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"Думал, они будут больше". Украинцы не оценили подарок из Германии - РИА Новости, 07.02.2023
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"Думал, они будут больше". Украинцы не оценили подарок из Германии
"Думал, они будут больше". Украинцы не оценили подарок из Германии - РИА Новости, 07.02.2023
"Думал, они будут больше". Украинцы не оценили подарок из Германии
Пользователи Twitter высмеяли министра оборона Украины Алексея Резникова за опубликованную фотографию с игрушечным танком Leopard 2. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T21:37
2023-02-07T23:23
в мире
германия
украина
алексей резников
борис писториус
владимир путин
twitter
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли министра оборона Украины Алексея Резникова за опубликованную фотографию с игрушечным танком Leopard 2.В своем посте Резников поблагодарил министра обороны ФРГ Бориса Писториуса за копию Leopard 2, который тот привез в Киев."Я думал, они будут больше", — разочаровался комментатор."Это что-то новенькое! Немцы умеют хорошо повеселиться. И смешно и страшно", — добавил второй."А что это такое? Танки для муравьев?" — с иронией написал пользователь."Надо было заказывать танки размера XL", — посоветовал другой."И министр обороны ФРГ это лично передал?" — поинтересовался пятый."Сначала лампочки, а теперь игрушки. Немцы не перестают удивлять", — заметил читатель.Правительство ФРГ в конце января заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. На минувшей неделе президент России Владимир Путин заявил, что те, кто втягивают Берлин в новую конфронтацию с Москвой и надеются победить, не осознают, что современное противостояние будет совсем другим.
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в мире, германия, украина, алексей резников, борис писториус, владимир путин, twitter
В мире, Германия, Украина, Алексей Резников, Борис Писториус, Владимир Путин, Twitter
21:37 07.02.2023 (обновлено: 23:23 07.02.2023)
 
"Думал, они будут больше". Украинцы не оценили подарок из Германии

Пользователи Twitter высмеяли фотографию министра обороны Резникова с игрушечным Leopard 2

© Фото : Bundeswehr/Jörg KochТанк Leopard 2 армии Германии
Танк Leopard 2 армии Германии - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© Фото : Bundeswehr/Jörg Koch
Танк Leopard 2 армии Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли министра оборона Украины Алексея Резникова за опубликованную фотографию с игрушечным танком Leopard 2.
В своем посте Резников поблагодарил министра обороны ФРГ Бориса Писториуса за копию Leopard 2, который тот привез в Киев.
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"Я думал, они будут больше", — разочаровался комментатор.
"Это что-то новенькое! Немцы умеют хорошо повеселиться. И смешно и страшно", — добавил второй.
"А что это такое? Танки для муравьев?" — с иронией написал пользователь.
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"И министр обороны ФРГ это лично передал?" — поинтересовался пятый.
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"Сначала лампочки, а теперь игрушки. Немцы не перестают удивлять", — заметил читатель.
Правительство ФРГ в конце января заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. На минувшей неделе президент России Владимир Путин заявил, что те, кто втягивают Берлин в новую конфронтацию с Москвой и надеются победить, не осознают, что современное противостояние будет совсем другим.
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