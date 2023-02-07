16:28 07.02.2023 (обновлено: 16:29 07.02.2023)
Лавров получил степень командора национального ордена Мали
Лавров за выдающиеся заслуги перед Мали получил степень командора национального ордена
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп на встрече в Бамако
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп на встрече в Бамако
БАМАКО, 7 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе визита в Мали получил степень командора национального ордена Мали - государственной награды страны, которая вручается за выдающиеся заслуги на пользу этой африканской нации.
"От имени России Лавров принял политические решения, которые позволили Мали сохранить своё существование. Эти решения позволили укрепить наши силы обороны и безопасности, которые являются предметом гордости. Россия, как член Совбеза ООН, постоянно оказывала нам поддержку, чтобы мы могли защитить нашу страну", - сказал глава МИД Мали Абдулай Диоп на церемонии награждения.
По его словам, награда в лице Лаврова присуждается всему российскому народу и президенту России.
Национальный орден Мали был учрежден в 1963 году после обретения страной независимости. Великим магистром ордена является действующий президент страны. Национальный орден Мали имеет пять степеней - Кавалер Большого креста, Великий офицер, Командор, Офицер, Кавалер.
Согласно данным открытых источников, кавалерами ордена в разные годы стали почетный император Японии Акихито, князь Монако Альбер II, королева Великобритании Елизавета II и экс-президент ЮАР Нельсон Мандела.
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