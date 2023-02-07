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Российские сенаторы рассказали в Лаосе о спецоперации и биолабораториях США - РИА Новости, 07.02.2023
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Российские сенаторы рассказали в Лаосе о спецоперации и биолабораториях США
Российские сенаторы рассказали в Лаосе о спецоперации и биолабораториях США - РИА Новости, 07.02.2023
Российские сенаторы рассказали в Лаосе о спецоперации и биолабораториях США
Российские сенаторы в ходе визита в Лаос рассказали коллегам о проводимой Россией спецоперации, а также о деятельности биолабораторий США, сообщила член... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T09:17
2023-02-07T19:29
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андрей чернышов
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Российские сенаторы в ходе визита в Лаос рассказали коллегам о проводимой Россией спецоперации, а также о деятельности биолабораторий США, сообщила член делегации Елена Афанасьева. В делегацию, помимо Афанасьевой, вошли сенаторы Павел Тараканов и Андрей Чернышев. "Наша делегация подробно разъяснила позицию России о проведении СВО по защите русских и территории России от агрессии украинских националистов. Мы довели до наших лаосских коллег информацию о работе в российском парламенте специальной комиссии, которая занимается расследованием военно-биологической деятельности США на Украине", — написала политик в своем телеграм-канале. Она уточнила, что уже состоялись встречи с председателем Национального собрания Лаоса Сайсомпхоном Фомвиханом и с замглавы Нацсобрания, руководителем группы дружбы с парламентом России генерал-лейтенантом Сувоном Лыангбунми, депутатами лаосского парламента. На встречах присутствовал посол России в Лаосе Владимир Калинин. "Идет постоянный диалог между органами исполнительной и законодательной власти наших стран, удачно строится работа межпарламентской группы дружбы, которая способствует установлению экономических и культурных связей между регионами России и Лаоса", — отметила Афанасьева. По ее словам, в ходе встреч "поднимался вопрос о прямом авиасообщении между Россией и Лаосом, без которого затруднен обмен товарами, развитие туристических отношений и культурных обменов".
https://ria.ru/20230104/sapery-1843024074.html
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в мире, россия, лаос, елена афанасьева, андрей чернышов, совет федерации рф, сша
В мире, Россия, Лаос, Елена Афанасьева, Андрей Чернышов, Совет Федерации РФ, США
09:17 07.02.2023 (обновлено: 19:29 07.02.2023)
 
Российские сенаторы рассказали в Лаосе о спецоперации и биолабораториях США

Российские сенаторы во время визита в Лаос рассказали о спецоперации и биолабораториях США

CC BY 2.0 / Francisco Anzola / LaosЛаос
Лаос - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
CC BY 2.0 / Francisco Anzola / Laos
Лаос. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Российские сенаторы в ходе визита в Лаос рассказали коллегам о проводимой Россией спецоперации, а также о деятельности биолабораторий США, сообщила член делегации Елена Афанасьева.
В делегацию, помимо Афанасьевой, вошли сенаторы Павел Тараканов и Андрей Чернышев.
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"Наша делегация подробно разъяснила позицию России о проведении СВО по защите русских и территории России от агрессии украинских националистов. Мы довели до наших лаосских коллег информацию о работе в российском парламенте специальной комиссии, которая занимается расследованием военно-биологической деятельности США на Украине", — написала политик в своем телеграм-канале.
Она уточнила, что уже состоялись встречи с председателем Национального собрания Лаоса Сайсомпхоном Фомвиханом и с замглавы Нацсобрания, руководителем группы дружбы с парламентом России генерал-лейтенантом Сувоном Лыангбунми, депутатами лаосского парламента. На встречах присутствовал посол России в Лаосе Владимир Калинин.
"Идет постоянный диалог между органами исполнительной и законодательной власти наших стран, удачно строится работа межпарламентской группы дружбы, которая способствует установлению экономических и культурных связей между регионами России и Лаоса", — отметила Афанасьева.
По ее словам, в ходе встреч "поднимался вопрос о прямом авиасообщении между Россией и Лаосом, без которого затруднен обмен товарами, развитие туристических отношений и культурных обменов".
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