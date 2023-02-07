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В МАГАТЭ не верят в возможность передачи Россией ядерных технологий Ирану - РИА Новости, 07.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230207/magate-1850433348.html
В МАГАТЭ не верят в возможность передачи Россией ядерных технологий Ирану
В МАГАТЭ не верят в возможность передачи Россией ядерных технологий Ирану - РИА Новости, 07.02.2023
В МАГАТЭ не верят в возможность передачи Россией ядерных технологий Ирану
Передача Российской Федерацией ядерного ноу-хау Ирану маловероятна по той причине, что Москва вряд ли пойдет на такой шаг, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T23:24
2023-02-07T23:24
специальная военная операция на украине
в мире
иран
москва
лондон
рафаэль гросси
магатэ
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Передача Российской Федерацией ядерного ноу-хау Ирану маловероятна по той причине, что Москва вряд ли пойдет на такой шаг, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник на конференции британского аналитического центра Chatham House в Лондоне. По мнению главы МАГАТЭ, такого сценария не произойдет и он нереалистичен, поскольку это ко всему прочему было бы замечено в ходе большого количества проводящихся инспекций в Иране, в которых и сам Гросси нередко принимает участие. Выступление Гросси транслировалось на сайте Chatham House.
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в мире, иран, москва, лондон, рафаэль гросси, магатэ
Специальная военная операция на Украине, В мире, Иран, Москва, Лондон, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
23:24 07.02.2023
 
В МАГАТЭ не верят в возможность передачи Россией ядерных технологий Ирану

Глава МАГАТЭ Гросси не верит в возможность передачи Россией ядерных технологий Ирану

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Передача Российской Федерацией ядерного ноу-хау Ирану маловероятна по той причине, что Москва вряд ли пойдет на такой шаг, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник на конференции британского аналитического центра Chatham House в Лондоне.
"Россия - участник договора о нераспространении ядерного оружия, и я не могу представить себе того, чтобы она могла бы в столь грубой форме его нарушить его", - ответил Гросси на вопрос, может ли РФ передать Ирану технологии в сфере ядерных разработок.
По мнению главы МАГАТЭ, такого сценария не произойдет и он нереалистичен, поскольку это ко всему прочему было бы замечено в ходе большого количества проводящихся инспекций в Иране, в которых и сам Гросси нередко принимает участие.
Выступление Гросси транслировалось на сайте Chatham House.
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИранМоскваЛондонРафаэль ГроссиМАГАТЭ
 
 
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