https://ria.ru/20230207/laos-1850188243.html

Российские сенаторы рассказали в Лаосе о спецоперации и биолабораториях США

Российские сенаторы рассказали в Лаосе о спецоперации и биолабораториях США - РИА Новости, 07.02.2023

Российские сенаторы рассказали в Лаосе о спецоперации и биолабораториях США

Российские сенаторы в ходе визита в Лаос рассказали коллегам о проводимой Россией спецоперации, а также о деятельности биолабораторий США, сообщила член... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T09:17

2023-02-07T09:17

2023-02-07T19:29

в мире

россия

лаос

елена афанасьева

андрей чернышов

совет федерации рф

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152520/12/1525201289_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_ecb61c7beb0f9af660ecbbe95ca9f517.jpg

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Российские сенаторы в ходе визита в Лаос рассказали коллегам о проводимой Россией спецоперации, а также о деятельности биолабораторий США, сообщила член делегации Елена Афанасьева. В делегацию, помимо Афанасьевой, вошли сенаторы Павел Тараканов и Андрей Чернышев. "Наша делегация подробно разъяснила позицию России о проведении СВО по защите русских и территории России от агрессии украинских националистов. Мы довели до наших лаосских коллег информацию о работе в российском парламенте специальной комиссии, которая занимается расследованием военно-биологической деятельности США на Украине", — написала политик в своем телеграм-канале. Она уточнила, что уже состоялись встречи с председателем Национального собрания Лаоса Сайсомпхоном Фомвиханом и с замглавы Нацсобрания, руководителем группы дружбы с парламентом России генерал-лейтенантом Сувоном Лыангбунми, депутатами лаосского парламента. На встречах присутствовал посол России в Лаосе Владимир Калинин. "Идет постоянный диалог между органами исполнительной и законодательной власти наших стран, удачно строится работа межпарламентской группы дружбы, которая способствует установлению экономических и культурных связей между регионами России и Лаоса", — отметила Афанасьева. По ее словам, в ходе встреч "поднимался вопрос о прямом авиасообщении между Россией и Лаосом, без которого затруднен обмен товарами, развитие туристических отношений и культурных обменов".

https://ria.ru/20230104/sapery-1843024074.html

https://ria.ru/20221213/laos-1838248354.html

россия

лаос

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, лаос, елена афанасьева, андрей чернышов, совет федерации рф, сша