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Взрыв бытового газа в жилом доме в Ефремове затронул восемь квартир - РИА Новости, 07.02.2023
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Взрыв бытового газа в жилом доме в Ефремове затронул восемь квартир
Взрыв бытового газа в жилом доме в Ефремове затронул восемь квартир - РИА Новости, 07.02.2023
Взрыв бытового газа в жилом доме в Ефремове затронул восемь квартир
Восемь квартир пострадало при взрыве бытового газа в пятиэтажном доме в городе Ефремов Тульской области, сообщил начальник ГУ МЧС по региону Алексей Павлов. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T19:24
2023-02-07T19:59
происшествия
жилье
тульская область
россия
алексей дюмин
взрыв газа в жилом доме в ефремове
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Восемь квартир пострадало при взрыве бытового газа в пятиэтажном доме в городе Ефремов Тульской области, сообщил начальник ГУ МЧС по региону Алексей Павлов. Ранее в экстренных службах региона сообщили РИА Новости о разрушении семи квартир. "Всего у нас пострадало восемь квартир", - сообщил Павлов в эфире телеканала "Россия 24". По данным областной прокуратуры, вечером во вторник произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном пятиподъездном панельном жилом доме №2 по улице Химиков в Ефремове, обрушился первый подъезд. Жильцы дома эвакуированы, организован пункт временного размещения. По данным МЧС, четыре человека погибли, семеро спасены, под завалами остаются четыре человека. Следственные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Правительство Тульской области сообщало, что губернатор Алексей Дюмин выехал на место ЧП.
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происшествия, жилье, тульская область, россия, алексей дюмин, взрыв газа в жилом доме в ефремове , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Тульская область, Россия, Алексей Дюмин, Взрыв газа в жилом доме в Ефремове , МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
19:24 07.02.2023 (обновлено: 19:59 07.02.2023)
 
Взрыв бытового газа в жилом доме в Ефремове затронул восемь квартир

МЧС: взрыв бытового газа в пятиэтажке в Ефремове Тульской области затронул восемь квартир

© РИА Новости / Дмитрий Агафонов / Перейти в медиабанкОбрушение подъезда жилого дома в Ефремове
Обрушение подъезда жилого дома в Ефремове - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Дмитрий Агафонов
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Обрушение подъезда жилого дома в Ефремове
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Восемь квартир пострадало при взрыве бытового газа в пятиэтажном доме в городе Ефремов Тульской области, сообщил начальник ГУ МЧС по региону Алексей Павлов.
Ранее в экстренных службах региона сообщили РИА Новости о разрушении семи квартир.
Обрушение подъезда дома в Ефремове: среди спасенных есть ребенок
© РИА Новости / Ольга Тихонова / Перейти в медиабанк

Взрыв прогремел в доме №2 по улице Химиков в Ефремове во вторник вечером, обрушился подъезд.

Обрушение в результате взрыва бытового газа подъезда пятиэтажного панельного жилого дома в городе Ефремов Тульской области
1 из 8

Взрыв прогремел в доме №2 по улице Химиков в Ефремове во вторник вечером, обрушился подъезд.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
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© РИА Новости / Ольга Тихонова / Перейти в медиабанк

Погибли четыре человека. Еще пятерых, в том числе ребенка, удалось спасти.

Обрушение подъезда жилого дома в Ефремове
2 из 8

Погибли четыре человека. Еще пятерых, в том числе ребенка, удалось спасти.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
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© РИА Новости / Дмитрий Агафонов / Перейти в медиабанк

Бригады скорой помощи были на месте уже через шесть минут после вызова.

Обрушение подъезда жилого дома в Ефремове
3 из 8

Бригады скорой помощи были на месте уже через шесть минут после вызова.

© РИА Новости / Дмитрий Агафонов
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© РИА Новости / Ольга Тихонова / Перейти в медиабанк

Двоих пострадавших отправили в больницу, их жизни ничто не угрожает.

Обрушение подъезда жилого дома в Ефремове
4 из 8

Двоих пострадавших отправили в больницу, их жизни ничто не угрожает.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
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© РИА Новости / Ольга Тихонова / Перейти в медиабанк

К ликвидации последствий происшествия привлекли 80 человек и 16 единиц техники.

Представители аварийных служб на месте обрушения в результате взрыва бытового газа подъезда пятиэтажного панельного жилого дома в городе Ефремов Тульской области
5 из 8

К ликвидации последствий происшествия привлекли 80 человек и 16 единиц техники.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
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© РИА Новости / Дмитрий Агафонов / Перейти в медиабанк

Жильцов эвакуировали из дома и организовали для них пункт временного размещения.

Обрушение подъезда жилого дома в Ефремове
6 из 8

Жильцов эвакуировали из дома и организовали для них пункт временного размещения.

© РИА Новости / Дмитрий Агафонов
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© РИА Новости / Ольга Тихонова / Перейти в медиабанк

Тульские власти пообещали материальную помощь семьям погибших, пострадавших и потерявших жилье.

Обрушение подъезда жилого дома в Ефремове
7 из 8

Тульские власти пообещали материальную помощь семьям погибших, пострадавших и потерявших жилье.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
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© РИА Новости / Ольга Тихонова / Перейти в медиабанк

Следственный комитет возбудил уголовное дело. На месте обрушения работают следователи и криминалисты.

Обрушение в результате взрыва бытового газа подъезда пятиэтажного панельного жилого дома в городе Ефремов Тульской области
8 из 8

Следственный комитет возбудил уголовное дело. На месте обрушения работают следователи и криминалисты.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
Перейти в медиабанк
1 из 8

Взрыв прогремел в доме №2 по улице Химиков в Ефремове во вторник вечером, обрушился подъезд.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
Перейти в медиабанк
2 из 8

Погибли четыре человека. Еще пятерых, в том числе ребенка, удалось спасти.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
Перейти в медиабанк
3 из 8

Бригады скорой помощи были на месте уже через шесть минут после вызова.

© РИА Новости / Дмитрий Агафонов
Перейти в медиабанк
4 из 8

Двоих пострадавших отправили в больницу, их жизни ничто не угрожает.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
Перейти в медиабанк
5 из 8

К ликвидации последствий происшествия привлекли 80 человек и 16 единиц техники.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
Перейти в медиабанк
6 из 8

Жильцов эвакуировали из дома и организовали для них пункт временного размещения.

© РИА Новости / Дмитрий Агафонов
Перейти в медиабанк
7 из 8

Тульские власти пообещали материальную помощь семьям погибших, пострадавших и потерявших жилье.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
Перейти в медиабанк
8 из 8

Следственный комитет возбудил уголовное дело. На месте обрушения работают следователи и криминалисты.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
Перейти в медиабанк
"Всего у нас пострадало восемь квартир", - сообщил Павлов в эфире телеканала "Россия 24".
По данным областной прокуратуры, вечером во вторник произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном пятиподъездном панельном жилом доме №2 по улице Химиков в Ефремове, обрушился первый подъезд. Жильцы дома эвакуированы, организован пункт временного размещения. По данным МЧС, четыре человека погибли, семеро спасены, под завалами остаются четыре человека. Следственные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Правительство Тульской области сообщало, что губернатор Алексей Дюмин выехал на место ЧП.
Специалисты «горячей линии» МЧС России - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Вчера, 19:05
В Тульской области открыли горячую линию для родных пострадавших в Ефремове
 
ПроисшествияЖильеТульская областьРоссияАлексей ДюминВзрыв газа в жилом доме в ЕфремовеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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