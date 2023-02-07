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МАГАТЭ не отреагировало на санкции Киева против "Росатома", заявил Лихачев - РИА Новости, 07.02.2023
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МАГАТЭ не отреагировало на санкции Киева против "Росатома", заявил Лихачев
МАГАТЭ не отреагировало на санкции Киева против "Росатома", заявил Лихачев - РИА Новости, 07.02.2023
МАГАТЭ не отреагировало на санкции Киева против "Росатома", заявил Лихачев
МАГАТЭ пока не отреагировало на санкции Украины против "Росатома", хотя это вопрос безопасности, заявил журналистам генеральный директор атомной госкорпорации... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T15:26
2023-02-07T16:21
украина
москва
киев
алексей лихачев
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
санкции в отношении россии
рафаэль гросси
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. МАГАТЭ пока не отреагировало на санкции Украины против "Росатома", хотя это вопрос безопасности, заявил журналистам генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев.В воскресенье Владимир Зеленский своим указом ввел в действие санкции против 200 компаний и предприятий российской атомной отрасли - "Росатома" и его "дочек".Санкции вводятся сроком на 50 лет. Они предусматривают, в частности, блокировку активов, ограничение или полное прекращение торговых операций, ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полётов и перевозок по территории Украины, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений и так далее.
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украина, москва, киев, алексей лихачев, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", санкции в отношении россии, рафаэль гросси
Украина, Москва, Киев, Алексей Лихачев, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Санкции в отношении России, Рафаэль Гросси
15:26 07.02.2023 (обновлено: 16:21 07.02.2023)
 
МАГАТЭ не отреагировало на санкции Киева против "Росатома", заявил Лихачев

Лихачев: МАГАТЭ пока не отреагировало на санкции Украины против "Росатома"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. МАГАТЭ пока не отреагировало на санкции Украины против "Росатома", хотя это вопрос безопасности, заявил журналистам генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
"Пока нет. Ждем (приезда) господина Гросси (в Москву)", - так ответил Лихачев журналистам на вопрос, была ли реакция МАГАТЭ на демарш Киева. "Любое заявление в атомной энергетике всегда имеет последствия, направленные на безопасность", - добавил Лихачев.
В воскресенье Владимир Зеленский своим указом ввел в действие санкции против 200 компаний и предприятий российской атомной отрасли - "Росатома" и его "дочек".
Санкции вводятся сроком на 50 лет. Они предусматривают, в частности, блокировку активов, ограничение или полное прекращение торговых операций, ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полётов и перевозок по территории Украины, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений и так далее.
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УкраинаМоскваКиевАлексей ЛихачевМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Санкции в отношении РоссииРафаэль Гросси
 
 
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