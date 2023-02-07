https://ria.ru/20230207/lavrov-1850337695.html

Лавров получил степень командора национального ордена Мали

Лавров получил степень командора национального ордена Мали - РИА Новости, 07.02.2023

Лавров получил степень командора национального ордена Мали

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе визита в Мали получил степень командора национального ордена Мали - государственной награды страны, которая... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T16:28

2023-02-07T16:28

2023-02-07T16:29

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мали

россия

сергей лавров

абдулай диоп

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БАМАКО, 7 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе визита в Мали получил степень командора национального ордена Мали - государственной награды страны, которая вручается за выдающиеся заслуги на пользу этой африканской нации. "От имени России Лавров принял политические решения, которые позволили Мали сохранить своё существование. Эти решения позволили укрепить наши силы обороны и безопасности, которые являются предметом гордости. Россия, как член Совбеза ООН, постоянно оказывала нам поддержку, чтобы мы могли защитить нашу страну", - сказал глава МИД Мали Абдулай Диоп на церемонии награждения. По его словам, награда в лице Лаврова присуждается всему российскому народу и президенту России. Национальный орден Мали был учрежден в 1963 году после обретения страной независимости. Великим магистром ордена является действующий президент страны. Национальный орден Мали имеет пять степеней - Кавалер Большого креста, Великий офицер, Командор, Офицер, Кавалер. Согласно данным открытых источников, кавалерами ордена в разные годы стали почетный император Японии Акихито, князь Монако Альбер II, королева Великобритании Елизавета II и экс-президент ЮАР Нельсон Мандела.

https://ria.ru/20230207/vagner-1850329975.html

https://ria.ru/20230206/zapad-1849885566.html

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в мире, мали, россия, сергей лавров, абдулай диоп