https://ria.ru/20230207/magate-1850318811.html

МАГАТЭ не отреагировало на санкции Киева против "Росатома", заявил Лихачев

МАГАТЭ не отреагировало на санкции Киева против "Росатома", заявил Лихачев - РИА Новости, 07.02.2023

МАГАТЭ не отреагировало на санкции Киева против "Росатома", заявил Лихачев

МАГАТЭ пока не отреагировало на санкции Украины против "Росатома", хотя это вопрос безопасности, заявил журналистам генеральный директор атомной госкорпорации... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T15:26

2023-02-07T15:26

2023-02-07T16:21

украина

москва

киев

алексей лихачев

магатэ

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

санкции в отношении россии

рафаэль гросси

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. МАГАТЭ пока не отреагировало на санкции Украины против "Росатома", хотя это вопрос безопасности, заявил журналистам генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев.В воскресенье Владимир Зеленский своим указом ввел в действие санкции против 200 компаний и предприятий российской атомной отрасли - "Росатома" и его "дочек".Санкции вводятся сроком на 50 лет. Они предусматривают, в частности, блокировку активов, ограничение или полное прекращение торговых операций, ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полётов и перевозок по территории Украины, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений и так далее.

https://ria.ru/20230206/zaes-1850127021.html

украина

москва

киев

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украина, москва, киев, алексей лихачев, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", санкции в отношении россии, рафаэль гросси