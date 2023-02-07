https://ria.ru/20230207/leopard2-1850422876.html

"Думал, они будут больше". Украинцы не оценили подарок из Германии

"Думал, они будут больше". Украинцы не оценили подарок из Германии - РИА Новости, 07.02.2023

"Думал, они будут больше". Украинцы не оценили подарок из Германии

Пользователи Twitter высмеяли министра оборона Украины Алексея Резникова за опубликованную фотографию с игрушечным танком Leopard 2. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T21:37

2023-02-07T21:37

2023-02-07T23:23

в мире

германия

украина

алексей резников

борис писториус

владимир путин

twitter

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли министра оборона Украины Алексея Резникова за опубликованную фотографию с игрушечным танком Leopard 2.В своем посте Резников поблагодарил министра обороны ФРГ Бориса Писториуса за копию Leopard 2, который тот привез в Киев."Я думал, они будут больше", — разочаровался комментатор."Это что-то новенькое! Немцы умеют хорошо повеселиться. И смешно и страшно", — добавил второй."А что это такое? Танки для муравьев?" — с иронией написал пользователь."Надо было заказывать танки размера XL", — посоветовал другой."И министр обороны ФРГ это лично передал?" — поинтересовался пятый."Сначала лампочки, а теперь игрушки. Немцы не перестают удивлять", — заметил читатель.Правительство ФРГ в конце января заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. На минувшей неделе президент России Владимир Путин заявил, что те, кто втягивают Берлин в новую конфронтацию с Москвой и надеются победить, не осознают, что современное противостояние будет совсем другим.

https://ria.ru/20230207/ukraina-1850412700.html

https://ria.ru/20230207/ukraina-1850391859.html

https://ria.ru/20230207/ukraina-1850417783.html

https://ria.ru/20230207/zelenskiy-1850314396.html

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в мире, германия, украина, алексей резников, борис писториус, владимир путин, twitter