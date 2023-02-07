https://ria.ru/20230207/leopard-1850409639.html

Нидерланды вместе с ФРГ и Данией поставят Украине порядка ста Leopard 1

Нидерланды вместе с ФРГ и Данией поставят Украине порядка ста Leopard 1 - РИА Новости, 07.02.2023

Нидерланды вместе с ФРГ и Данией поставят Украине порядка ста Leopard 1

Нидерланды вместе с Германией и Данией поставят Украине порядка 100 танков Leopard 1 и боеприпасы, сообщила во вторник министр обороны Нидерландов Кайса... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T20:18

2023-02-07T20:18

2023-02-07T20:34

специальная военная операция на украине

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ПАРИЖ, 7 фев - РИА Новости. Нидерланды вместе с Германией и Данией поставят Украине порядка 100 танков Leopard 1 и боеприпасы, сообщила во вторник министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен."Нидерланды вместе с Германией и Данией поставят Украине не менее 100 танков Leopard 1, а также боеприпасы", - написала Оллонгрен в своём аккаунте в Twitter.Она уточнила, что речь идёт о танках модификации A5, которые будут закуплены у немецкого производителя."Это восстановленные танки, которые находились на хранении. Leopard-1A5 является модернизированной версией Leo-1A1 и предшественником Leopard 2", - отметили в минобороны Нидерландов.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.

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