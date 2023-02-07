https://ria.ru/20230207/marchenko-1850237294.html

СБУ утверждает, что жена Медведчука финансировала Росгвардию и МВД России

СБУ утверждает, что жена Медведчука финансировала Росгвардию и МВД России - РИА Новости, 07.02.2023

СБУ утверждает, что жена Медведчука финансировала Росгвардию и МВД России

Служба безопасности Украины обвинила Оксану Марченко, жену украинского политика Виктора Медведчука, в "финансировании" Росгвардии и МВД России. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T12:11

2023-02-07T12:11

2023-02-07T12:11

специальная военная операция на украине

в мире

украина

оксана марченко

виктор медведчук

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины обвинила Оксану Марченко, жену украинского политика Виктора Медведчука, в "финансировании" Росгвардии и МВД России. "Служба безопасности ликвидировала масштабную схему подпольного финансирования российских оккупационных войск гражданами Украины. В частности, к организации причастна Оксана Марченко, жена подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука. Именно она является конечным бенефициаром сети киевских компаний и предприятия в Ялте, которые переводили миллионные суммы на счета Росгвардии и МВД РФ в Крыму", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. СБУ утверждает, что Марченко якобы зарегистрировала в Ялте общество с уставным капиталом более миллиарда рублей и для его создания задействовала активы трех подконтрольных инвестиционных компаний, которые находятся в Киеве. По утверждению ведомства, затем крымская фирма якобы подписала соглашения со структурами Росгвардии и МВД России об охране объектов в Крыму, которые принадлежат Медведчуку. Как утверждают в СБУ, бизнес-структура Марченко регулярно платила налоги и сборы в бюджет России, общая сумма платежей составила более 50 миллионов гривен (около 1,3 миллиона долларов). Ведомство провело 11 обысков на объектах недвижимости у Марченко, в офисах ее киевских компаний и по адресам проживания их топ-менеджеров. "Служба безопасности Украины сообщила Оксане Марченко и главе связанной с ней фирмы в Крыму подозрение в соответствии с частью 3 статьи 110-2 уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины)", - заявили в ведомстве. Ранее по указу Владимира Зеленского Медведчука лишили украинского гражданства, а в январе Верховная рада лишила его депутатского мандата. Сам Медведчук, как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной. СБУ подозревает Медведчука в госизмене и содействии терроризму. При этом политик заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием. В октябре 2022 года Совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил санкционный список, в который попали в том числе Медведчук и его жена. В конце ноября агентство "РБК-Украина" сообщало, что Марченко находится в России и ее якобы видели в Ялте вместе с мужем.

https://ria.ru/20230203/opzzh-1849444402.html

https://ria.ru/20230126/medvedchuk-1847491905.html

https://ria.ru/20221130/medvedchuk-1835244299.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, оксана марченко, виктор медведчук, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), служба безопасности украины, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, ситуация в днр и лнр