов гривен (около 1,3 миллиона долларов). Ведомство провело 11 обысков на объектах недвижимости у Марченко, в офисах ее киевских компаний и по адресам проживания их топ-менеджеров. "Служба безопасности Украины сообщила Оксане Марченко и главе связанной с ней фирмы в Крыму подозрение в соответствии с частью 3 статьи 110-2 уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины)", - заявили в ведомстве. Ранее по указу Владимира Зеленского Медведчука лишили украинского гражданства, а в январе Верховная рада лишила его депутатского мандата. Сам Медведчук, как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной. СБУ подозревает Медведчука в госизмене и содействии терроризму. При этом политик заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием. В октябре 2022 года Совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил санкционный список, в который попали в том числе Медведчук и его жена. В конце ноября агентство "РБК-Украина" сообщало, что Марченко находится в России и ее якобы видели в Ялте вместе с мужем.
https://ria.ru/20230203/opzzh-1849444402.html
https://ria.ru/20230126/medvedchuk-1847491905.html
https://ria.ru/20221130/medvedchuk-1835244299.html
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в мире, украина, оксана марченко, виктор медведчук, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), служба безопасности украины, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Оксана Марченко, Виктор Медведчук, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Служба безопасности Украины, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:11 07.02.2023
 
СБУ утверждает, что жена Медведчука финансировала Росгвардию и МВД России

СБУ обвинила жену Медведчука Оксану Марченко в финансировании МВД России и Росгвардии

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЖена украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко
Жена украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Жена украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины обвинила Оксану Марченко, жену украинского политика Виктора Медведчука, в "финансировании" Росгвардии и МВД России.
"Служба безопасности ликвидировала масштабную схему подпольного финансирования российских оккупационных войск гражданами Украины. В частности, к организации причастна Оксана Марченко, жена подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука. Именно она является конечным бенефициаром сети киевских компаний и предприятия в Ялте, которые переводили миллионные суммы на счета Росгвардии и МВД РФ в Крыму", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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СБУ утверждает, что Марченко якобы зарегистрировала в Ялте общество с уставным капиталом более миллиарда рублей и для его создания задействовала активы трех подконтрольных инвестиционных компаний, которые находятся в Киеве. По утверждению ведомства, затем крымская фирма якобы подписала соглашения со структурами Росгвардии и МВД России об охране объектов в Крыму, которые принадлежат Медведчуку.
Как утверждают в СБУ, бизнес-структура Марченко регулярно платила налоги и сборы в бюджет России, общая сумма платежей составила более 50 миллионов гривен (около 1,3 миллиона долларов). Ведомство провело 11 обысков на объектах недвижимости у Марченко, в офисах ее киевских компаний и по адресам проживания их топ-менеджеров.
"Служба безопасности Украины сообщила Оксане Марченко и главе связанной с ней фирмы в Крыму подозрение в соответствии с частью 3 статьи 110-2 уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины)", - заявили в ведомстве.
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Ранее по указу Владимира Зеленского Медведчука лишили украинского гражданства, а в январе Верховная рада лишила его депутатского мандата. Сам Медведчук, как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной. СБУ подозревает Медведчука в госизмене и содействии терроризму. При этом политик заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
В октябре 2022 года Совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил санкционный список, в который попали в том числе Медведчук и его жена.
В конце ноября агентство "РБК-Украина" сообщало, что Марченко находится в России и ее якобы видели в Ялте вместе с мужем.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОксана МарченкоВиктор МедведчукФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Служба безопасности УкраиныМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)РоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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