https://ria.ru/20230207/magate-1850433348.html

В МАГАТЭ не верят в возможность передачи Россией ядерных технологий Ирану

В МАГАТЭ не верят в возможность передачи Россией ядерных технологий Ирану - РИА Новости, 07.02.2023

В МАГАТЭ не верят в возможность передачи Россией ядерных технологий Ирану

Передача Российской Федерацией ядерного ноу-хау Ирану маловероятна по той причине, что Москва вряд ли пойдет на такой шаг, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T23:24

2023-02-07T23:24

2023-02-07T23:24

специальная военная операция на украине

в мире

иран

москва

лондон

рафаэль гросси

магатэ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820586631_0:228:3078:1959_1920x0_80_0_0_8b4a6ba48fd320a2818bfb7d0876997f.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Передача Российской Федерацией ядерного ноу-хау Ирану маловероятна по той причине, что Москва вряд ли пойдет на такой шаг, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник на конференции британского аналитического центра Chatham House в Лондоне. По мнению главы МАГАТЭ, такого сценария не произойдет и он нереалистичен, поскольку это ко всему прочему было бы замечено в ходе большого количества проводящихся инспекций в Иране, в которых и сам Гросси нередко принимает участие. Выступление Гросси транслировалось на сайте Chatham House.

https://ria.ru/20230207/magate-1850318811.html

иран

москва

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, иран, москва, лондон, рафаэль гросси, магатэ