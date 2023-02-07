https://ria.ru/20230207/magate-1850318811.html
МАГАТЭ не отреагировало на санкции Киева против "Росатома", заявил Лихачев
МАГАТЭ не отреагировало на санкции Киева против "Росатома", заявил Лихачев - РИА Новости, 07.02.2023
МАГАТЭ не отреагировало на санкции Киева против "Росатома", заявил Лихачев
МАГАТЭ пока не отреагировало на санкции Украины против "Росатома", хотя это вопрос безопасности, заявил журналистам генеральный директор атомной госкорпорации... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T15:26
2023-02-07T15:26
2023-02-07T16:21
украина
москва
киев
алексей лихачев
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
санкции в отношении россии
рафаэль гросси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825755217_0:136:3400:2048_1920x0_80_0_0_4dde22a3342c1f40da03407df466665c.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. МАГАТЭ пока не отреагировало на санкции Украины против "Росатома", хотя это вопрос безопасности, заявил журналистам генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев.В воскресенье Владимир Зеленский своим указом ввел в действие санкции против 200 компаний и предприятий российской атомной отрасли - "Росатома" и его "дочек".Санкции вводятся сроком на 50 лет. Они предусматривают, в частности, блокировку активов, ограничение или полное прекращение торговых операций, ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полётов и перевозок по территории Украины, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений и так далее.
https://ria.ru/20230206/zaes-1850127021.html
украина
москва
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825755217_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_99596c1841f3fa3819453fc7e8548088.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, москва, киев, алексей лихачев, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", санкции в отношении россии, рафаэль гросси
Украина, Москва, Киев, Алексей Лихачев, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Санкции в отношении России, Рафаэль Гросси
15:26 07.02.2023 (обновлено: 16:21 07.02.2023)
МАГАТЭ не отреагировало на санкции Киева против "Росатома", заявил Лихачев
Лихачев: МАГАТЭ пока не отреагировало на санкции Украины против "Росатома"