https://ria.ru/20230207/kvartiry-1850398034.html

Взрыв бытового газа в жилом доме в Ефремове затронул восемь квартир

Взрыв бытового газа в жилом доме в Ефремове затронул восемь квартир - РИА Новости, 07.02.2023

Взрыв бытового газа в жилом доме в Ефремове затронул восемь квартир

Восемь квартир пострадало при взрыве бытового газа в пятиэтажном доме в городе Ефремов Тульской области, сообщил начальник ГУ МЧС по региону Алексей Павлов. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T19:24

2023-02-07T19:24

2023-02-07T19:59

происшествия

жилье

тульская область

россия

алексей дюмин

взрыв газа в жилом доме в ефремове

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Восемь квартир пострадало при взрыве бытового газа в пятиэтажном доме в городе Ефремов Тульской области, сообщил начальник ГУ МЧС по региону Алексей Павлов. Ранее в экстренных службах региона сообщили РИА Новости о разрушении семи квартир. "Всего у нас пострадало восемь квартир", - сообщил Павлов в эфире телеканала "Россия 24". По данным областной прокуратуры, вечером во вторник произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном пятиподъездном панельном жилом доме №2 по улице Химиков в Ефремове, обрушился первый подъезд. Жильцы дома эвакуированы, организован пункт временного размещения. По данным МЧС, четыре человека погибли, семеро спасены, под завалами остаются четыре человека. Следственные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Правительство Тульской области сообщало, что губернатор Алексей Дюмин выехал на место ЧП.

https://ria.ru/20230207/liniya-1850393934.html

тульская область

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Евгения Нефедова

происшествия, жилье, тульская область, россия, алексей дюмин, взрыв газа в жилом доме в ефремове , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)