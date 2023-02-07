В МАГАТЭ не верят в возможность передачи Россией ядерных технологий Ирану
Глава МАГАТЭ Гросси не верит в возможность передачи Россией ядерных технологий Ирану
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Передача Российской Федерацией ядерного ноу-хау Ирану маловероятна по той причине, что Москва вряд ли пойдет на такой шаг, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник на конференции британского аналитического центра Chatham House в Лондоне.
"Россия - участник договора о нераспространении ядерного оружия, и я не могу представить себе того, чтобы она могла бы в столь грубой форме его нарушить его", - ответил Гросси на вопрос, может ли РФ передать Ирану технологии в сфере ядерных разработок.
По мнению главы МАГАТЭ, такого сценария не произойдет и он нереалистичен, поскольку это ко всему прочему было бы замечено в ходе большого количества проводящихся инспекций в Иране, в которых и сам Гросси нередко принимает участие.
Выступление Гросси транслировалось на сайте Chatham House.