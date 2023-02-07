19:22 07.02.2023 (обновлено: 19:45 07.02.2023)
Германия передала Украине игрушечный Leopard 2
Глава Минобороны Украины Резников поблагодарил Писториуса за игрушечный Leopard 2
© Фото : @oleksiireznikov/TwitterМинистр обороны ФРГ Борис Писториус министр обороны Украины Алексей Резников с игрушечным танком Leopard 2
© Фото : @oleksiireznikov/Twitter
Министр обороны ФРГ Борис Писториус министр обороны Украины Алексей Резников с игрушечным танком Leopard 2
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил министра обороны ФРГ Бориса Писториуса за игрушечный танк Leopard 2, который тот привез в Киев.
Визит Писториуса в Киев ранее не анонсировался. По информации СМИ, в среду он должен был прибыть в Польшу. Позднее представитель Резникова сообщил агентству Франс Пресс, что фото с Писториусом было сделано во вторник в Киеве.
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"В Киев прибыл первый Leopard 2. Их будет больше. Спасибо канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, моему коллеге (министру обороны Германии - ред.) Борису Писториусу и всему немецкому народу", - написал Резников в Twitter, прикрепив фото, на котором Писториус передает ему модель немецкого танка Leopard 2.
Правительство ФРГ в конце января заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, Берлин согласился предоставить разрешение на реэкспорт Киеву немецких танков Leopard 2 тем странам, которые планируют такие поставки из своих запасов.
РФ направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.