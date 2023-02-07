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Нидерланды вместе с ФРГ и Данией поставят Украине порядка ста Leopard 1 - РИА Новости, 07.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230207/leopard-1850409639.html
Нидерланды вместе с ФРГ и Данией поставят Украине порядка ста Leopard 1
Нидерланды вместе с ФРГ и Данией поставят Украине порядка ста Leopard 1 - РИА Новости, 07.02.2023
Нидерланды вместе с ФРГ и Данией поставят Украине порядка ста Leopard 1
Нидерланды вместе с Германией и Данией поставят Украине порядка 100 танков Leopard 1 и боеприпасы, сообщила во вторник министр обороны Нидерландов Кайса... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T20:18
2023-02-07T20:34
специальная военная операция на украине
в мире
нидерланды
германия
дания
украина
россия
сергей лавров
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ПАРИЖ, 7 фев - РИА Новости. Нидерланды вместе с Германией и Данией поставят Украине порядка 100 танков Leopard 1 и боеприпасы, сообщила во вторник министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен."Нидерланды вместе с Германией и Данией поставят Украине не менее 100 танков Leopard 1, а также боеприпасы", - написала Оллонгрен в своём аккаунте в Twitter.Она уточнила, что речь идёт о танках модификации A5, которые будут закуплены у немецкого производителя."Это восстановленные танки, которые находились на хранении. Leopard-1A5 является модернизированной версией Leo-1A1 и предшественником Leopard 2", - отметили в минобороны Нидерландов.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
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в мире, нидерланды, германия, дания, украина, россия, сергей лавров, нато, twitter
Специальная военная операция на Украине, В мире, Нидерланды, Германия, Дания, Украина, Россия, Сергей Лавров, НАТО, Twitter
20:18 07.02.2023 (обновлено: 20:34 07.02.2023)
 
Нидерланды вместе с ФРГ и Данией поставят Украине порядка ста Leopard 1

Оллонгрен: Нидерланды вместе с ФРГ и Данией поставят Украине порядка ста Leopard 1

© AP Photo / Boris GrdanoskiТанк Leopard 1
Танк Leopard 1 - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© AP Photo / Boris Grdanoski
Танк Leopard 1. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 7 фев - РИА Новости. Нидерланды вместе с Германией и Данией поставят Украине порядка 100 танков Leopard 1 и боеприпасы, сообщила во вторник министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.
"Нидерланды вместе с Германией и Данией поставят Украине не менее 100 танков Leopard 1, а также боеприпасы", - написала Оллонгрен в своём аккаунте в Twitter.
Сравнение основных боевых танков России и НАТО
1 февраля, 09:00Инфографика
Сравнение основных боевых танков России и НАТО
Инфографика
Посмотреть
Она уточнила, что речь идёт о танках модификации A5, которые будут закуплены у немецкого производителя.
"Это восстановленные танки, которые находились на хранении. Leopard-1A5 является модернизированной версией Leo-1A1 и предшественником Leopard 2", - отметили в минобороны Нидерландов.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
Поставки западных танков на УкраинуПоставки западных танков на Украину
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНидерландыГерманияДанияУкраинаРоссияСергей ЛавровНАТОTwitter
 
 
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